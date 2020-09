Plzeň otočila duel se Spartou a zvítězila 5:3

Plzeň - Hokejisté Plzně porazili v úvodním extraligovém kole Spartu 5:3 a Pražany předčili využitím přesilových her. Hosté sice brzy vedli, ale domácí dokázali třemi brankami ve druhé třetině skóre otočit a rychle gólově odpověděli i na vyrovnání Sparty na začátku závěrečné dvacetiminutovky. Dvěma góly při přesilovce se v dresu Indiánů blýskl osvědčený střelec Tomáš Mertl. Za hosty se brankou a asistencí uvedla největší letní posila Roman Horák ze švédského Växjö.

Hosté vstoupili do utkání aktivněji, Rousek záhy skrytou střelou orazítkoval brankovou konstrukci. Domácí se směrem dopředu připomněli až v 6. minutě při vyloučení Kaliny. Po osvědčené spolupráci s Gulašem ale Mertl z mezikruží neuspěl. Gólman Sparty Machovský za chvíli stačil ramenem vyrazit ránu Suchého zápěstím z levého kruhu. Následně Indiáni nevyužili ani další početní výhodu a naopak v 9. minutě při vlastním oslabení skóroval z přečíslení dvou na jednoho po nabídce Horáka Pavelka.

Otřesení domácí v pokračující přesilovce jen díky pozornému gólmanu Frodlovi přečkali dvojitou šanci Rouska a vzápětí již při početní výhodě Sparty Košťálek ranou od modré čáry trefil pravou tyčku. Ve zbytku první dvacetiminutovky Indiáni ve snaze o vyrovnání otevřeli hru, další chybu defenzívy ale musel krátce před pauzou vyřešit proti nekrytému Rouskovi Frodl.

Na začátku prostřední části vyrovnal během přesilovky střelou z levého kruhu Mertl a vzápětí odkrytou branku přestřelil Gulaš. Hosté následně promarnili 69 vteřin trvající dvojnásobnou početní výhodu a naopak v oslabení po samostatném úniku mířil bekhendem nad Straka.

Po polovině utkání zblízka neskóroval Říčka a ve 35. minutě po dlouhém pasu Jiříčka tváří v tvář Machovskému dokonal obrat Indiánů na 2:1 Kracík. Faul Sukeľa navíc ve 39. minutě potrestal po přesné přihrávce Gulaše pohotově zakončující Mertl, o pouhých 14 vteřin později však dokázal trefou na 3:2 odpovědět na brankovišti nekrytý Říčka.

Již po 26 vteřinách závěrečné třetiny šťastnou střelou díky teči ležící hokejky srovnal na 3:3 Horák. O necelou minutu později ale po rychlé kombinaci prostřelil Machovského Pour.

V pokračující rušné pasáži ve velké příležitosti selhal Buchtele a naopak na druhé straně ve 45. minutě ranou švihem zvýšil na 5:3 Kodýtek. Definitivně rozhodnout mohl při akci tři na jednoho Gulaš, ale minul. Sparťané nepotrestali ani vyloučení Eberleho a při dlouhé hře bez brankáře Říčka zblízka trefil jen pravou tyč.

Hlasy trenérů po utkání:

Ladislav Čihák (Plzeň): "Chci poděkovat divákům, že v takové těžké době přišli a za to jim patří velký dík. Do první třetiny šla Sparta aktivněji. Bohužel nás potrestala gólem v oslabení, přestože jsme se na to připravovali. Jsem rád, že přestože je náš tým mladý, tak začíná být charakterově silný. Po poradě v kabině nám to tam napadalo a byli jsme od druhé třetiny o trochu lepším týmem. Ve třetí třetině jsme po vyrovnání soupeře na 3:3 rychle se štěstím dali gól na 4:3 a to nám hodně pomohlo. Děkuji hráčům, že to dnes zvládli. Bylo to pro mě hodně emotivní."

Miloslav Hořava (Sparta): "Kromě první třetiny byli domácí lepší a zaslouženě vyhráli. Byla tam z naší strany hodně zbytečných vyloučení a to nás stálo výsledek. Mohli jsme také víc gólově odskočit v první třetině, kde jsme měli množství šancí. Navíc jsme nesehráli dobře přesilovku pět na tři."