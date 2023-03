Plzeň podlehla Českým Budějovicím a klesla na 12. místo

Plzeň - Hokejisté Českých Budějovic zvítězili v 52. kole extraligy na ledě trápící se Plzně 5:3 a rozloučili se s nepovedenou sezonou druhou výhrou za sebou. Naopak Západočeši, kteří se v zápase již v první minutě ujali vedení, prohráli podeváté v řadě a z dvanáctého místa po základní části zahájí předkolo play off na ledě Liberce. Dva góly zaznamenal v dresu hostů Filip Přikryl, na domácí straně nestačily dvě trefy Tomáše Mertla.

Již po 12 sekundách po zahájení hry využil Rekonen příznivého odrazu nahozeného kotouče od zadního mantinelu a pohodlně otevřel skóre. Jenže šťastné vedení domácí brzy ztratili, když Šenkeříkovu nenápadnou střelu z levé strany tečoval ve 4. minutě nešikovně obránce Baránek mimo dosah vlastního gólmana Pavláta.

Nervózní Indiáni poté zcela vypadli z tempa vlastní nedisciplinovaností, ale hráči Motoru nevyužili v 10. minutě dlouhou početní výhodu čtyři na tři a během další přesilovky hostů v závěru první třetiny Pavlát skvěle zlikvidoval Dzierkalsův volej.

Po 35 sekundách prostřední části už Gulaš svižným pokusem z mezikruží dokonal obrat na 2:1. Následovala početní výhoda domácích, při níž nejprve zastavil průnik Valského až Pavlát a vzápětí střeleckou nepohodu Indiánů dokumentovali promarněním gólových šancí Hrabík s Mertlem.

V 29. minutě neproměnil na druhé straně velkou příležitost Valský a z protiútoku se natřikrát prosadil proti klečícímu gólmanu Hrachovinovi důrazný Mertl na 2:2. Po polovině utkání z dobré pozice minul Gulaš a za chvíli po rychlé akci tří na dva neuspěl zblízka proti Hrachovinovi Beránek.

Jenže ještě do druhé sirény vrátil hostům hubený náskok po přesné kombinaci s Vondrkou a Valským do odkryté branky zakončující Přikryl. Navíc během dohrávané přesilové hry po 31 sekundách závěrečné třetiny zvýšil dorážkou na 4:2 Doležal. Domácí se zoufale snažili odpovědět, ale osamocený Honejsek z prostoru mezi kruhy pálil nad a stejně se vedlo Pourovi při úniku dvou osamocených hráčů na gólmana.

Až v 55. minutě při brzké plzeňské power play snížil dorážkou Zámorského střely Mertl na rozdíl jediného gólu. Při Gulašově vyloučení však nedokázal dorazit kotouč na brankové čáře do sítě Honejsek a na konečných 5:3 upravil trefou do prázdné branky podruhé v zápase explzeňský Přikryl.

Hlasy trenérů po utkání:

Petr Kořínek (Plzeň): "Je to o gólech, trápíme se v koncovce. Bohužel jsme po rychlém gólu hned inkasovali. Nepomohli jsme si poté přesilovkami, ještě jsme se nějakým způsobem vrátili do zápasu. Chtěli jsme vyhrát a zvednout si psychiku. Šance tam dnes byly a pevně věříme, že nám tam v předkole ty góly spadnou. Jsme v takové situaci, že jsme si nikoho nevybírali. Vyšel na nás Liberec, který známe a určitě se porveme o dobrý výsledek. Připravíme se na to a pevně věříme, že zahrajeme dobrou sérii. Vstupovat do toho s devíti porážkami není vůbec dobré. Psychická pohoda není na naší straně. Je to ale jiná soutěž, rozhodují tam detaily, ale i štěstí, které nám teď hodně scházelo. Když tam dáme srdce a bojovnost, tak máme šanci, přestože je Liberec podle tabulky favorit."

Roman Fousek (České Budějovice): "Jsme rádi, že jsme zvládli poslední utkání v sezoně. Vstup jsme neměli šťastný, když jsme již po dvanácti vteřinách inkasovali. Rychlým gólem jsme se vrátili do hry, postupně přidali i další branky a dohráli to do vítězného konce. Je vidět, jakou roli hraje psychika. Po záchraně se klukům uvolnily ruce a spadly nám tam góly, co nám předtím v sezoně chyběly. Naopak jsme přežili šance soupeře na brankové čáře. Bylo znát, že soupeř není úplně v pohodě."

HC Škoda Plzeň - HC Motor České Budějovice 3:5 (1:1, 1:2, 1:2)

Branky a nahrávky: 1. Rekonen (Holešinský, Zámorský), 29. Mertl (Pour, Pavlát), 55. Mertl (Zámorský) - 4. Šenkeřík (Raška), 21. Gulaš (Štencel), 36. F. Přikryl (Valský, Vondrka), 41. Z. Doležal (Percy), 60. F. Přikryl (Dzierkals). Rozhodčí: Sýkora, T. Veselý - Brejcha, Klouček. Vyloučení: 4:5. Využití: 0:1. Diváci: 4219.

Sestavy:

Plzeň: Pavlát - Zámorský, Skok, A. Jiříček, Houdek, Jaroměřský, Baránek - Rekonen, Holešinský, Schleiss - Blomstrand, Mertl, Pour - Hrabík, Honejsek, M. Beránek - Adamec, Suchý, Bitten - A. Dvořák. Trenér: Kořínek.

České Budějovice: Hrachovina - Vráblík, Štencel, Percy, Bindulis, Kachyňa, Šenkeřík, Hovorka - Gulaš, F. Přikryl, Dzierkals - Valský, M. Hanzl, Vondrka - Z. Doležal, M. Toman, Raška - Kříž. Trenér: Čermák.