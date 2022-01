Plzeň po sérii čtyř porážek přehrála Kladno v prodloužení, rozhodl Čerešňák

Chomutov - Hokejisté Plzně vyhráli ve 42. kole extraligy v Chomutově nad domácím Kladnem 4:3 v prodloužení a zabrali po sérii čtyř porážek. V čase 60:11 rozhodl obránce Peter Čerešňák. Čtrnáctí Rytíři prohráli pátý z posledních šesti duelů, přesto se poslednímu Zlínu vzdálili na rozdíl osmi bodů.

Kladno se v úvodu ubránilo při Pytlíkově trestu, který zkrátil o 38 sekund Dzierkalsův faul a v čase 3:04 při hře čtyř proti čtyřem se Rytíři ujali vedení. Melka překonal v úniku Svobodu blafákem do bekhendu a ozdobil gólem svůj 200. zápas v extralize.

Domácí byli sice aktivnější, ale v 11. minutě ztratili ve středním pásmu puk a Bulíř střelou z levého kruhu vyrovnal. Otočit stav mohl v 18. minutě při Kristově trestu Blomstrand, který trefil tyč. Při Beranově vyloučení se Kladno také ubránilo.

Ve 23. minutě mohl vrátit Rytířům vedení explzeňský Indrák, ale v úniku po blafáku do bekhendu minul branku. Potom se Plzeň neprosadila ani při Zikmundově vyloučení, ale ve 29. minutě se dočkala vedení. Dotchin ztratil puk v souboji s Mertlem a Dzierkals se z pozice mezi kruhy trefil o levou tyč. Zvýšit mohl Suchý, který se ocitl před Bowem, ale kladenský gólman zasáhl.

Kladno se tlačilo za vyrovnáním. Po Jágrově přihrávce se dostal do další šance Indrák, jehož ale fauloval Mertl. Oslabení Indiáni zvládli. Ve 37. minutě už smazal ztrátu Zikmund, který vybruslil z pravého rohu a střelou do protější tyči překonal Svobodu. Otočit stav mohl v závěru druhé části z dorážky Plekanec, ale neuspěl. Vzápětí se dostal před Bowa Mertl a forhendovým blafákem o pravou tyč opět poslal Plzeň do vedení.

Rytířův v úvodu třetí třetiny nepomohly k vyrovnání ani dvě přesilovky po faulech Čerešňáka a Přikryla. Urputnému boji chyběly šance. Až v čase 56:15 našel Dotchin před brankou Berana, který poslal zápas do prodloužení. V něm ale už o 11 vteřinách prostřelil Bowa mezi betony Čerešňák.

Rytíři Kladno - HC Škoda Plzeň 3:4 v prodl. (1:1, 1:2, 1:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 4. Melka (M. Indrák), 37. Zikmund, 57. M. Beran (Dotchin, M. Filip) - 11. Bulíř (F. Přikryl), 29. Dzierkals (Mertl), 39. Mertl (L. Kaňák, J. Kindl), 61. Čerešňák (Schleiss, Kodýtek). Rozhodčí: Pešina, R. Svoboda - Zíka, Šimánek. Vyloučení: 4:4. Bez využití. Diváci: 1000 (omezený počet).

Sestavy:

Kladno: Bow - Dotchin, Kehar, Wood, Ticháček, J. Suchánek, Babka - Hlava, Plekanec, Kubík - Melka, Zikmund, Pytlík - Kristo, Kuťák, M. Beran - Jágr, M. Filip, M. Indrák. Trenér: D. Čermák.

Plzeň: Miroslav Svoboda - Čerešňák, Budík, Holý, Graňák, J. Kindl, L. Kaňák - Dzierkals, Mertl, Dufek - F. Přikryl, Bulíř, Blomstrand - Schleiss, Kodýtek, F. Suchý - Malát, G. Thorell, M. Marcel. Trenéři: Baďouček a M. Říha ml.