Plzeň - Fotbalisté Plzně získali první posilu pro novou sezonu. Do týmu obhájců titulu přijde obránce Adam Hloušek, kterému v létě skončí smlouva v Legii Varšava. Osminásobný reprezentant s Viktorií podle klubového webu podepsal tříletou smlouvu.

Třicetiletý Hloušek se do české ligy vrátí po více než sedmi letech, během kterých nejprve působil v německých klubech Kaiserslauternu, Norimberku a Stuttgartu. Od ledna 2016 krajní bek či záložník oblékal dres Legie, s niž třikrát vyhrál polskou ligu a dvakrát pohár.

V tuzemské nejvyšší soutěži Hloušek hrával za Jablonec a Slavii. V 84 utkáních zaznamenal osm gólů a devět asistencí. Dříve se spekulovalo o jeho návratu do mateřského Jablonce.

"Jsme rádi, že přivítáme v našich řadách hráče, který může být posilou jak z pohledu výkonnosti, tak i zkušeností. Adam je navíc využitelný na více postech, takže i jeho variabilita bude jistě výhodou," uvedl generální manažer plzeňského klubu Adolf Šádek.

Hloušek chtěl mít dopředu jasno, kde bude pokračovat. "V Legii mi končí smlouva a dopředu jsem si říkal, že určitě nechci čekat, až mi doběhne, a vybírat si, protože to je také velké riziko. Chtěl jsem mít ke konci sezony už klid a soustředit se na důležité zápasy s čistou hlavou," řekl rodák z Turnova.

Měl také nabídky z východní Evropy nebo USA. "Ale do toho jsem nechtěl jít, chtěl jsem mít jistotu pevného zázemí. Na Ameriku si navíc myslím, že je čas, protože chci bojovat o evropské poháry a o titul, proto jsem se rozhodl pro návrat. Je mi 30 let, ale stále chci hrát na nejvyšší úrovni a bojovat o ty nejvyšší příčky a o evropské poháry. Proto jsem upřednostnil Plzeň," vysvětlil Hloušek.

Na Ameriku mám čas, s Plzní chci bojovat o titul, řekl Hloušek

"Měl jsem ještě nějaké nabídky třeba z východní Evropy nebo také z Ameriky, ale do toho jsem nechtěl jít, chtěl jsem mít jistotu pevného zázemí. Na Ameriku si navíc myslím, že je čas. Je mi 30 let, ale stále chci hrát na nejvyšší úrovni a bojovat o ty nejvyšší příčky a o evropské poháry. Proto jsem upřednostnil Plzeň," řekl Hloušek v rozhovoru pro klubový web.

Na západě Čech chce navázat na povedené angažmá v Legii, kde od ledna 2016 patřil k oporám. Třikrát vyhrál polskou ligu, dvakrát pohár a zahrál si také skupinu Ligy mistrů. "V Polsku se to vyvrbilo v to, že jsem tu zažil nejlepší léta v kariéře, největší úspěchy. O zkušenosti také nebyla nouze, protože jsme si zahráli Ligu mistrů a postoupili z ní do vyřazovací fáze Evropské ligy, navíc jsme třeba doma remizovali 3:3 s Realem Madrid," vzpomínal Hloušek.

"Doufám, že to bude jako poslední sezony, že se bude hrát o titul, to je také ohromná motivace. Titul v Česku totiž nemám a v Polsku jsem si na úspěchy už zvykl, tak doufám, že o něj s Plzní budu bojovat," doplnil osminásobný reprezentant.

Před Legií nastupoval za německé celky Kaiserslautern, Norimberk a Stuttgart. Angažmá v jedné z nejlepších lig světa mu hodně dalo, ale rovněž si tam prožil velké zdravotní patálie. "V Německu jsem měl nejhorší období, to člověk skousával trochu hůř, když prodělával druhou rekonvalescenci. Po návratu si třeba člověk řekne, že už je zpátky, ale furt tam něco chybí. Každý, kdo si tím prošel, mi dá za pravdu - ty ztracené měsíce byly znát," konstatoval Hloušek.

Zcela do pořádku se dal až ve Varšavě. "Dostal jsem se tam, kde jsem chtěl být. Dodalo mi to zkušenosti, srovnal jsem se s tím a začal jsem na sobě více pracovat na hřišti i mimo něj, více se věnuju svému tělu. Cítím se určitě mnohem lépe, než jsem se cítil dřív," řekl krajní bek či záložník.

V poslední době začal více sledovat českou ligu a věří, že Plzeň by při premiéře nadstavbové části ještě mohla dohnat čtyřbodové manko na vedoucí Slavii, kde v minulosti působil. "Slavia má náročný program a ztráta už je menší. Viktorka je hodně zkušený tým a já sám vím z Polska, kde také máme nadstavbu, že i desetibodová ztráta před nadstavbou nemusí nic znamenat. V těch závěrečných zápasech se hraje víceméně pokaždé o šest bodů, každá ztráta hodně bolí. Může se stát cokoliv a budu Viktorce fandit, aby ztrátu ještě zmenšila a zabojovala o titul," uvedl Hloušek.