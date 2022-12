Plzeň ovládla i třetí západočeské derby sezony, rozhodl gól Kodýtka

Plzeň - Hokejisté Plzně porazili ve 31. kole extraligy Karlovy Vary 1:0 a ukončili sérii tří porážek. Západočeské derby rozhodla již v 5. minutě branka Petra Kodýtka během přesilové hry, na kterou trápící se hosté přes střeleckou převahu nedokázali zareagovat a připsali si šestou porážku z posledních sedmi utkání. Premiérové čisté konto v sezoně udržel Dominik Pavlát. Plzeň ovládla i třetí západočeské derby v aktuálním extraligovém ročníku.

Povedený úvod hostů ukončil nedovolený zákrok Stříteského a v 5. minutě po přihrávce Hrabíka otevřel z ideální pozice skóre Kodýtek. Vysoké tempo první třetiny postupně zbrzdila častá vyloučení. Ve 13. minutě se do šance protáhl Holešinský, ale Habal stačil zasáhnout a gólman Energie se štěstím přečkal i nájezd osamoceného dua Kodýtka se Schleissem při vlastním oslabení.

Téměř půl druhé minuty dlouhou dvojnásobnou přesilovku Plzně hosté i díky rozdělením přestávkou také ubránili. Ve 22. minutě z přečíslení dvou na jednoho vypálil pouze do připraveného Pavláta útočník Hladonik. Následně po faulu a pokusu o bitku Bittena Indiáni přežili tříminutové oslabení a hosté na chvíli převzali iniciativu.

V polovině utkání domácí zjednodušili hru a dostali soupeře pod tlak. Jenže naopak po zaváhání Piskáčka na modré čáře musel ve 34. minutě vychytat samostatný únik Redlicha Pavlát. Na druhé straně pálil Mertl z mezikruží nad a branku Energie minula krátce před druhou sirénou i Zámorského přesilovková bomba.

Záhy po zahájení závěrečné dvacetiminutovky zahrozil svižnou střelou ve vlastním oslabení Jiskra. Domácí poté nezužitkovali ani další přesilovou hru a dobře se pohybující hosté se ve snaze o vyrovnání tlačili dopředu. Rozhodnout mohl z brejku v 52. minutě Suchý, jenže pálil z levé strany těsně vedle. V koncovce se viditelně trápící hosté si ale gólovou příležitost vypracovali až v samotném závěru při hře bez brankáře, Hladonik však zblízka ležícího Pavláta nepřekonal.

Hlasy trenérů po utkání:

Petr Kořínek (Plzeň): "Po předchozích třech porážkách jsme potřebovali bodovat. Tři body jsou strašně důležité. Byl to vydřený zápas o jedné brance. Opět tam bylo dost situací, které se nám nepovedly. Čeká nás spousta práce. V čele s vynikajícím gólmanem Pavlátem jsme to dnes ubojovali. Zápas byl plný oslabení a přesilovek, kluci dobře padali a blokovali střely. Dnes je hokej o černé práci a v tomto směru tam kluci nechali všechno. V přesilovkách nám chybí více střel. Pracujeme na tom každý den, ale bohužel nemáme také potřebný moment překvapení. Je to příliš statické. Věříme, že se to zlepší."

Vojtěch Šik (Karlovy Vary): "Odehráli jsme zase ne tak špatné utkání, ale nemáme žádný bod a podruhé v řadě jsme nedali ani gól. Máme sice obří snahu, ale nedaří se nám. Byl to klasický vyhrocený derby zápas. Přesilovky si komplikujeme a chybí nám tam střelba. Musíme pracovat jako doteď a věřit, že se to otočí. Děkujeme fanouškům, že přijeli do Plzně, byla tu výborná atmosféra."

HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Branka a nahrávka: 5. Kodýtek (Hrabík). Rozhodčí: Hejduk, Ondráček - Brejcha, Malý. Vyloučení: 3:9, navíc Bitten (Plzeň) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:0. Diváci: 5370.

Sestavy:

Plzeň: Pavlát - Zámorský, Kaňák, Piskáček, Kvasnička, Kremláček, Houdek - Hrabík, Kodýtek, Schleiss - Pour, Holešinský, Suchý - Rekonen, Mertl, Lang - Bitten, Malát, A. Dvořák. Trenér: Kořínek.

Karlovy Vary: Habal - Pulpán, Huttula, Stříteský, Bartejs, Havlín, Dlapa, Rulík - Kohout, Černoch, Koblasa - Koffer, Hladonik, Rachůnek - Kofroň, Gríger, Juusola - Kružík, Jiskra, Redlich. Trenér: Bruk.