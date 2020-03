Plzeň otočila duel s Libercem a i díky gólu Gulaše vyhrála 4:2

Plzeň - Hokejisté Plzně porazili v 50. kole extraligy Liberec 4:2 a posunuli se díky čtvrté domácí výhře v řadě na třetí místo. Jistý vítěz Prezidentského poháru sice držel po první třetině jednogólový náskok, Indiáni však díky třem trefám během prostřední dvacetiminutovky skóre otočili. Nový střelecký rekord klubové historie Plzně stanovil 35. a zároveň i vítěznou trefou nejproduktivnější hráč soutěže Milan Gulaš.

Na začátku utkání se rychle rozchytal dnešní strážce branky Bílých Tygrů Schwarz, jenž i vleže stačil zastavit šanci Gulaše. Na druhé straně trefil při přečíslení dvou na jednoho Bulíř pravou tyč. Poté zápas ozdobila bitka mezi Jánošíkem a Musilem. Během hry se sice tlačili směrem dopředu domácí, ale naopak po dalším brejku nebezpečně pálil Jelínek.

V 11. minutě se už hosté radovali, když vyloučení Vracovského potrestal pohodlnou dorážkou Hudáček. Následně Tygři nezužitkovali téměř dvouminutovou dvojnásobnou přesilovku a po jejím skončení je po Mertlově šanci zachránil skvělým zákrokem Schwarz.

Liberecký gólman stačil v úvodu prostřední části vyrazit Robovu táhlou střelu při početní výhodě. Indiáni neuspěli ani během krátké přesilovky pět na tři a při hře čtyři na čtyři Gulaš po individuální akci zakončil pouze do levé tyče. Ve 25. minutě už chytrou střelou vyrovnal na 1:1 Rob a nápor domácích díky další přesilovce pokračoval. Kantner sice zblízka neuspěl, ale po polovině utkání skóroval ranou od modré čáry Jank.

Povedenou druhou třetinu ozdobil ve 37. minutě šikovným objetím branky a trefou na 3:1 kanonýr Gulaš. Vzápětí mohl odpovědět Lenc, jeho dorážku ale na poslední chvíli akrobaticky vykopl svým levým betonem Frodl.

Do závěrečné třetiny vstoupili aktivněji znovu domácí. Schwarz si však poradil se střelou Straky po přečíslení i průnikem Kantnera po buly. Hosté zahrozili až ve 49. minutě, kdy nejprve Frodl vyrazil pokus Marosze z levého kruhu a zlikvidoval i bekhend na brankovišti volného Musila.

V 53. minutě napálil Jánošík z mezikruží horní tyčku a necelé čtyři minuty před koncem po chybě domácích na modré čáře snížil Šmíd nechytatelnou bombou na 2:3. Následující hru bez brankáře v podání Severočechů ukončil šťastnou trefou do prázdné branky Mertl.

Hlasy trenérů po utkání:

Jiří Hanzlík (Plzeň): "Liberec přes jasné první místo ukázal chuť do hokeje, kvalita je tam od nich vždycky. První třetina byla na body pro Liberec. Na nás je znát trochu ta nepříznivá venkovní série a byla tam od nás nervozita. Ve druhé třetině jsme se do zápasu vrátili. Vyrovnali jsme se Liberci v soubojích a dokázali proměnit příležitosti. Potom jsme až na ten závěr zvládli dobře i třetí třetinu."

Patrik Augusta (Liberec): "Povedla se nám první třetina, hráli jsme velice dobře a dostali jsme se do vedení. Na druhou stranu se nám nepovedla druhá třetina. Nechávali jsme soupeře jezdit do přečíslení a dělali jsme chyby. Malinko jsme se vrátili do hry ve třetí třetině, byli jsme aktivnější dopředu. Bohužel už nám to nevyšlo. Proti tak kvalitnímu soupeři, jakým dnes byli domácí, jsou dvě třetiny málo."

HC Škoda Plzeň - Bílí Tygři Liberec 4:2 (0:1, 3:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 25. Rob (Kaňák), 31. Jank (M. Heřman, Rob), 37. Gulaš (Jánošík), 59. Mertl - 12. L. Hudáček (Birner), 58. Šmíd. Rozhodčí: Kika, R. Svoboda - Pešek, Malý. Vyloučení: 8:8, navíc Jánošík - A. Musil oba 10 min. Využití: 0:1. Diváci: 6042.

Plzeň: Frodl - Čerešňák, Jank, Jánošík, Pulpán, Kaňák, Vráblík - Gulaš, Mertl, P. Zdráhal - Eberle, Kodýtek, P. Straka - Pour, V. Němec, Kantner - Rob, Heřman, Vracovský. Trenér: Čihák.

Liberec: Schwarz - Knot, Šmíd, Graborenko, Derner, Havlín, Kotvan, Hanousek - Lenc, L. Hudáček, Birner - A. Musil, Bulíř, Marosz - Ordoš, P. Jelínek, L. Krenželok - Zachar, J. Vlach, Valský. Trenér: Augusta.