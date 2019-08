Plzeň po debaklu v Pireu hraje na Bohemians, Slavia v Karviné

Praha - Fotbalisté Plzně se v sobotu na hřišti Bohemians 1905 pokusí oklepat z debaklu 0:4 od Olympiakosu Pireus v neúspěšné kvalifikaci Ligy mistrů. Druhý stoprocentní tým prvoligové sezony a obhájce titulu Slavia ve čtvrtém kole jede do Karviné, která jako jediná ještě nezískala ani bod. Sparta rovněž v neděli přivítá Příbram.

Další nedělní zápas mezi Teplicemi a Mladou Boleslaví byl odložen kvůli problémům Středočechů s letadlem při cestě z Kazachstánu, kde ve čtvrtečním druhém předkole Evropské ligy s Ordabasy Šymkent uhráli postupovou výhru 3:2.

Plzeňští v úterní odvetě druhého předkola LM přijeli do Řecka s bezbrankovou remízou, ale po přestávce od favorizovaného Olympiakosu čtyřikrát inkasovali. Pohárový reparát svěřenci Pavla Vrby zahájí ve čtvrtečním úvodním duelu třetího předkola Evropské ligy v Bruselu proti Antverpám.

"Náš program je hodně nabitý, zápasů je strašně moc. Po vyřazení z Ligy mistrů je to trošku náročnější, ale pro nás je liga velmi důležitá. Doufám, že na Bohemce budeme bodovat, protože se nám tam v poslední době moc nedařilo," řekl trenér Vrba, jehož svěřenci v minulých ligových zápasech v Ďolíčku remizovali 2:2 a prohráli 2:5.

Slávistům stejně jako Viktorii úvod nového ročníku vychází, i když Pražané zdolali Zlín a Olomouc jenom 1:0 a suverénní výkon podali pouze při triumfu 5:1 v Teplicích. Nyní je čeká třetí venkovní zápas z úvodních čtyř kol. "Sešívané" může povzbudit, že Karvinou porazili ve všech šesti ligových soubojích.

"Ve Zlíně i proti Olomouci jsme soupeře pustili do několika nebezpečných zakončení. Některé pasáže hry jsou od nás vynikající, na druhou stranu ztráty v přechodové fázi nás stojí kontrolu hry. To musíme v Karviné zlepšit," upozornil slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

Sparťané začali sezonu s novým trenérem Václavem Jílkem rozpačitě. Po úvodní senzační domácí porážce 0:2 od Slovácka sice stejným výsledkem porazili Jablonec, jenže v minulém kole u nováčka Českých Budějovicích jen remizovali 2:2.

"Ve druhé půli jsme se v Budějovicích zvedli a to ukázalo dobrý duch týmu, že jsme se dokázali do duelu vrátit. Na to chceme navázat, s Příbramí vyhrát a hlavně se také chytit herně. V tomto ohledu zatím nejsme spokojeni," uvedl Jílkův asistent Michal Horňák. Letenští, kteří ve čtvrtek doma s Trabzonsporem rozehrají třetí předkolo Evropské ligy, v minulé sezoně v obou střetnutích s Příbramí jen remizovali.

Jablonec na rozdíl od Boleslavi ve druhém předkole EL překvapivě vypadl, když s Pjunikem Jerevan po úvodní prohře 1:2 doma uhrál jen bezbrankový výsledek. Na zklamání se pokusí Severočeši částečně zapomenout v Českých Budějovicích, kde by rádi utnuli sérii pěti venkovních ligových porážek.

Sobotní zápas Liberce s Olomoucí bude pikantní pro domácího trenéra Pavla Hoftycha i kouče Sigmy Radoslava Látala, kteří spolu do konce loňského roku spolupracovali v Trnavě. Látal byl ve Spartaku hlavním trenérem, Hoftych generálním manažerem.

Slovácko po výprasku 0:6 v Jablonci čeká moravské derby se Zlínem. "Ševci" v první lize neprohráli v Uherském Hradišti pětkrát za sebou. Už dnes večer Opava přivítá slezského rivala Ostravu.

