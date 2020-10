Plzeň po vyřazení v EL remizovala 2:2 v Olomouci

Olomouc - Fotbalisté Plzně po čtvrteční porážce 0:1 s Beer Ševou v závěrečném 4. předkole Evropské ligy nedokázali zvítězit ani v nejvyšší soutěži a v zápase 6. ligového kola remizovali v Olomouci 2:2. Na vedoucí gól domácího Martina Hály v prvním poločase rychle odpověděl Zdeněk Ondrášek. Po hodině hry poslal Viktorii do vedení Aleš Čermák z penalty, ale Šimon Falta vyrovnal. Plzeň zůstala v tabulce třetí, Sigma čtvrtá. Oba týmy ztratily body po třech ligových výhrách po sobě.

Plzeňský trenér Guľa udělal v základní sestavě čtyři změny oproti zápasu v Izraeli. Řezník s Kovaříkem na krajích obrany nahradili Havla a Limberského, záložník Káčer dostal šanci místo Buchy a Kayamba v útoku zastoupil Ba Louu. Domácí postrádali například brankáře Mandouse, kterého nahradil Reichl.

Olomoučtí přečkali úvodní tlak soupeře a ve 13. minutě z první šance otevřeli skóre. Falta z rohu našel Hálu, jenž hlavou překonal brankáře Hrušku.

Západočeši bleskově odpověděli už za čtyři minuty. Kayamba utekl po pravé straně, přesným centrem našel v šestnáctce Ondráška a ten si hlavou připsal druhý ligový gól po příchodu do Viktorie.

Hanáci ale byli nebezpečnější. Breiteho hlavičku vytáhnul Hruška. Plzeňský gólman na konci první půle vyrazil i dva pokusy Nešpora, které tečoval hostující stoper Hejda. Předtím na druhé straně Káčer technickou střelou jen těsně minul tyčku.

První šanci po změně stran měl Káčer, ale jeho rána z hranice vápna znovu mířila vedle. Po vydařené spolupráci Gonzáleze s Hálou se střelec první branky dostal k zakončení z malého vápna, Hruška však vyrazil míč na roh.

Hru Viktorie pak hodně oživil střídající Ba Loua. Křídelník z Pobřeží slonoviny vyslal do šestnáctky Ondráška, toho fauloval bývalý plzeňský kapitán Hubník a nařízenou penaltu proměnil Čermák. Krátce poté Ondrášek po Ba Louově centru v dobré pozici hlavičkoval nepřesně.

Rychlé Gonzálezovo vyrovnání neplatilo kvůli ofsajdu Nešpora. To se nelíbilo olomouckému kouči Radoslavu Látalovi, jenž v 66. minutě za protesty dostal od rozhodčího Ardeleanua druhou žlutou kartu a byl vyloučen z lavičky.

Domácí za čtyři minuty vyrovnali. Po rychlém brejku Breite přistrčil míč Faltovi a ten se prosadil tvrdou střelou k tyči. V závěru už se skóre nezměnilo a Plzeň v nejvyšší soutěži s Olomoucí neprohrála ve 13. utkání po sobě.

Hlasy po utkání:

Jiří Neček (asistent trenéra Olomouce): "Jsme hrozně rádi za bod. Mrzí mě jen, že jsme některé další akce nedohráli do gólu. Měli jsme problémy se zraněnými a nemocnými hráči, dávali jsme to narychlo dohromady. Pořád s tou nemocí bojujeme, a protože jsme to s trenérem už prodělali, tak víme o čem to je. Doufám, že nás tohle ještě víc nakopne a budeme i nadále na vítězné vlně. Chyběla nám možná ještě trošku větší drzost na hřišti, to asi rozhodlo. Penalta nebyla důvodem trenérovy červené karty, byl tam ještě jiný důvod. Zdálo se nám, že rozhodčí mohli nechat dohrát ofsajdovou situaci Nešpora. Plzeň byla unavená, ale bylo vidět i na naší straně, že někteří hráči už byli v závěru unavení."

Adrian Guľa (trenér Plzně): "Náš výkon byl nedostatečný na to, abychom tento zápas mohli vyhrát. Klíčovým momentem zápasu vzhledem ke skóre byla neproměněná šance Ondráška. Tohle je ale součástí sportu. Není umění dobře trénovat, když vyhráváte, ale udělat maximum pro hráče a pro klub, když se nedaří. Jsme v tom společně s hráči a realizačním týmem a já jsem rád za jejich zpětnou vazbu. To by mohla být cesta, jak zrychlit náš progres. Nepodařilo se nám postoupit, nesplnili jsme prvotní cíl. Zůstala nám jen domácí soutěž a domácí pohár. Musíme to už nechat běžet a soustředit se na tyto pro nás stejně důležité soutěže. Chyběla nám dnes lehkost, přesnost a timingové náběhové věci. Reprezentační přestávku vítáme nejen z pohledu psychického, ale i fyzického hlediska. Věřím, že z ní vyběhneme o hodně silnější."