Plzeň - Fotbalisté Plzně vstoupili vítězně do prvoligové nadstavby a v úvodním kole skupiny o titul doma zdolali Jablonec 2:1 díky obratu v závěru. Úřadující mistři využili sobotní remízy Slavie 0:0 v Liberci a na pražského lídra tabulky z druhého místa ztrácejí už jenom dva body. Viktoria se na stadionu Slavie představí za týden.

V 11. minutě otevřel skóre Martin Doležal, ale hosté další velké šance nevyužili a z Plzně odjeli s prázdnou. Nejprve v 84. minutě vyrovnal vlastním gólem Tomáš Holeš a za čtyři minuty dramatický zápas rozhodl Jean-David Beauguel.

V plzeňské sestavě chyběl zraněný kapitán Hubník, kterého ve středu obrany nahradil Pernica. V rozestavení 4-4-2 opět vedle sebe nastoupili útočníci Beauguel s Chorým.

Jablonec začal aktivněji a v 11. minutě se dostal do vedení. Limberský na polovině hřiště ztratil míč, Kratochvíl vyslal po křídle Trávníka a ten před brankou našel volného Doležala.

Nejlepší střelec Severočechů se po zemi trefil k tyči a čtrnáctou ligovou brankou v sezoně dodatečně oslavil páteční 29. narozeniny. Jablonec venku v nejvyšší soutěži skóroval poprvé po 462 minutách.

Plzeňští pak přidali a ve 20. minutě málem vyrovnali. Kovaříkův centr brankář Hrubý posunul jenom k Řezníkovi, který z voleje trefil tyčku.

Hosté měli další velké šance. Aktivní Jovovič po úniku minul branku, podobně si vedl také Doležal. Těsně před pauzou plzeňský Hořava těsně přestřelil. Ještě předtím byl hostující trenér Rada vykázán na tribunu za kritiku rozhodčího Berky.

Viktoria se ani ve druhém poločase dlouho nedostávala do hry, ale v 60. minutě zahodila velkou příležitost. Řezník si vyměnil míč s Bakošem a o kousek překopnul branku. O chvíli později v "tutovce" selhal i hostující Kratochvíl a napálil jen Hrušku. Plzeňský gólman po další chybě v obraně vychytal i náhradníka Vatajelua. Jabloneckou pojistku nepřidal ani Doležal a opět nepřekonal výborného Hrušku.

Plzeň se oklepala a předvedla dokonalý závěr. Nejprve střídající Kayamba nacentroval do šestnáctky a Holeš si před Kovaříkem v 84. minutě srazil míč do vlastní branky. Za čtyři minuty další Kayambovu přihrávku zužitkoval hlavou Beauguel. Západočeši tak v této ligové sezoně udrželi domácí neporazitelnost. Čtvrtý Jablonec venku pošesté za sebou nevyhrál.

Hlasy po utkání:

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Přiznejme si, že dneska Jablonec byl lepším mužstvem a měl více šancí. Zápas rozhodlo to, že jsme měli za stavu 1:0 třikrát nebo čtyřikrát štěstí, že Jablonec nedal druhou branku, která by asi o tom zápase rozhodla. Nám pomohlo střídání. Jestli to byl Bakoš, který tam přinesl takovou zkušenost, ale hlavně nám pomohl Kayi (Kayamba), který nahrál na oba góly. Oživil to, obcházel hráče. To, co tam nebylo celý zápas, se nám podařilo. My potom v koncovce ve finální fázi měli naštěstí dostatek hráčů ve velkém vápně a to asi rozhodlo. Přiznejme si, že dneska to vítězství bylo doopravdy hodně šťastné. Pravděpodobně to na Slavii bude zápas, ve kterém když někdo vyhraje, udělá obrovský krok k titulu. Pokud to skončí remízou, bude to až do konce hodně zajímavé. Z našeho pohledu je to klíčové utkání možná celé sezony. Slavie je samozřejmě favorit, hraje v domácím prostředí, má nějaký náskok. Na druhou stranu my máme šanci, což je obrovská výhoda."

Petr Rada (trenér Jablonce): "Pro nás je to hodně hořké, prohráli jsme v závěru, kdy jsme dostali dvě branky. Do zápasu jsme vstoupili dobře, hráli jsme hodně aktivně směrem dopředu. My jsme se jednou vydařenou akcí dostali do vedení a poločas dohráli poměrně hodně aktivně směrem dopředu a soupeře jsme nechtěli do ničeho pustit. Věděli jsme, že vedeme a domácí budou chtít zvýšit úsilí, ale my pořád hráli ve druhém poločase aktivně a měli jsme tři stoprocentní brankové příležitosti, které jsme bohužel neproměnili. Kdybychom se možná dostali do vedení na 2:0, tak asi by bylo pro domácí vstřelit tři branky hodně složité. I přesto jsme zápas mohli dohrát ve větším klidu vzadu a nepustit soupeře do šancí, které si vytvořili po centrech Kayamby z pravé strany. Je to škoda, protože myslím, že hráči předvedli velmi kvalitní výkon. Proto nás ta porážka hodně mrzí."

Viktoria Plzeň - FK Jablonec 2:1 (0:1)

Branky: 84. vlastní Holeš, 88. Beauguel - 11. Doležal. Rozhodčí: Berka - Flimmel, Podaný - Královec (video). ŽK: Chorý - Hovorka, Trávník, Holeš. Diváci: 7943.

Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Pernica, Limberský - Kopic (77. Kayamba), Hořava (63. Pačinda), Hrošovský, Kovařík - Beauguel, Chorý (38. Bakoš). Trenér: Vrba.

Jablonec: Hrubý - Holeš, Hovorka, Břečka, Sobol - Hübschman - Kratochvíl (85. Acosta), Trávník (89. Pilík), Považanec, Jovovič (69. Vatajelu) - Doležal. Trenér: Rada.