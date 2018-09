Ostrava - Hokejisté Plzně vyhráli ve 4. kole extraligy ve Vítkovicích 2:1 v prodloužení a domácím připravili první prohru i bodovou ztrátu v sezoně. Ačkoliv domácí vedli po trefě Ivana Baranky, hosté rychle vyrovnali zásluhou Vojtěcha Němce a v prodloužení rozhodl David Stach. Oba týmy zatím dokázaly bodovat ve všech zápasech nové sezony.

Domácí se do soupeře pustili zostra a hostující gólman Milčakov si hned ze startu musel poradit s nepříjemnými pokusy Szturce a Kucsery. Po aktivním vítkovickém nástupu ale začali vystrkovat růžky i Západočeši. Do šance se prokličkoval Nedorost, ale Bartošáka nepřekonal ani nadvakrát. Po gólu však volala příležitost Stacha, který si po úniku roztáhl Bartošáka, ale pak netrefil odkrytou branku.

Do vedení šly nakonec Vítkovice, jejichž přesilovku čtyři na tři zužitkoval nechytatelným příklepem Baranka. První část však přinesla vyrovnaný zápas a Plzeň to i gólově vyjádřila zásluhou Němce, který po rychlém kontru sklepl do sítě přihrávku Preisignera. Náskok domácích tak vynuloval po 74 sekundách.

Boj a přetahovaná se přenesla i do druhé části. Plzeň v ní byla sice střelecky aktivnější, na šance to bylo znovu přibližně vyrovnané. Obrovskou příležitost ve 27. minutě nevyužil Kantner, který ze sóla nepřekonal Bartošáka. Vzápětí nechal Výtisk ujet ještě Němce, ale svou chybu stihl napravit a ani druhé plzeňské sólo gólem neskončilo. Domácí zase mohli v 33. minutě udeřit zásluhou Tybora, ten však po slibně rozehraném přečíslení z úhlu nebyl úspěšný.

Vyrovnaný souboj mohly Vítkovic zlomit deset minut před koncem normální hrací doby v přesilovce pět na tři, ale explzeňský Schleiss Milčakova neprostřelil. Plzeň byla v závěru dravější a tlačila se před branku, ale rozhodnout v řádném čase nedokázala. Vítkovice v koncovce zápasu vypadly z role, v prodloužení nevyužily přesilovku čtyři na tři a sotva se síly srovnaly, hosté svou aktivitu přetavili v rozhodující úder z hole Stacha.

HC Vítkovice Ridera - HC Škoda Plzeň 1:2 v prodl. (1:1, 0:0, 0:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 15. Baranka (Hrbas, Roman) - 16. V. Němec (Preisinger, Gulaš), 63. Stach (Gulaš). Rozhodčí: Hodek, Kubičík - L. Kajínek, Zavřel. Vyloučení: 7:9, navíc Olesz 10 minut - Gulaš 10 minut, Allen 10 minut a do konce utkání. Využití: 1:0. Diváci: 5703.

Sestavy:

Vítkovice: Bartošák - Baranka, Hrbas, de la Rose, Šidlík, Trška, Výtisk - Tybor, Roman, Szturc - Olesz, Lev, Schleiss - Dej, Mahbod, D. Květoň - Kucsera, Š. Stránský, P. Zdráhal - od 53. navíc Pytlík. Trenéři: Petr a Trnka.

Plzeň: Milčakov - J. Kindl, Čerešňák, Allen, Kaňák, Pulpán, Vráblík - Gulaš, Nedorost, Kantner - Indrák, Kratěna, Stach - V. Němec, Kracík, D. Kindl - Eberle, Kodýtek, P. Straka - Preisinger. Trenéři: Čihák, Jiří Hanzlík, J. Špaček a Pejchar.