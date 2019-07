Plzeň po domácí remíze 0:0 s Olympiakosem čeká těžká odveta

Pireus (Řecko) - Fotbalisté Plzně v úvodním zápase druhého předkola Ligy mistrů s Olympiakosem Pireus nevyužili výhodu domácího prostředí a remizovali 0:0. V úterý svěřence Pavla Vrby čeká náročná odveta v Řecku, kde vedle bouřlivé atmosféry mohou očekávat i náročné klimatické podmínky, byť se hraje až od 21:30 místního času.

Plzeň v prvním souboji českého a řeckého vicemistra byla střelecky aktivnější, ale slibné šance nevyužili Aleš Čermák ani Joel Kayamba a hosty v premiérovém soutěžním utkání sezony také jednou zachránila tyč.

"Výsledek 0:0 je hodně otevřený. Víme, jak těžké je pro domácí mužstvo hrát v odvetě na nulu. Vstřelením branky se to pak všechno otáčí. Doufám, že vstřelíme gól a uděláme vše pro postup," řekl trenér Vrba, jehož svěřenci budou odvracet čtvrté vyřazení v kvalifikaci LM po sobě.

Pokud Plzeň přejde přes Olympiakos, utká se ve třetím předkole Ligy mistrů s istanbulským Basaksehirem a zajistí si minimálně účast v základní skupině Evropské ligy. V případě vyřazení se Viktoria ve třetím předkole EL utká s Antverpami.

Viktorii poslední venkovní zápas v pohárech vůbec nevyšel. V únorové odvetě druhého kola Evropské ligy si Plzeňští na hřiště Dinama Záhřeb přivezli domácí výhru 2:1, ale v chorvatské metropoli propadli a se soutěží se po porážce 0:3 rozloučili.

"Nevím, zda to může být v něčem podobné. Je to trochu jiný soupeř. A i zápasy v předkolech jsou jiné, než když už je to jarní fáze. Já se na to těším, myslím, že výsledek 0:0 není až tak špatný, takže šance jsou pořád otevřené. Bude důležité, abychom zvládli začátek," uvedl záložník Patrik Hrošovský.

Plzeňští se dobře naladili na odvetu, když v sobotu doma porazili Karvinou 3:2 a naplno bodovali i ve třetím kole nové ligové sezony. Dva góly vstřelil Michael Krmenčík, jenž se v soutěžním utkání trefil poprvé od loňského září a následném vážném zranění kolena.

Marodku Západočechů rozšířil ofenzivní středopolař Čermák, který si před Karvinou způsobil svalové zranění. Zdravotní problémy do odvety nepustí ani stopera Romana Hubníka, útočníka Jeana-Davida Beauguela a záložníka Ubonga Ekpaie. Do plzeňské nominace se nevešli bek Milan Havel a záložník Christián Herc.

Podle Vrby nemusí bouřlivá atmosféra s horkokrevnými diváky hrát do karet pouze Olympiakosu. "Když prohráváte, samozřejmě fanoušci domácích ženou svoje mužstvo dopředu a vytváří úžasnou atmosféru. Na druhou stranu, kdyby se to vyvíjelo naopak, dokážou fanoušci pro domácí hráče udělat peklo," upozornil kouč Viktorie.

Další komplikací pro Plzeň může být počasí v Řecku. "Bude to náročné, i vlhkost a všechno kolem toho. Naštěstí se tam hraje až v půl desáté, tak by se aspoň trošku mohlo ochladit. Ale počasí bude asi vražedné," konstatoval obránce David Limberský.

Úterní zápas v Pireu začne ve 20:30 SELČ. Hlavním rozhodčím bude Španěl Juan Martínez, přímý televizní přenos nabídne stejně jako úvodní duel stanice ČT sport.