Hlasy před víkendovými zápasy 4. kola fotbalové ligy:

Slovan Liberec (v tabulce: 11.) - Sigma Olomouc (14.)

Miroslav Holeňák (asistent trenéra Liberce): "Olomouc se vždy prezentovala kombinačním fotbalem a chtěla hrát konstruktivně bez nějakých dlouhých nakopávaných balonů. To se ani příchodem nového trenéra Látala nezměnilo, protože hráči jsou tam pořád velice šikovní a takoví fotbaloví. Rádi v utkáních dominují, drží míč a chtějí být aktivní. To jim ale určitě nebudeme doma v žádném případě chtít dopřát. Uděláme vše pro to, abychom dominantní byli my. Už samozřejmě potřebujeme nutně bodově zabrat. Respektujeme sílu Olomouce, ale povinnost nám velí i kvůli složitému rozlosování za každou cenu vyhrát. Máme tři body, po Olomouci jedeme dvakrát ven a pak máme doma Spartu. Je to pro nás z tohoto důvodu velice důležitý zápas."

Radoslav Látal (trenér Olomouce): "V Liberci očekávám podobné utkání, jako se hrál ve Zlíně, hodně bojovné, agresivní. Jakmile se nepřizpůsobíme jejich stylu hry a agresivním soubojům, bude s námi zle. Nečeká nás nic lehkého, Liberec má důrazné mužstvo. S trenérem Hoftychem se známe, pracovali jsme spolu půl roku v Trnavě. Víme, co od sebe čekat. V týdnu jsme si telefonovali, i on říkal, že těch 90 minut přestaneme být kamarády a staneme se nepřáteli."

1. FC Slovácko (15.) - Fastav Zlín (13.)

Michal Šmarda (asistent trenéra Slovácka): "Čeká nás velmi důležité a také psychicky náročné utkání. Jednak je derby vždycky vnímáno jako něco víc a jednak my do něj vstupujeme po dvou nevydařených zápasech, ve kterých jsme prohráli, aniž bychom dali gól. Sezona je ale teprve na začátku. My musíme začít s hledáním chyb u sebe. Zápasy jsme si důkladně rozebrali, nesmíme opakovat chyby. I když jsme v Jablonci dostali šest branek, třeba druhá část první půle byla z naší strany velmi dobrá a z toho můžeme vycházet. O Zlínu máme dost informací."

Josef Csaplár (trenér Zlína): "Vím, že pro Zlín a Slovácko je tento zápas vnímán jako místní derby, ale já jsem se naučil nebrat tyto věci tak osobně. Důležité je vzít to s nadhledem, oprostit se od toho a soustředit se na svou práci. Nám se zatím daří plnit cíl, aby byly naše zápasy pohledné. Ať jsou doma nebo venku. Ve všech zápasech přispějeme k jejich atraktivitě, pobavíme diváka a očekávám, že ten fotbal zase posuneme dál a potěšíme se výsledkem. O soupeři máme informace, ale nechám si je pro sebe."

Bohemians Praha 1905 (10.) - Viktoria Plzeň (2.)

Martin Hašek (trenér Bohemians): "Máme trochu méně co ztratit než v zápase s Boleslaví. Navíc do zápasu s Boleslaví jsme šli s nula body na účtu, teď máme tři body, což po třech kolech ale taky není žádná hitparáda. Půjdeme do zápasu s Plzní s touhou zvítězit, určitě se budeme snažit získat všechny tři body, což chceme v každém zápase. Myslím si, že psychologicky ten tlak je trochu mírnější než před utkáním s Boleslaví."

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Bude to jiný zápas než v úterý. Potká nás úplně jiný soupeř než Olympiakos, který má ve svém středu velice dobré hráče. Bohemka je spíš bojovné a důrazné mužstvo. Má skvělé fanoušky, kteří při ní vždy stáli. Určitě nás čeká bouřlivé prostředí a mužstvo, které třeba i proti nám podává mimořádné výkony. Náš program je hodně nabitý, zápasů je strašně moc. Po vyřazení z Ligy mistrů je to trošku náročnější, ale pro nás je liga velmi důležitá. Doufám, že na Bohemce budeme bodovat, protože se nám tam v poslední době moc nedařilo."

