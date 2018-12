Zlín - Fotbalisté Plzně v 18. kole první ligy zvítězili 2:0 na hřišti Zlína. Snížila tak ztrátu na vedoucí Slavii na jediný bod, Pražané ale mají sobotní zápas s Mladou Boleslaví k dobru. Plzeň těžila z vydařeného vstupu do zápasu, když už po osmi minutách vedla po gólech Tomáše Chorého a Jana Kovaříka a pak si výhru hlídala.

"Podle představ bylo úvodních deset minut. Pak jsme měli ještě dvě brejkové situace, které jsme nedohráli. Přiznejme si, že tam bylo spousta standartek a autů, nebylo to jednoduché. Nemyslím si, že bychom šetřili síly," řekl plzeňský kouč Pavel Vrba.

Zlín začal defenzivně a Plzeň ho rychle potrestala. Z levé strany poslal míč před branku Kovařík, domácí obrana nechala volného Chorého, který otevřel skóre.

A brzy přišla i pojistka. Po kombinaci Chorého a Čermáka přetáhl Havel míč na druhou stranu vápna, kde zůstal nepokrytý Kovařík a tvrdou střelou svou slabší pravačkou pod břevno překonal brankáře Dostála podruhé.

"Už mám 235 ligových zápas a tohle je můj první gól pravačkou. Sám jsem byl překvapený, jak mi ta střela sedla," řekl Kovařík.

Zlínu úvodní minuty zápasu vůbec nevycházely a k hlavičce se dostal plzeňský Procházka, Dostál ale tentokrát míč schoval do rukavic. Ve 22. minutě to už mohlo být dokonce o tři branky. Po zaváhání Bača se Plzeň dostala do další nebezpečné šance, jenže Petržela v gólové pozici zlínskou branku přestřelil. Na druhé straně se domácím povedlo alespoň ohrozit Hrušku, když se po standardní situaci dostal k zakončení hlavou Gajič. Brankář Plzně ale pohodlně sebral míč.

Více práce měl Hruška o pár minut později. Bartošákova střela k němu ještě neprošla, ale míč se odrazil k Holíkovi, který z levé strany donutil plzeňského gólmana k zákroku. "První poločas jsme trošku prohospodařili. Měli jsme strach a chyběla nám sebedůvěra," uvedl zlínský trenér Michal Bílek.

Do druhé poloviny Zlín hru více otevřel, vysunul Hronka na hrot k Vyhnalovi a dostal se více do tlaku. Bartošák dobrým centrem z levé strany našel Hronka, který se ale gólové šance zalekl a míč vůbec netrefil. Plzeň také měla svou šanci, Kovaříkův přímý kop však dobře vyrazil Dostál.

Aktivně hrající Bartošák poté pořádně vystrašil plzeňského Hrušku, když natáhl ke střele a brankář Viktorie se musel předvést. Zlín nadále útočil, jenže obrana Plzně zůstala pevná až do závěrečného hvizdu.

"Nechytili jsme vstup do utkání a byli jsme hodně pasivní. Dostali jsme dva góly a první půle z naší strany nebyla dobrá. Ve druhém poločase jsme soupeře více dostávali pod tlak. Branku, která by soupeře znervóznila, jsme ale nedali," litoval Bílek.

Ten postrádal útočníka Beauguela, který má od ledna podepsanou smlouvu právě s Plzní a do zápasu tak nenastoupil. "Beauguel patří k důležitým hráčům Zlína, ale proč nehrál, tak to se zeptejte někoho jiného," řekl Vrba. "Byla pro nás komplikace, že jsme hráli bez Beauguela a měnili jsme rozestavení," připustil Bílek.

Hlasy po utkání:

Michal Bílek (trenér Zlína): "Nechytili jsme vstup do utkání a byli jsme hodně pasivní. Dostali jsme dva góly a první půle z naší strany nebyla dobrá. Ve druhém poločase jsme soupeře více dostávali pod tlak. Branku, která by soupeře znervóznila, jsme ale nedali. Byla pro nás komplikace, že jsme hráli bez Beauguela a měnili jsme rozestavení. Ve druhé půli jsme hráli 3-5-2, i když Hronek není útočník. Jsem zklamaný, že jsme prohráli. Plzeň má dobré, a zkušené mužstvo. První poločas jsme trošku prohospodařili. Měli jsme strach a chyběla nám sebedůvěra. Ve druhé půli už nebylo na co se šetřit."

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Podle představ bylo úvodních deset minut. Pak jsme měli ještě dvě brejkové situace, které jsme nedohráli. Přiznejme si, že tam bylo spousta standartek a autů, nebylo to jednoduché. Nemyslím si, že bychom šetřili síly. V defenzívě to možná vypadalo, že má Zlín velkou převahu. Beauguel patří k důležitým hráčům Zlína, ale proč nehrál, tak to se zeptejte někoho jiného."

Fastav Zlín - Viktoria Plzeň 0:2 (0:2)

Branky: 3. Chorý, 8. Kovařík. Rozhodčí: Lerch - Kříž, Myška. ŽK: Matejov, Jiráček - Petržela. Diváci: 3472.

Sestavy:

Zlín: Dostál - Bačo (85. Železník), Buchta, Gajič - Matejov, Podio, Jiráček, Bartošák - Hronek, Libor Holík (79. Jakubov) - Vyhnal. Trenér: Bílek.

Plzeň: Hruška - Havel, Pernica, Hubník, Kovařík - Petržela (77. Ekpai), Hrošovský, Čermák (81. Hořava), Procházka, Kopic - Chorý (89. Řezníček). Trenér: Vrba.