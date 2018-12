Plzeň - Hokejisté Plzně porazili ve 27. kole extraligy Liberec 7:3 a vyhráli čtvrtý z posledních pěti zápasů. Škoda si již v úvodních 11 minutách vypracovali čtyřbrankový náskok, Severočeši sice stačili do konce divoké první třetiny snížit na 2:4, ale ke kontaktní brance se v dalším průběhu nepřiblížili.

Plzeňský tým táhl Milan Gulaš, jenž si připsal gól a dvě asistence. Na druhé straně díky vstřelené brance již ve 23. utkání v řadě bodoval Marek Kvapil. Bílým Tygrům se v poslední době nedaří v arénách soupeřů, prohráli venku pošesté v řadě.

Domácím vyšel dokonale vstup do utkání - již po 25 vteřinách našel Gulaš přihrávkou zpoza branky skórujícího Kováře. Neuběhla ani druhá minuta a elitní útok Indiánů udeřil znovu, když zaváhání liberecké defenzivy při rozehrávce potrestal trefou z mezikruží na 2:0 Indrák. Kouč Bílých Tygrů Pešán si vzal oddechový čas a krátce po něm zahrozil rychlou střelou Kvapil.

Směrem dopředu ale zůstali nebezpečnější ve velké rychlosti kombinující domácí, Eberle ještě v dobré pozici přestřelil. V 11. minutě během přesilovky už Jones přidal tvrdou ranou od modré čáry třetí branku. Vzápětí v gólové pozici neuspěl proti pozornému Frodlovi Birner a z protiútoku se štěstím zvýšil na 4:0 Allen, čímž vyhnal Willa z branky.

Hosté se zvedli a nejproduktivnější hráč extraligy Kvapil se prosadil střelou mezi betony. Poté jen za cenu trestného střílení zastavil Stříteský unikajícího Gulaše. Při jeho penaltě náhradníka v liberecké brance Schwarze zachránila pravá tyčka a naopak v závěru rušné první třetiny snížil Birner šikovnou tečí Valského nahození na 2:4.

Prostřední část nabídla vyrovnanější obraz hry. Indiáni na jejím začátku přes šance Gulaše s Kovářem nevyužili početní výhodu a naopak po jejím skončení Redenbach v samostatném úniku bekhendem zakončil nad. Před polovinou zápasu po náporu Bílých Tygrů pálil nekrytý Ševc, jenže Frodl svým levým betonem stačil svůj tým uchránit od kontaktního gólu soupeře. Ve 36. minutě právě při vyloučení Ševce po přesné nabídce od Gulaše zvýšil Kodýtek z pravého kruhu svou první trefou v sezoně na 5:2.

Definitivně liberecký odpor zlomil ve 44. minutě Gulaš, který pohotovou střelou přidal šestý gól. Frustrované hosty za chvíli od další pohromy zachránila levá tyčka po přesilovkové teči Kováře. Rozjetí domácí své akce až příliš přehrávali a v 55. minutě se po spolupráci s Valským zblízka prosadil Krenželok. V závěru na konečných 7:3 upravil únikem zakončeným bekhendovým blafákem Němec a Indiáni oslavili již čtvrtou domácí výhru nad Libercem za sebou.

Hlasy trenérů po utkání:

Ladislav Čihák (Plzeň): "Chtěli jsme vstoupit do utkání aktivně, což se nám podařilo. Jsem rád, že jsme tam i po reprezentační pauze vlétli a napadaly nám tam i góly. Prvních deset minut rozhodlo zápas. Potom jsme dvěma zbytečnými chybami soupeře dostali do hry. Něco jsme si k tomu pak v kabině řekli. Chtěli jsme se soustředit na svůj výkon a být koncentrovaní celých šedesát minut. Byly tam šance na obou dvou stranách. Musíme uznat kvalitu soupeře, protože Liberec má obrovsky zkušené a kvalitní mužstvo. Nám ale vyšly přesilovky i oslabení. Dneska se nám to sešlo a jsme rádi, že jsme fanoušky potěšili góly."

Filip Pešán (Liberec): "Narazili jsme na velmi efektivního soupeře. S příchodem Honzy Kováře zněkolikanásobili svoji sílu v zakončení. Speciálně v přesilovkách rozhodla Plzeň o celém zápase. Osm až devět minut rozhodlo o celém utkání. Zkoušeli jsme se vrátit do zápasu už v první třetině. Za stavu 4:0 to vypadalo, že je po zápase a pak jsme se dostali dvěma góly zpátky. Potom byla ve druhé třetině pasáž, kdy jsme měli šance my i domácí. Šlo o to, zlomit Plzeň na kontaktní gól na 3:4, ale naopak jsme pátý gól inkasovali a ten zápas se tím rozhodl. Jednoznačně nejsme play off tým. Venku hrajeme na možná a kdyby. Právě proto jsem se zdržel v kabině a přišel jsem pozdě na tiskovku. Tohle není cesta jak uspět v druhé části sezony."

HC Škoda Plzeň - Bílí Tygři Liberec 7:3 (4:2, 1:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 1. Jan Kovář (Gulaš, Jones), 2. Indrák, 11. Jones (V. Němec, Kratěna), 11. Allen (Eberle, P. Straka), 36. Kodýtek (Gulaš, Pulpán), 44. Gulaš (Jan Kovář, Stach), 58. V. Němec - 14. M. Kvapil, 17. Birner (Valský, L. Hudáček), 55. L. Krenželok (Valský). Rozhodčí: Jeřábek, Kika - Brejcha, D. Jelínek. Vyloučení: 4:7, navíc Indrák (Plzeň) 10 min. Využití: 2:0. Diváci: 4231.

Plzeň: D. Frodl - Jones, J. Kindl, Kaňák, Allen, Vráblík, Pulpán - Gulaš, Jan Kovář, Indrák - Kratěna, Kracík, Stach - D. Kindl, Preisinger, V. Němec - Eberle, Kodýtek, P. Straka - od 39. navíc Kantner. Trenéři: Čihák, Jiří Hanzlík, J. Špaček a Pejchar.

Liberec: Will (11. Schwarz) - Stříteský, Derner, Hanousek, Šmíd, Doherty, Ševc, od 36. navíc Havlín - L. Hudáček, Redenbach, Birner - Lenc, Filippi, M. Kvapil - Valský, P. Jelínek, L. Krenželok - Ordoš, J. Vlach, Zachar. Trenéři: Pešán a Augusta.