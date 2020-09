Plzeň podepsala s reprezentantem Ondráškem tříletou smlouvu

Plzeň - Fotbalová Plzeň dokončila přestup útočníka Zdeňka Ondráška z Dallasu. Viktoria s jednatřicetiletým českým reprezentantem podle klubového webu podepsala tříletou smlouvu.

"Jsem rád, že se vše podařilo dotáhnout a můžu být tady. Stadion je krásný, zažil jsem ho tady na podzim s reprezentací a už se samozřejmě těším, až poprvé vyběhnu na hřiště v dresu Viktorky," řekl Ondrášek.

V Dallasu, který hraje zámořskou MLS, působil od přelomu let 2018 a 2019. Texaský celek jeho odchod do Plzně potvrdil v neděli, Západočeši až v pondělí s tím, že dnes ještě absolvuje vstupní zdravotní prohlídku. Ondrášek, kterému se přezdívá "Kobra", se podle prohlášení, zveřejněného na webu Dallasu, rozhodl vrátit do rodné země kvůli rodině.

Poslední start v české lize si připsal za České Budějovice v únoru 2012. Celkem má v nejvyšší české soutěži na kontě 81 startů, 22 gólů a čtyři asistence. Poté hrával za norské Tromsö, Wislu Krakov a Dallas. V plzeňském útoku doplní dvojici Jean-David Beauguel, Tomáš Chorý.

"Zdeněk Ondrášek je nesmírně kvalitní hráč, který se dokázal prosadit v zahraničí. V Norsku, Polsku i naposledy v USA jednoznačně potvrdil roli kanonýra a je i členem národního týmu. Jeho příchodem rozšiřujeme naše možnosti v ofenzivě, jde o typologicky vhodného hráče a věřím, že se dokáže rychle adaptovat a bude velkým přínosem," uvedl generální manažer plzeňského klubu Adolf Šádek. "Jednání o jeho příchodu byla poměrně složitá, nicméně jsem rád, že se vše podařilo uzavřít a můžeme Zdeňka představit jako hráče FC Viktoria Plzeň," dodal Šádek.

Díky dobrým výkonům si Ondrášek loni vysloužil premiérovou pozvánku do české reprezentace a hned při prvním startu coby střídající hráč zajistil vítězným gólem nečekanou domácí výhru 2:1 nad Anglií v evropské kvalifikaci. Za národní tým má na kontě čtyři zápasy.

Strakonický rodák s novými spoluhráči bude poprvé trénovat ve středu dopoledne a plzeňskému trenérovi Adrianu Guľovi by měl být k dispozici pro sobotní ligové utkání na hřišti Bohemians 1905. "Sice je zde trochu časový posun, ale to bude v pohodě. Nevidím v tom problém, budu připravený," konstatoval Ondrášek, který bude hrát v dresu s číslem 13.