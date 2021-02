Plzeň porazila Bohemians 3:1 a poskočila na šesté místo

Plzeň - Fotbalisté Plzně ve 20. kole první ligy doma porazili 3:1 Bohemians 1905. Utkání v závěru první půle gólově otevřel Joel Kayamba, po změně stran zvýšili Pavel Bucha a Jean-David Beauguel z penalty. Porážku Pražanů těsně před koncem zmírnil Matěj Pulkrab. Jeho spoluhráč Josef Jindříšek neproměnil pokutový kop za stavu 1:0 pro domácí. Viktoria v nejvyšší soutěži zvítězila po dvou duelech a poskočila na šesté místo. "Klokani" prohráli po čtyřech kolech a jsou dvanáctí.

Domácí začali aktivně, Šulc hlavičkoval nepřesně a Beauguel v nadějné pozici promáchnul. Bohemians pak hru vyrovnali a Plzeň do ničeho nepouštěli. Ve 29. minutě ale Pražany podržel brankář Le Giang, který zneškodnil Šulcovu střelu. Na druhé straně Vondra po závaru v šestnáctce zamířil těsně vedle. Branku hostů zase minuli Kalvach tečovaným pokusem a Šulc po Beauguelově patičce.

Plzeňští otevřeli skóre ve 43. minutě. Po špatné souhře Krcha s Le Giangem se odrazil míč ke Kayambovi a ten snadno trefil odkrytou branku. Křídelník z Konga se v nejvyšší soutěži trefil poprvé od července 2019.

Západočechům nevyšel vstup do druhého poločasu a kapitán Brabec na hranici šestnáctky fauloval Vaníčka. Sudí Ginzel nejprve nařídil přímý kop, ale po upozornění od videorozhodčího Klímy původní verdikt změnil a odpískal pro Bohemians penaltu. Kapitán Jindřišek, jenž před týdnem oslavil 40. narozeniny, však pouze nechal vyniknout gólmana Staňka.

Krátce poté kvůli ofsajdu Beauguela neplatila branka Buchy, který se ale dočkal regulérní trefy v 61. minutě, kdy mu do ideální pozice přistrčil míč hostující Ljovin po dobré práci Šulce.

Už za čtyři minuty vedla Plzeň 3:0. Vondra v pokutovém území podrazil bývalého beka Bohemians Havla a penaltu bezpečně proměnil Beauguel. Francouzský útočník se sedmým ligovým gólem v sezoně osamostatnil v čele týmové tabulky střelců.

Viktorii pak podržel Staněk výborným zákrokem proti Ljovinovi. V 87. minutě hosté přece jenom snížili, když akci náhradníků Necida a Keity zakončil volný Pulkrab. Plzeňští větší drama nepřipustili a doma v lize porazili Bohemians v 11. z posledních 12 utkání.

Hlasy po utkání:

Adrian Guľa (trenér Plzně): "Pro nás cenné vítězství. Otevřený zápas, velmi slušný výkon Bohemky. Byla podstatná naše produktivita, protože šance přicházely. Byl jich solidní počet, ale museli jsme být stále ostražití v defenzivní činnosti. Klíčový moment druhého poločasu byla chycená penalta Jindrou Staňkem. Mužstvo na to dokázalo správně reagovat a vyhrát zápas s velmi sympatických soupeřem. Chytit pokutový kop je nadstandard, Jindrova forma je velmi solidní. Je to podstatné pro něj samotného i pro mužstvo."

Luděk Klusáček (trenér Bohemians): "Věděli jsme, že nechceme pustit Plzeň do poslední třetiny hřiště, kde je hodně silná a dokáže si vytvářet nebezpečné příležitosti. To se nám zhruba do 30. minuty dařilo, nebyla tam snad ani žádná střela. Potom jsme trochu polevili v aktivitě a v závěru poločasu už to směřovalo ke gólu. Tam už se nám to trochu přestávalo dařit. I tak jsme zapas mohli vrátit do úvodních kolejí a penaltou se dostat do hry, což se nám nepodařilo. Viděl jsem, že mužstvo to trochu poznamenalo. Plzeň to potrestala druhým a třetím golem a už jsme to nedokázali otočit."