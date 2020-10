Plzeň podlehla Beer Ševě 0:1 a opět bude bez pohárů

Petah Tikva (Izrael) - Fotbalisté Plzně v závěrečném 4. předkole Evropské ligy prohráli v Izraeli s Beer Ševou 0:1 a základní skupinu si nezahrají. Viktoria ve druhé sezoně po sobě nepostoupila do hlavní fáze pohárů.

Hapoel rozhodl zápas ve městě Petah Tikva už ve čtvrté minutě, kdy Josué proměnil penaltu po faulu Aleše Hrušky. Plzeňský brankář pak zneškodnil několik velkých domácích šancí a dvakrát mu pomohla tyčka.

Svěřenci trenéra Adriana Guľy ve 2. předkole Ligy mistrů prohráli v Alkmaaru 1:3 po prodloužení, poté ve 3. předkole EL doma porazili Sönderjyske 3:0, ale duel v Izraeli nezvládli. Kvůli koronavirové pandemii se letos celá kvalifikace pohárů hraje bez diváků a s výjimkou 4. předkola LM jen na jedno utkání místo dvou.

V plzeňské základní sestavě dostal šanci záložník Bucha místo Káčera. Nechyběl ani stoper a kapitán Brabec, který kvůli zranění kotníku nedohrál nedělní ligový zápas s Brnem.

Hostům se začátek vůbec nepovedl. Po Acolatseho akci chtěl brankář Hruška vyboxovat míč, ve vzduchu ale vedle spoluhráče Kalvacha trefil také Agudela a srbský rozhodčí Jovanovič nařídil pokutový kop. Ten s přehledem proměnil Portugalec Josué.

Viktorii dělal problémy především pohyblivý křídelník Acolatse. Po jeho dalším centru v 16. minutě zakončoval v šestnáctce Agudelo, ale Hruška tentokrát nezaváhal a střelu pohotově vykopl.

Plzeňští působili hodně staticky a za první poločas si nevypracovali žádnou větší šanci. Jen těsně před pauzou Kalvachovu dalekonosnou ránu z přímého kopu chytil gólman Levita.

Hráči Beer Ševy odstartovali lépe i po změně stran a měli blízko k druhé brance. Nejprve Agudelo v 53. minutě trefil tyč, vzápětí Kabhovu střelu po dalším individuálním průniku zneškodnil Hruška a plzeňský gólman poté včasným vyběhnutím vychytal i Goldberga.

Západočeši ve druhém dějství poprvé zahrozili po hodině hry, kdy Kopic hlavičkoval vedle. Nejblíže vyrovnání byla Plzeň v 67. minutě. Buchovu střelu vyrazil brankář Levita, který pak s problémy zlikvidoval i Čermákovu dorážku. Na druhé straně Acolatse utekl obráncům a jeho přízemní pokus se otřel o tyčku.

Hosté si v závěru nedokázali vytvořit souvislý tlak a až na Hejdovu nepřesnou hlavičku se nedostali do větších možností. Čeští vicemistři nenavázali na tři roky staré výhry nad Beer Ševou ve skupině Evropské ligy při své poslední účasti v soutěži.

Hlasy po utkání:

Adrian Guľa (trenér Plzně): "Byl to zápas kdo s koho, tam rozhodují mikrosituace. První byla opět penaltová proti českému týmu. Na druhé straně jsme měli minimálně 90 minut, abychom se z toho dostali. Přirozeně nás to na chvilku vykolejilo, ale potom jsme poměrně zrychlili hru. Nebylo tam tolik finálních přihrávek, jako jsme potřebovali. Soupeř tím, že dal gól, to hned změnil a šel do pětice vzadu a pokryl nám šířku hřiště. Chlapci se tam snažili nějakým způsobem dostat, ale nefungovaly nám finální vstupy, speciálně 30 metrů od brány. Přes poločas jsme si chtěli ukázat nějaký recept na takový způsob hry. Myslím, že v druhé části to bylo určitě lepší, jakoby to z chlapců spadlo. Bohužel v obraně jsme nebyli stoprocentní, soupeře jsme pouštěli do brejků, ale ustáli jsme to. Dneska nám chyběl klid ve finální části. To nás stálo samozřejmě postup."

Lukáš Kalvach (záložník Plzně): "Zklamání je to samozřejmě velké, protože jsme všichni byli připravení a odhodlaní, že to zvládneme. Bohužel jsme nepostoupili. Po gólu si zalezli do bloku a my jsme se tam nedokázali dostat. Dělali jsme si to zbytečně složité v křídelních prostorech, místo toho, abychom to tam možná hnedka poslali. Nedokázali jsme se tam výrazněji prosadit. Ten brzký gól je vždycky rána, trošku nás to otupilo. Ale bylo to na začátku, byl celý zápas. Prostě jsme to nezvládli."

Pavel Bucha (záložník Plzně): "Je to velké zklamání. Chtěli jsme tady urvat postup a nepovedlo se to. Soupeř dal gól, to my jsme nedali. Měli jsme na to celý zápas, inkasovali jsme na začátku. Věřili jsme, že nějaký gól dáme. Měli jsme tam nějaké závary, nevím, jestli ani šance. Nevzpomínám si. Soupeř hrál dobře, byl důrazný, organizovaný. Hrozili ještě z protiútoků, tam jsme ještě nějaké šance přežili. Do poslední chvíle jsme živili naděje, ale závěr jsme nezvládli."

Hapoel Beer Ševa - Viktoria Plzeň 1:0 (1:0)

Branka: 4. Josué z pen. Rozhodčí: Jovanovič - Stojkovič, Mihajlovič (všichni Srb.). ŽK: Kabha, Dadia, Levita - Hruška, Hejda. Bez diváků.

Beer Ševa: Levita - Dadia, Miguel Vítor, Taha, Goldberg - Bareiro, Kabha, Josué - Sallalich (90.+1 Keltjens), Agudelo (75. Varenne), Acolatse (81. Yosefi). Trenér: Abukasis.

Plzeň: Hruška - Havel, Hejda, Brabec, Limberský - Bucha (89. Pernica), Čermák, Kalvach - Ba Loua (62. Kayamba), Ondrášek (80. Beauguel), Kopic. Trenér: Guľa.