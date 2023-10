Plzeň po obratu zdolala Jablonec a v lize je znovu třetí

Plzeň - Fotbalisté Plzně v 11. kole první ligy porazili Jablonec 3:2 a vrátili se na třetí místo neúplné tabulky. Domácí v nejvyšší soutěži vyhráli sedmý z posledních osmi zápasů, navíc mají k dobru odložené utkání v Mladé Boleslavi. Severočeši venku v lize podvanácté za sebou nezvítězili a jsou čtrnáctí.

V úvodní půli padly hned čtyři branky. Viktorii poslal do vedení Erik Jirka z penalty, poté za Jablonec odpověděli Matouš Krulich a Jan Chramosta. Poločasovou remízu zařídil Jhon Mosquera. Hned po změně stran otočil skóre ve prospěch domácích Matěj Vydra. Viktoria poté přišla o zraněného brankáře Jindřicha Staňka, jenž byl v 78. minutě odvezen ze hřiště.

V plzeňské základní sestavě udělali trenéři pět změn od čtvrteční výhry 2:1 v Astaně v utkání skupiny Evropské konferenční ligy. Zraněného Hejdu v obraně zastoupil Jemelka, který kapitána vystřídal už v Kazachstánu. Od začátku dostali šanci i záložníci Jirka, Mosquera a Traoré a útočník Vydra.

Jablonečtí se hned ve druhé minutě dostali do velké šance. Po rohu a Štěpánkově teči zblízka reflexivně vyrazil míč Staněk, z následné dorážky Tekijaški přestřelil.

Domácí ve 22. minutě otevřeli skóre. Štěpánek v šestnáctce podrazil Traorého a nařízenou penaltu proměnil Jirka. Slovenský reprezentant vstřelil i třetí soutěžní gól sezony z pokutového kopu.

Severočeši ve 30. minutě vyrovnali. Po Štěpánkově přihrávce se trefil osmnáctiletý útočník Krulich, jenž se prosadil ve druhém ligovém zápase po sobě.

Už za čtyři minuty Martinec využil špatné plzeňské rozehrávky, vyslal do úniku Chramostu a ten překonal Staňka. Druhou ligovou branku v ročníku proti bývalému týmu příliš neslavil.

Západočeši vyrovnali ve 38. minutě, kdy se výstavní ranou z přímého kopu prosadil Mosquera. Kolumbijský křídelník skóroval poprvé v sezoně nejvyšší soutěže.

V závěru první půle nejprve Vydra zahodil samostatný únik, o chvíli později dorazil míč do branky, ale sudí Berka po zásahu videorozhodčího a kontrole u monitoru gól odvolal kvůli útočnému faulu Durosinmiho na Martince.

Vydra si spravil chuť už v deváté sekundě druhého dějství, kdy se prosadil tvrdou ranou po přihrávce od Durosinmiho. V ligovém ročníku si připsal premiérový gól.

Staněk v 73. minutě vypíchnul míč před Drchalem, který ho však zasáhl. Reprezentační gólman zůstal ležet a po dlouhém ošetřování musel být naložen na nosítka a odvezen ze hřiště. V brance ho nahradil Tvrdoň.

Západočeši si poté vytvořili tlak a několik velkých šancí na pojišťovací gól, jenže střídající Chorý hlavičkoval vedle, Šulc neprostřelil gólmana Hanuše a z dobré pozice minuli také Hranáč s Durosinmim. V závěru osmiminutového nastavení Kopic nevyzrál na Hanuše.

Plzeňští už o těsný náskok nepřišli, protože Tekijaški těsně před koncem zblízka minul branku. Viktoria doma v nejvyšší soutěži s Jabloncem podesáté za sebou neprohrála, z toho podeváté naplno bodovala.

Hlasy trenérů po utkání:

Miroslav Koubek (Plzeň): "Určitě jsem spokojený s výsledkem. Byly tam obavy z toho, v jakém budeme stavu po Astaně. Museli jsme udělat změny. Když jich uděláte pět, určitým způsobem to naruší stabilní sestavu. Já to narušení viděl v defenzivě, která byla nestabilní. Nebyli jsme úplně jistí dozadu a měli problém s velmi dobrým presinkem Jablonce. Systémové pojetí defenzivy celého mužstva, na které si potrpím, se mi úplně nelíbilo. Na druhou stranu bych pochválil ofenzivu. Ta byla v pořádku, mělo to šťávu a švunk. Neproměňování šancí ve druhém poločase nám komplikovalo život. Myslím, že byly aspoň čtyři stoprocentní, a potom se obáváte o výsledek až do konce."

Radoslav Látal (Jablonec): "Vstup do utkání i celá první půle z naší strany velmi dobrá. Viktorka hlavně hrozila ze standardních situací, brejků. Když jsme byli dobře poskládaní, vzadu jsme pracovali dobře. Jeden moment byl, když jsme po gólu na 2:1 ještě do konce půle inkasovali. Druhý moment nastal ve druhém poločase. Nemůžeme dostat hned v osmé vteřině branku. Tyhle dva momenty utkání ovlivnily. Jestli tady chceme pomýšlet na dobrý výsledek, nemůžeme takové chyby udělat. Potom už bylo těžké se dostat do zápasu."

Viktoria Plzeň - FK Jablonec 3:2 (2:2)

Branky: 22. Jirka z pen., 38. Mosquera 46. Vydra - 30. Krulich, 34. Chramosta. Rozhodčí: Berka - Nádvorník, Leška - Kocourek (video). ŽK: Durosinmi, Mosquera, Šulc, Bakoš (asistent trenéra) - Hurtado, Kratochvíl, Látal (trenér). Diváci: 8505.

Plzeň: Staněk (78. Tvrdoň) - Dweh, Hranáč, Jemelka - Jirka, Traoré (64. Chorý), Kalvach, Mosquera (78. Cadu) - Šulc - Vydra (64. Bucha), Durosinmi (90.+6 Kopic). Trenér: Koubek.

Jablonec: Hanuš - Tekijaški, Martinec, Hurtado - Štěpánek, Houska (90.+3 Alégué), Kratochvíl, Polidar - Čanturišvili, Chramosta - Krulich (66. Drchal, 82. Jovovič). Trenér: Látal.