MFK Karviná (16.) - Slavia Praha (1.)

František Straka (trenér Karviné): "Víme, že jsme na nule, je to nepříjemná situace, ale nedá se nic dělat. I v tomto nedělním zápase uděláme všichni maximum, abychom bodovali. Bude to nesmírně obtížné, Slavia má obrovskou kvalitu a momentálně je to nejlepší český tým. Sebrat takovému mančaftu nějaký bod je ohromně motivující."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Jsem spokojený s tím, že máme devět bodů po třech kolech, v součtu s tím, jaké okolnosti to provázely. První dva zápasy venku, nově položený trávník, zavřená tribuna, změny v kádru a tak dále. Na druhou stranu vady tam jsou. Ve Zlíně i proti Olomouci jsme soupeře pustili do několika nebezpečných zakončení. Některé pasáže hry jsou od nás vynikající, na druhou stranu ztráty v přechodové fázi nás stojí kontrolu hry. To musíme v Karviné zlepšit."

Dynamo České Budějovice (6.) - FK Jablonec (3.)

David Horejš (trenér Č. Budějovic): "Jablonec bude nesmírně těžký soupeř. Je to tým, který za poslední dva roky skončil v lize třetí a čtvrtý. Každoročně bojuje o účast v evropských pohárech, má celou řadu zkušených a kvalitních hráčů. Jsou tam nebezpeční Doležal, Matoušek, Jovovič a teď nově třeba Jugas. My chceme opakovat ty výkony, kterými se nyní prezentujeme. Pro výhru uděláme maximum a pokud zopakujeme výkon proti Spartě, můžeme uspět."

Petr Rada (trenér Jablonce): "Čeká nás nepříjemné utkání. Máme zraněné hráče, kteří museli ve čtvrtek střídat. Času není moc. Musíme zregenerovat a znovu se připravit. Bude to těžké, hráči mají v hlavách vyřazení, ale to tak bývá po zápasech, které nedopadnou."

Sparta Praha (7.-8.) - 1. FK Příbram (7.-8.)

Michal Horňák (asistent trenéra Sparty): "Minule v Budějovicích nás dva góly na nějakou dobu srazily na kolena. Ve druhé půli jsme se ale zvedli a to ukázalo dobrý duch týmu, že jsme se dokázali do duelu vrátit. Na to chceme navázat, s Příbramí vyhrát a hlavně se také chytit herně. V tomto ohledu zatím nejsme spokojeni."

Roman Nádvorník (trenér Příbrami): "Samozřejmě respektujeme velkou sílu Sparty i jejího domácího prostředí. Jedeme tam s pokorou a vnímáme kvalitu Sparty, ale chtěli bychom aspoň bod přivézt. Sparta asi úplně v pohodě není, prohrála první domácí zápas, teď remizovala v Budějovicích. Takže chceme využít momentálního rozpoložení Sparty, kdy není tak suverénní, jak by se od ní očekávalo. Rádi bychom navázali na naše kvalitní výkony v posledních třech zápasech."

