Plzeň po obratu zdolala oslabený Liberec 4:1

Plzeň - Fotbalisté druhé Plzně v 16. kole první ligy doma porazili oslabený Liberec po obratu 4:1. Hosty v úvodu poslal do vedení Alexandru Baluta, který však byl ve 30. minutě vyloučen po druhé žluté kartě. Ještě předtím vyrovnal Roman Procházka a těsně před pauzou otočil skóre Tomáš Hořava. Po změně stran přidali další góly Michael Krmenčík a Adam Hloušek.

Viktoria ztrácí osm bodů na vedoucí Slavii, která dnes od 17:00 hostí Teplice, na třetí Mladou Boleslav mají Západočeši v tabulce čtyřbodový náskok. Slovan v nejvyšší soutěži neporazil Plzeň popatnácté za sebou a klesl na devátou pozici.

První start v ligové sezoně si připsal pětatřicetiletý plzeňský kapitán Hubník, který ve středu obrany zastoupil disciplinárně potrestaného Brabce.

Domácí si už ve druhé minutě v mrazivém počasí vypracovali stoprocentní šanci. Hořava vyslal do samostatného úniku Krmenčíka, ale nejlepší týmový střelec tváří v tvář nepřekonal brankáře Nguyena.

V desáté minutě Slovan otevřel skóre. Balutův přímý kop ve zdi tečoval Kayamba a brankář Hruška už na míč nedosáhnul. Domácí odpověděli za 12 minut z podobné standardní situace, kdy Procházkovu ránu zase přizvedl bránící Kačaraba.

Hostům po půl hodině hry zkomplikoval situaci Baluta, jenž zezadu podrazil Kayambu a rozhodčí Proske ho po druhé žluté kartě vyloučil. Liberečtí se zlobili, že předtím nedostal druhou žlutou kartu i Hubník za tvrdý zákrok na Malinského.

Západočeši využili přesilovku ve 44. minutě. Kalvach nacentroval do šestnáctky, Hořava pohotovou hlavičkou překonal Nguyena.

Plzeňské mužstvo začalo lépe i druhý poločas. Hloušek si vyměnil míč s Krmenčíkem a reprezentační útočník se prosadil přízemní střelou. Pro Krmenčíka to byl osmý ligový zásah v sezoně.

O chvíli později hráči Slovanu málem darovali Plzni čtvrtou branku. Mikula nepřesně vrátil hlavou míč zpátky Nguyenovi, který napálil Hlouška a míč o kousek minul branku.

Hosté v 80. minutě nevyužili velkou šanci na zdramatizovaní zápasu a Mara sám před brankou nepropálil Hrušku. V poslední minutě uzavřel skóre Hloušek dorážkou po Kayambově akci a připsal si premiérový soutěžní gól za Viktorii.

Hlasy po utkání:

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Jsem rád, že jsme dokázali otočit výsledek z 0:1 na 4:1. Zápas se výsledkově nevyvíjel dobře, i když nám začátek vyšel. Měli jsme asi tři situace, kdy jsme mohli jít do vedení my, bohužel se nám to nepovedlo. Pak soupeř z tečované standardní situace dal gól z první střely na bránu. Naštěstí se nám podařilo do poločasu výsledek otočit pro nás. Asi rozhodující branka byla třetí, kdy jsme o výsledku rozhodli. Ale byla tam i situace, kdy jsme ztratili balon, soupeř šel sám na gólmana a mohl dát na 3:2. To by mohlo být ještě hodně dramatické. Naštěstí se to nestalo a Hruška nás podržel. A v závěru jsme ten výsledek pojistili."

Pavel Hoftych (trenér Liberce): "Zápas začal dvěma třemi šancemi Plzně, kdy nám hlavně Krmenčík dělal problémy s tím, na co jsme se připravovali. Jednu situaci tam krásně vychytal Nguyen. Po tom, co jsme ty šance nebo pološance přežili, jsme dali branku po trestném kopu. Vyrovnání přišlo stejně po standardní situaci. Pak tam byl ten zákrok Hubníka na Malinského. Roman tam byl pozdě. Jednoznačně si myslím, že měl jít ven. Za minutu jde ven náš Baluta. Hrát proti Plzni v jedenácti je složité, v deseti je to hodně těžké. Snažili jsme se s tím zápasem něco dělat, škoda branky do kabiny. Chtěli jsme hrát tak, abychom 2:1 zvládali co nejdéle a měli šance třeba na brejky. Nakonec i za stavu 3:1 jsme příležitostí vstřelit branku měli dost. Nedali jsme je a dostali jsme na 4:1."