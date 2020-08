Plzeň po vyřazení od Alkmaaru utrpěla debakl 1:4 v Liberci

Liberec - Fotbalisté Plzně překvapivě podlehli v druhém kole první ligy v Liberci vysoko 1:4. Západočeši byli viditelně otřeseni středeční porážkou 1:3 po prodloužení v Alkmaaru a vyřazením v kvalifikaci Ligy mistrů a prožili svůj nejhorší vstup do utkání v samostatné historii nejvyšší soutěže. Po 14 minutách prohrávali po gólech Jhona Mosquery, Júsufa Hilála a Jakuba Hromady 0:3, ve 34. minutě sice snížil z penalty Aleš Čermák, ale v 55. minutě se podruhé trefil Mosquera.

Plzeň utrpěla v lize nejvyšší prohru od loňského března (0:4 na Spartě) a po úvodním vítězství nad Opavou poprvé v sezoně nejvyšší soutěže ztratila body. Liberec v lize zdolal Viktorii po 16 zápasech a doma ji porazil po téměř 13 letech. V nové sezoně Severočeši získali první body.

Plzeňský kouč Guľa po vyřazení od Alkmaaru, kde Viktorii dělily sekundy od postupu a jistoty skupinové fáze pohárů, udělal dvě změny v základní sestavě. Místo Limberského nastoupil na levém kraji obrany Kovařík a v ofenzivní trojici Ba Loua nahradil Beauguela.

Na západočeském týmu zanechalo vyřazení v kvalifikaci Ligy mistrů viditelné stopy. Ve čtvrté minutě Pešek našel Mosqueru a ten obloučkem přes vyběhnutého brankáře Hrušku poslal Slovan do vedení. Kolumbijský křídelník si připsal první soutěžní gól v libereckém dresu.

Domácí vstoupili do utkání velmi nabuzeni možná i proto, že v základní sestavě měli hned čtyři hráče, kteří na severu Čech hostují ze Slavie, hlavního plzeňského rivala. Jeden z nich Hilál v 11. minutě zvýšil na 2:0. Bahrajnský útočník napřáhl za vápnem a Hruška na jeho střelu k tyči nedosáhl. Také Hilál zaznamenal premiérovou soutěžní trefu za Slovan.

Hosté byli psychicky na dně a za tři minuty inkasovali potřetí. Po Beranově přihrávce zakončil povedenou kombinační akci další z kmenových hráčů Slavie Hromada. Slovenský středopolař dal v lize svůj druhý gól a první od září 2016, kdy paradoxně v dresu Plzně pomohl k výhře 2:1 v Liberci. Se západočeským klubem se poté nerozešel v nejlepším.

Viktoria prožila nejhorší start do ligového utkání v samostatné historii, třikrát v první čtvrthodině inkasovala naposledy v prosinci 1973 na hřišti Interu Bratislava, kde prohrála poločas i zápas 1:6. Šance na zdramatizování zápasu svitla Viktorii ve 33. minutě, kdy sudí Franěk po zhlédnutí záznamu na videu nařídil pokutový kop za to, že se Mosquera rukou zasáhl protihráče. Penaltu bezpečně proměnil Čermák.

Naději ale drželi hosté jen do 55. minuty. Ve vápně se odrazil míč k Mosquerovi a ten jej z otočky napálil pod břevno. Kolumbijský záložník dal dva góly v jednom utkání české ligy podruhé v kariéře.

Poté neměl daleko i k hattricku, ale po další akci těsně minul. Podobně dopadl i střídající Rabušic. Na druhé straně pak Slovan podržel Nguyen při šancích Kopice a Kovaříka a v závěru zahodil sólo domácí Mara.

Hlasy po utkání:

Pavel Hoftych (trenér Liberce): "Chtěli jsem využít, že se Plzeň vrátila z Alkmaaru. Uhráli nešťastný výsledek, měli to asi určitě v hlavách. Do dnešního zápasu jsme fantastickým způsobem vstoupili. Bylo to podmíněné i tím, že asi sedm hráčů ze základu byli kluci, kteří tu nastupovali minulou sezonu. Vhodně to doplnili Hilál, Tijani, Mosquera. Dali jsme do 15. minuty tři rychlé branky, to zatřese s každým mužstvem. I s tak kvalitním, jako je Plzeň. Nepřibrzdila nás ani penalta a druhý poločas jsme přidali branku na 4:1, která byla rozhodující. Pak jsme dobře bránili, nechali jsme soupeře hrát. Soustředili jsme se na brejky a mohli jsme přidat další góly. Ve všech důležitých činitelích jsme byli vysoce úspěšní a daleko efektivnější. Zaslouženě jsme vyhráli. Od kluků to byl fantastický výkon, nemůžu najít jediného hráče, kterému bych něco vytknul."

Adrian Guľa (trenér Plzně): "Chyběla nám týmovost, nastavení, důraz, v úvodu větší sebevědomí. Sice je za námi něco velmi nepříjemného, ale už je nový zápas, nový den. V úvodu zápasu to bylo cítit, což je chyba. Už je to za námi, nový zápas, startuje nová sezona. Očekával jsem, že se k tomu postavíme jinak. Zasloužené vítězství domácích. Náš velmi špatný, neagresivní vstup do zápasu dovolil jít motivovanému soupeři do vedení 3:0. V tu chvíli jsem přemýšlel, jak do toho vstoupit, aby mužstvo zvedlo hlavu, zvýšilo důraz a agresivitu. Snížili jsme na 1:3 a se vstupem do druhého poločasu jsme chtěli ještě něco s utkáním udělat. Ale chyba na 4:1 byla víceméně rozhodující. Teď je před reprezentační přestávku dostatečný prostor k tomu, abychom si to celé zanalyzovali."

Slovan Liberec - Viktoria Plzeň 4:1 (3:1)

Branky: 4. a 55. Mosquera, 11. Hilál, 14. Hromada - 34. Čermák z pen. Rozhodčí: Franěk - Vlasjuk, Flimmel - Rejžek (video). ŽK: Mosquera, Matoušek, Rabušic - Čermák, Mihálik, Havel, Hořava, Hejda, Bucha. Diváci: 2488 (limit 5102 osob na stadionu).

Liberec: Nguyen - Koscelník, Kačaraba, Tijani, Mikula - Hromada, Mara - Pešek (81. Fukala), Beran (77. Chaluš), Mosquera (67. Matoušek) - Hilál (46. Rabušic). Trenér: Hoftych.

Plzeň: Hruška - Havel (64. Řezník), Hejda, Brabec, Kovařík - Bucha, Kalvach, Čermák (64. Hořava) - Ba Loua (35. Beauguel), Mihálik (46. Káčer), Kopic. Trenér: Guľa.