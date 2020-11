Plzeň poprvé v sezoně doma prohrála, podlehla Kometě 1:2

Plzeň - Hokejisté Brna zvítězili ve 21. kole extraligy na ledě Plzně 2:1 a uspěli teprve podruhé z posledních pěti zápasů. Hráči Komety se ujali vedení v první třetině a na vyrovnání domácích na začátku závěrečné části dokázal odpovědět svým devátým a nakonec i vítězným gólem Peter Schneider.

Brankou a asistencí se blýskl obránce hostů Jakub Zbořil. Indiáni tak utrpěli první porážku na svém kluzišti v sezoně. Celkově ve třetím z posledních čtyř utkání nebodovali a přišli o vedení v tabulce.

Hosté brzy nevyužili přesilovou hru a naopak ve vlastním oslabení trefil Pour levou tyč Klimešovy branky. Gólman Komety za chvíli musel zlikvidovat i Kantnerovo zakončení akce dvou na jednoho. Aktivnější domácí neuspěli ani po dorážce Straky, promarnili i čtyřminutovou přesilovku při vyloučení Brabence a trefa Musila neplatila pro nedovolené postavení v brankovišti. V 18. minutě paradoxně udeřilo na druhé straně, když při přečíslení dvou na jednoho zužitkoval přihrávku Klepiše svým prvním extraligovým gólem Zbořil.

Prostřední část od začátku kontrolovali dobře organizovaní hráči Komety. Během početní výhody ve 27. minutě navíc po nahození Pyrochty zblízka trefil Vincour levou tyčku a za chvíli z podobné pozice vychytal Hájka Frodl. Plzeňský gólman svůj tým držel i po polovině utkání, když po zadovce Muellera od zadního mantinelu pohotově pálil Holík. Domácí se směrem dopředu připomněli pouze dvěma střelami a před pauzou je při šanci Kunce znovu od pohromy uchránil jen pozorný Frodl.

Po pauze však Indiáni při vyloučení Klepiše rychle vyrovnali na 1:1, když se po opakované střele prosadil Suchý. Za chvíli při další přesilovce osamocený Mertl na brankovišti nemířil přesně a z protiútoku Frodla protáhl Zaťovič. Domácí své probuzení zbrzdili sérií nedovolených zákroků. Ve vlastním oslabení sice nejprve Pour napálil horní tyčku, ale ve 49. minutě vrátil Kometě vedení přesnou střelou z mezikruží kanonýr Schneider.

Domácí mohli odpovědět o čtyři minuty později, kdy během přesilové hry minul Suchý odkrytou branku. Frodl poté ještě stačil zastavit nebezpečnou ránu Muellera bez přípravy. Jeho spoluhráči však těsný náskok soupeře nedotáhli ani při hře bez brankáře.

Hlasy trenérů po utkání:

Jiří Hanzlík (Plzeň): "Nevím, zda Brno dnes hrálo tak dobře, nebo my tak špatně. Z naší strany to nebyl moc podvedený výkon. Špatná byla především druhá třetina, ve které jsme úplně propadli. Byl to několikátý zápas, kdy jsme dali jen jeden gól, což na body většinou nemůže stačit. Především se nám nedaří hra s kotoučem. Přicházíme o něj lehce, odskakuje nám, a nemůžeme si proto ani vytvořit pořádné šance. Ten náš výkon je z mého pohledu hrozně nervózní. Nechápu, z čeho mají hráči obavy. Musíme se odrazit od jednoduchých a ošklivých gólů, chodit do předbrankového prostoru, kde to bolí. Je špatné, že góly dávají pouze dva až tři hráči."

Jiří Horáček (Brno): "Musím poděkovat celému týmu za skvělý týmový výkon, který byl podpořený výborným gólmanem. Bojovností od první do poslední minuty jsme to tu dnes urvali. Jsme moc rádi, že jsme zápas v Plzni zvládli. Po intervenci kolegů nahoře jsme využili v první třetině coach challenge a ta byla naštěstí úspěšná."

HC Škoda Plzeň - HC Kometa Brno 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 42. F. Suchý (Gulaš) - 18. J. Zbořil (Klepiš, L. Horký), 49. Schneider (P. Holík, J. Zbořil). Rozhodčí: Pražák, R, Svoboda - Pešek, Gerát. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:1. Bez diváků.

Plzeň: Frodl - Čerešňák, L. Kaňák, Stříteský, Kvasnička, Vráblík, V. Lang, M. Houdek - Gulaš, Mertl, F. Suchý - Pour, Kracík, P. Musil - Eberle, Kodýtek, P. Straka - Rob, Stach, Kantner. Trenér: Čihák.

Brno: Klimeš - J. Zbořil, F. Král, Bartejs, Pyrochta, S. Svozil, Gulaši, Hájek - Mueller, P. Holík, Zaťovič - Schneider, Klepiš, L. Horký - Vincour, Rákos, DeFazio - Kunc, Brabenec, Plášek. Trenér: Horáček.