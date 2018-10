Madrid - Trenér Pavel Vrba měl po úterním zápase Ligy mistrů radost z výkonu Plzně proti favorizovanému Realu Madrid, ale porážka 1:2 ho mrzela vzhledem k počtu vypracovaných šancí. Podle kouče Viktoria na hřišti obhájce trofeje ukázala, že umí hrát fotbal.

"Předvedli jsme velmi zajímavý výkon, škoda, ze není bodový. Měli jsme několik šancí, na druhou stranu přiznávám, že i Real měl další šance. Spíš mě mrzí, že jsme nezískali žádný bod, ke kterému jsme měli asi nejblíže z těch zápasů s top mančafty v Evropě," řekl Vrba na tiskové konferenci v Madridu.

"Mě potěšilo to, že jsme ukázali ve Španělsku, že umíme hrát fotbal a že i v Česku, které je menší a má i mnohem menší rozpočet, dokážeme konkurovat takovým mužstvům, které patří k top na světě," doplnil čtyřiapadesátiletý trenér.

Přiznal, že tak statečný výkon Západočechů, kteří v minulém duelu LM utrpěli s AS Řím debakl 0:5, nečekal. "Mě překvapilo, jak jsme ten zápas zvládli a že jsme byli dobře organizovaní, i když některé věci samozřejmě měl Real úžasné. Mě spíš potěšilo, že jsme si tady vytvořili tolik příležitostí," uvedl Vrba. "Měli jsme příležitosti, abychom tady bodovali. Fotbal se však nehraje na šance, ale na góly a těch dal dnes Real víc," přidal rodák z Přerova.

Za stoprocentní označil příležitost střelce plzeňské branky Patrika Hrošovského na konci prvního poločasu, kdy slovenský záložník sám před gólmanem Keylorem Navasem překopl branku. "Myslím, že to byla přemíra snahy a možná i trošku podcenění toho, že to nejde nedat. Ale to se prostě ve fotbale stává a škoda, že jsme to neproměnili," prohlásil Vrba.

Nevzdává boj o třetí místo, přestože čeští šampioni jsou po třech kolech ve skupině G poslední s jedním bodem. "Máme tři body ztrátu na CSKA Moskva. Hrajeme dvakrát doma s AS Římem a s Realem a máme CSKA venku. Určitě pořád vidím šance, abychom postoupili do Evropské ligy," konstatoval bývalý kouč české reprezentace.