Slovan Liberec (11.) - Sigma Olomouc (14.) Výkop: sobota 3. srpna, 17:00. Rozhodčí: Houdek - Hrabovský, Vlček. Bilance: 48 20-14-14 59:57. Poslední zápas: 1:2. Předpokládané sestavy: Liberec: Nguyen - Mikula, Kačaraba, Karafiát, Hybš - Breite, Oscar - Pešek, Mara, Potočný - Musa. Olomouc: Reichl - Sladký, Beneš, Jemelka, Vepřek - Pilař, Houska, Greššák, Plšek, Falta - Nešpor. Absence: Fukala (nejistý start) - Buchta, Hála (oba zranění), Zahradníček (nejistý start). Nejlepší střelci: Potočný (2) - Plšek, Nešpor (oba 1). Zajímavosti: - v posledních 5 vzájemných zápasech vyhrál domácí tým - Liberec doma neprohrál s Olomoucí 7x za sebou a poslední 3 zápasy vyhrál - Liberec na úvod sezony vyhrál 2:1 v Ostravě, další 2 zápasy ale prohrál 1:2 - Liberec prohrál 4 z posledních 5 ligových zápasů - Liberec z posledních 3 domácích ligových duelů získal jediný bod - Olomouc v posledních 9 ligových zápasech vždy doma vyhrála a venku prohrála - Olomouc v dosavadních 2 venkovních zápasech sezony prohrála, jedinou výhru si připsala doma nad Zlínem - Plšek (Olomouc) si může připsat 100. ligový start 1. FC Slovácko (15.) - Fastav Zlín (13.) Výkop: sobota 3. srpna, 17:00. Rozhodčí: Dubravský - Vlasjuk, Kříž. Bilance: 18 5-5-8 18:26. Poslední zápas: 1:0. Předpokládané sestavy: Slovácko: Trmal - Šimko, Kadlec, Hofmann, Divíšek - Havlík, Sadílek - Petržela, Navrátil, Kalabiška - Zajíc. Zlín: Rakovan - Hlinka, Buchta, Azackij - Matejov, Hnaníček, Mašek, Jiráček, Čanturišvili - Fantiš. Poznar. Absence: Franič, Juroška, Dvořák (všichni zranění) - Vraštil, Železník (oba zranění), Podio (nejistý start). Nejlepší střelci: Kalabiška, Daníček - Poznar, Mašek (všichni 1). Zajímavosti: - Zlín prohrál jediný z posledních 9 vzájemných ligových duelů (minule doma 0:1) - Zlín v lize na Slovácku 5x za sebou neprohrál - Slovácko na úvod sezony vyhrálo 2:0 na Spartě, poté ale prohrálo 0:2 s Č. Budějovicemi a 0:6 v Jablonci - Slovácko prohrálo jediný z posledních 6 domácích ligových zápasů - Slovácko má s 8 inkasovanými góly nejhorší obranu ligy - Zlín minule zdolal Liberec 2:1 a po úvodních 2 porážkách poprvé v sezoně bodoval - Zlín v lize 25x za sebou neremizoval - Zlín v lize venku 7x za sebou prohrál - Jiráček (Zlín) si může připsat 200. start v lize Bohemians Praha 1905 (10.) - Viktoria Plzeň (2.) Výkop: sobota 3. srpna, 19:30. Rozhodčí: Hrubeš - Blažej, Hock. Bilance: 28 7-7-14 34:49. Poslední zápas: 2:3. Předpokládané sestavy: Bohemians: Valeš - Hůlka, Jindřišek, Šmíd - Bartek, Hronek, Vacek, Podaný - Vodháněl, Keita, Vaníček. Plzeň: Hruška - Řezník, Pernica, Brabec, Limberský - Kalvach, Hrošovský - Kopic, Kayamba, Kovařík - Krmenčík. Absence: Dostál, Krch, Le Giang, Puškáč, Vondra (všichni zranění) - Beauguel, Čermák, Ekpai, Hubník (všichni zranění). Nejlepší střelci: Keita - Kopic, Krmenčík (všichni 2). Zajímavosti: - Plzeň z posledních 8 vzájemných zápasů v lize prohrála jediný, z posledních 3 ale vyhrála jen jeden a inkasovala v nich 9 branek - Plzeň na půdě Bohemians 2x za sebou nevyhrála a dostala 7 branek - v posledních 3 vzájemných ligových duelech padlo 16 branek - Bohemians prohráli 2 z úvodních 3 kol, v jediném domácím duelu porazili M. Boleslav 3:0 - Bohemians doma v lize prohráli jediný