Statistické údaje před odvetou Olympiakos Pireus - Viktoria Plzeň: Výkop: úterý 30. července, 20:30 (ČT sport). Rozhodčí: Martínez - Barbero Sevilla, Noval (všichni Šp.). První zápas: 0:0. Předpokládané sestavy: Olympiakos: Sá - Elabdellaoui, Semedo, Meriah, Tsimikas - Guilherme, Buchalakis (Camara) - Podence, Valbuena, Masuras - Guerrero. Plzeň: Hruška - Řezník, Brabec, Pernica, Limberský - Kalvach, Hrošovský - Mihálik, Kayamba, Kopic - Krmenčík. Absence: Cuypers, Christodulopulos, Fortunis, Markovič, Papadopulos, Soudani, Vukovič (všichni zranění) - Beauguel, Čermák, Ekpai, Hubník (všichni zranění), Havel, Herc (oba chybějí v nominaci). Bilance (klubová): Řecko - ČR (Československo) 27 15-7-5 38:26. 1960/61 PMEZ: Hradec Králové - Panathinaikos Atény 1:0, 0:0, 1993/94 UEFA: Slavia Praha - OFI Kréta 1:1, 0:1, 2000/01 UEFA: OFI Kréta - Slavia Praha 2:2, 1:4, 2001/02 LM: Slavia Praha - Panathinaikos Atény 1:2, 0:1, 2001/02 LM: Sparta Praha - Panathinaikos Atény 0:2, 1:2, 2001/02 UEFA: PAOK Soluň - Příbram 6:1, 2:2, 2002/03 UEFA: Liberec - Panathinaikos Atény 2:2, 0:1, 2002/03 UEFA: PAOK Soluň - Slavia Praha 1:0, 0:4, 2006/07 UEFA: Mladá Boleslav - Panathinaikos Atény 0:1, 2007/08 UEFA: Mladá Boleslav - AEK Atény 0:1, 2008/09 LM: Sparta Praha - Panathinaikos Atény 1:2, 0:1, 2009/10 LM: Sparta Praha - Panathinaikos Atény 3:1, 0:3, 2015/16 EL: Tripolis - Sparta Praha 1:1, 0:1, 2016/17 EL: Liberec - PAOK Soluň 1:2, 0:2, 2019/20 LM: Plzeň - Olympiakos 0:0. Olympiakos v Evropě: LM/PMEZ 161 56-31-74 191:250 PVP 33 14-6-13 43:47 EL/UEFA 90 41-15-34 134:115 Celkem 284 111-52-121 368:412 Plzeň v Evropě: LM/PMEZ 39 17-8-14 63:70 PVP 2 0-0-2 1:7 EL/UEFA 54 25-12-17 85:66 Celkem 95 42-20-33 149:143 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Zajímavosti: - pokud Plzeň postoupí, utká se ve 3. předkole LM s istanbulským Basaksehirem a získá jistotu minimálně účasti v základní skupině Evropské ligy, v případě vyřazení si Viktoria ve 3. předkole EL zahraje s Antverpami - české týmy s řeckými soupeři vyhrály jen 5 z 27 pohárových zápasů - Plzeň si dosud zahrála základní skupinu Ligy mistrů 3x, v letech 2011 a 2013 do ní postoupila z předkol, vloni pak přímo coby vítěz české ligy - poslední tři účasti v kvalifikaci LM Viktorii účast v hlavní fázi nevynesly, neuspěla v letech 2015, 2016 ani 2017 - Olympiakos skončil v minulé sezoně ve své domácí soutěži stejně jako Plzeň na 2. místě, na neporažený PAOK Soluň ztratil 5 bodů - Pireus je nejúspěšnější řecký tým, získal 44 ligových titulů, ten poslední před dvěma lety - Plzeň v předkolech LM nevyhrála 8x za sebou (5 remíz a 3 porážky) - Olympiakos naopak v předkolech LM či EL neprohrál 11x za sebou (8 výher, 3 remízy) - Plzeň v posledním venkovním utkání v pohárech prohrála v únoru 0:3 s Dinamem Záhřeb v odvetě 2. kola EL - Plzeň v sobotní generálce na odvetu porazila Karvinou 3:2 a vyhrála i 3. ligový zápas v sezoně - Plzeň prohrála jediné z posledních 14 soutěžních utkání - plzeňský trenér Vrba má v předkolech LM bilanci 12 výher, 2 remizy a jedna porážka