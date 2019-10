Plzeň po Komličenkově penaltě v nastavení podlehla Boleslavi 1:2

Mladá Boleslav - Fotbalisté Plzně podlehli ve 12. kole nejvyšší soutěže v Mladé Boleslavi 1:2 a prohráli po pěti ligových výhrách za sebou. Viktoria vedla zásluhou Jana Kopice, ale Lukáš Budínský po přestávce srovnal a Nikolaj Komličenko ve druhé minutě nastavení z pokutového kopu rozhodl o triumfu Středočechů, kteří doma zvítězili i v sedmém ligovém duelu v sezoně. Západočeši ztrácí šest bodů na vedoucí Slavii, která zvítězila v Jablonci 2:0.

Domácí brankář Stejskal, který v lize dostal potřetí za sebou přednost na úkor zkušenějšího Šedy, musel zasahovat už ve druhé minutě. Kalvachovu střelu před vápnem ale vyrazil. Z podobné pozice pálil ve 20. minutě Hořava, jenže nad. Vzápětí si Stejskal poradil i s Kopicovou střelou, kterou nadvakrát zkrotil a schoval míč před dotírajícím Hlouškem.

Středočeši poprvé ohrozili Hruškovu branku až v 26. minutě, kdy Budínský zakroutil přímý kop těsně vedle tyče.

Po téměř půl hodině hry se ujali Západočeši vedení. Kovařík našel na zadní tyči Hořavu, jehož hlavičku Stejskal vyrazil, na Kopicovu dorážku však nestačil.

Ve 40. minutě si Komličenko vyměnil míč s Mešanovičem a střelou z šestnáctky zamířil těsně vedle.

Mladé Boleslavi vyšel skvěle vstup do druhého poločasu. Už po třech minutách si Budínský ve vápně hodil míč na levačku a krásnou střelou srovnal.

Okamžitě po rozehrávce si hosté málem vzali vedení zpátky. Jenže Kovaříkovu hlavičku po Kopicově centru Stejskal vyrazil a následnou střelu Procházky domácí obrana zblokovala na roh. Vzápětí na druhé straně unikl Mešanovič, který ale zakončil vysoko nad.

V 56. minutě posunul Komličenko míč ve vápně na obránce Jakuba Klímu, který před prázdnou branku přihrál Mešanovičovi, ale bosenský útočník na balon nedosáhl. V 65. minutě měl velkou příležitost ve vápně Hořava, jehož střelu však domácí hráči zblokovali. O deset minut později zamířil domácí záložník Jiří Klíma zblízka mimo tři tyče.

V 84. minutě střílel z hranice vápna z přímého kopu Kalvach, jenže zamířil vedle. V závěru vyslal Matějovský do úniku Jiřího Klímu, kterého fauloval Hruška a sudí Lerch nařídil penaltu. Tu proměnil Komličenko, s osmi góly nejlepší střelec soutěže.

Hlasy po utkání:

Jozef Weber (trenér M. Boleslavi): "Máme radost, že jsme výsledkově navázali na domácí podzimní utkání, že držíme sérii bez ztráty bodu. Dneska si dovolím tvrdit, že jsme doma narazili na podzim na nejtěžšího soupeře. Hlavně v první půli Plzeň rychle kombinovala, hlavně po ziscích jsme nebyli schopní se vyrovnat kvalitě Plzně. I proto jsem hráče nabádal, aby se uklidnili. Povedlo se nám to a ve druhé půli jsme přidali to, že jsme po zisku míče byli efektivní v dohrání situací. Byly tam krásné brejkové situace a vytěžili jsme z nich několik brankových příležitostí. Gól až v samém závěru. Těším se na reprezentační pauzu, protože tyhle góly v nastavení mě ničí."

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Budu to hodnotit dvěma způsoby. Samozřejmě jsem zklamaný, že jsme tady neuhráli ani bod, protože dostat v 90. minutě gól z penalty je hrubá chyba a nemělo by se to stávat. Na druhou stranu byl zápas zajímavý. Obě dvě mužstva se snažila hrát ofenzivně, obě dvě mužstva měla šance rozhodnout zápas ve svůj prospěch mnohem dříve a bohužel pro nás Mladá Boleslav měla nakonec více štěstí a vyhrála 2:1. Penaltu jsem neviděl, nebudu se k ní vyjadřovat."

FK Mladá Boleslav - Viktoria Plzeň 2:1 (0:1)

Branky: 48. Budínský, 90.+2 Komličenko z pen - 29. Kopic. Rozhodčí: Lerch - Kubr, Dobrovolný - Zelinka (video). ŽK: Matějovský, Komličenko, Pudil - Krmenčík, Kalvach. Diváci: 4215.

M. Boleslav: Stejskal - Jakub Klíma, Tatajev, Pudil, Křapka - Budínský (86. Hašek), Hubínek, Matějovský, Fulnek (57. Jiří Klíma) - Mešanovič (68. Ladra), Komličenko. Trenér: Weber.

Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Brabec, Hloušek - Kalvach, Procházka - Kopic, Hořava, Kovařík (62. Kayamba) - Krmenčík (79. Chorý). Trenér: Vrba.