z posledních 7 zápasů - Plzeň spolu se Slavií jako jediné 2 týmy vyhrály všechna 3 kola - Plzeň v lize neprohrála 6x za sebou a nebodovala v jediném z posledních 13 zápasů - Plzeň má s 8 brankami spolu s Jabloncem nejlepší útok ligy - Plzeň v úterní odvetě 2. předkola Ligy mistrů utrpěla na stadionu Olympiakosu Pireus debakl 0:4 a vypadla - Řezník (Plzeň) může nastoupit ke 250. utkání v české lize MFK Karviná (16.) - Slavia Praha (1.) Výkop: neděle 4. srpna, 16:30. Rozhodčí: Machálek - Paták, Flimmel. Bilance: 6 0-0-6 4:15. Poslední zápas: 1:3. Předpokládané sestavy: Karviná: Pastornický - Ndefe, Kouřil, Rundič, Čonka - Smrž, Hanousek - Putyera, Lingr, Galuška - Petráň. Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Hovorka, Bořil - Souček - Ševčík, Hušbauer, Král, Olayinka - Van Buren. Absence: Moravec, Dreksa, Guba, Ba Loua (všichni zranění) - Zmrhal (nejistý start). Nejlepší střelci: Smrž, Rundič, Petráň (všichni 1) - Hušbauer (2). Zajímavosti: - Karviná prohrála všech 6 ligových zápasů se Slavií - Slavia v posledním vzájemném duelu v dubnu ve čtvrtfinále poháru rozdrtila doma Karvinou 5:0 - Karviná jako jediná v soutěži ještě nebodovala a prohrála všechna 3 kola - Karviná bez baráže prohrála v lize 5x za sebou a 7 z posledních 8 utkání - Slavia spolu s Plzní jako jediné 2 týmy vyhrály všechna 3 kola - Slavia v lize 9x za sebou neprohrála a poslední 4 zápasy vyhrála - Slavia má s jediným inkasovaným gólem nejlepší obranu ligy - trenér Karviné Straka v minulosti krátce působil ve Slavii, kde coby bývalý sparťan po tlaku od fanoušků rezignoval - Coufal (Slavia) si může připsat 150. ligový start Dynamo České Budějovice (6.) - FK Jablonec (3.) Výkop: neděle 4. srpna, 16:30. Rozhodčí: Marek - Melichar, Vaňkát. Bilance: 34 11-7-16 33:50. Poslední zápas: 0:3. Předpokládané sestavy: Č. Budějovice: Staněk - Čolič, Havel, Novák, Kladrubský - Havelka, Kulhánek - Schranz, Javorek, Provod - Ledecký. Jablonec: Hrubý - Holík, Jugas, Břečka, Krob - Hübschman - Kratochvíl, Považanec, Matoušek, Sýkora - Doležal. Absence: nikdo - Kubista, Curikov, Pleštil (všichni zranění), Štěpánek (rekonvalescence), Jovovič, Acosta (oba nejistý start). Nejlepší střelci: Kladrubský, Schranz, Provod, Táborský (všichni 1) - Matoušek, Sýkora (oba 2). Zajímavosti: - Č. Budějovice vyhrály jediný z posledních 7 vzájemných ligových zápasů a v posledních 2 neskórovaly - Č. Budějovice doma v nové sezoně ze 2 zápasů získaly jen bod (prohra 0:1 s Opavou, remíza 2:2 se Spartou), jedinou dosavadní výhru si připsaly na Slovácku - Č. Budějovice vyhrály jediný z posledních 9 domácích zápasů v první lize - Jablonec vyhrál 3 z posledních 4 ligových zápasů - Jablonec venku v lize 9x za sebou nevyhrál a posledních 5 zápasů tam prohrál - Jablonec má spolu s Plzní s 8 brankami nejlepší útok ligy - Jablonec dnes hraje odvetu 2. předkola Evropské ligy s Pjunikem Jerevan FK Teplice (9.) - FK Mladá Boleslav (4.) Výkop: neděle 4. srpna, 16:30. Rozhodčí: Rejžek - Kotalík, Pečenka. Bilance: 32 7-12-13 39:48. Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: Teplice: Grigar - Vondrášek, Jeřábek, Shejbal, P. Mareš - Hora, Ljevakovič, Kučera, Moulis - Žitný - J. Mareš. M. Boleslav: Šeda - Křapka, Takács, Pudil, Túlio - Ladra, Matějovský, Budínský, Bucha - Mešanovič, Komličenko. Absence: Hyčka, Royo (oba zranění) - Král (rekonvalescence), Wiesner (nejistý start). Nejlepší střelci: J. Mareš, Žitný, Vondrášek - Budínský, Bucha, Komličenko, Mešanovič, Takács (všichni 1). Zajímavosti: - M. Boleslav neprohrála s Teplicemi v lize 10x po sobě, 5 z posledních 7 vzájemných duelů skončilo remízou - Teplice doma v lize neporazily M. Boleslav 5x po sobě a v posledních 2 zápasech neskórovaly - M. Boleslav květnovou výhrou 8:0 v Teplicích v úvodním semifinále nadstavbové skupiny o Evropu vyrovnala nejvyšší vítězství v samostatné historii soutěže - Komličenko (M. Boleslav) skóroval v každém z posledních 5 vzájemných ligových utkání - Teplice minule vyhrály v Ostravě 1:0 a v lize zvítězily poprvé v nové sezoně a po 8 zápasech - Teplice v lize doma 4x za sebou nevyhrály a v posledních 2 zápasech tam utrpěly debakly 1:5 se Slavií a 0:8 s M. Boleslaví - M. Boleslav vyhrála 4 z posledních 5 ligových zápasů - M. Boleslav si nové sezoně připsala 2 vítězství a jednu porážku, v jediném dosavadním venkovním duelu ročníku prohrála 0:3 na půdě Bohemians - M. Boleslav dnes v Šymkentu hraje odvetu 2. předkola Evropské ligy - Hubínek (M. Boleslav) může nastoupit ke 100. ligovému zápasu - Auer (M. Boleslav) slaví den po zápase 19. narozeniny Sparta Praha (7.-8.) - 1. FK Příbram (7.-8.) Výkop: neděle 4. srpna, 19:00. Rozhodčí: Pechanec - Moláček, Hájek. Bilance: 40 22-16-2 69:28. Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: Sparta: Nita - Sáček, Štetina, Costa, Hanousek - Krejčí - Hložek, Hašek, Kanga, Plavšič - Kozák. Příbram: Boháč - Tregler, Kodr, Šimek, Cmiljanovič - Alvir, Rezek, Soldát, Škoda, Zeman - Polidar. Absence: Ben Chaim, Dočkal, Drchal, Panák, Kadlec, Pulkrab, Vindheim, Frýdek (všichni zranění) - Kingue (zranění), Antwi, Květ (oba nejistý start). Nejlepší střelci: Kanga - Škoda (oba 2). Zajímavosti: - Sparta v lize neprohrála s Příbramí 12x za sebou, poslední 2 vzájemné zápasy (oba v minulé sezoně) ale skončily remízou - Sparta v lize prohrála jen 2 ze 40 zápasů s Příbramí - Příbram v lize vyhrála na Spartě jediné z 20 utkání (2:0 v dubnu 2012) - Sparta i Příbram mají po 3 kolech shodnou bilanci jedné výhry, remízy a porážky i stejné skóre - Sparta vyhrála jediné z posledních 4 ligových utkání - Sparta vyhrála 4 z posledních 5 domácích ligových zápasů (navíc bez inkasované branky) - Příbram z posledních 9 ligových zápasů včetně baráže prohrála jen 2x a v obou případech v Opavě - Příbram venku vyhrála jediný z posledních 11 ligových zápasů (včetně baráže) - zraněný Vindheim slaví v den zápasu 24. narozeniny, Ben Chaimovi (oba Sparta), který je rovněž mimo hru, bude den po utkání 30 let - Hájek, který přišel do Příbrami ze Sparty, slaví den před zápasem 18. narozeniny Tabulka: 1. Slavia 3 3 0 0 7:1 9 2. Plzeň 3 3 0 0 8:4 9 3. Jablonec 3 2 0 1 8:2 6 4. Mladá Boleslav 3 2 0 1 5:4 6 5. Opava 3 2 0 1 3:4 6 6. České Budějovice 3 1 1 1 4:3 4 7. Příbram 3 1 1 1 4:4 4 Sparta 3 1 1 1 4:4 4 9. Teplice 3 1 1 1 3:6 4 10. Bohemians 3 1 0 2 5:5 3 11. Liberec 3 1 0 2 4:5 3 12. Ostrava 3 1 0 2 3:4 3 13. Zlín 3 1 0 2 2:3 3 14. Olomouc 3 1 0 2 2:4 3 15. Slovácko 3 1 0 2 2:8 3 16. Karviná 3 0 0 3 3:6 0