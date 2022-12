Plzeň otočila duel s Brnem, přes dvoubrankové manko vyhrála 5:2

Plzeň - Hokejisté Plzně porazili v utkání 33. kola extraligy Brno 5:2. Tým Komety s novým asistentem Jaroslavem Modrým vedl ještě po 27 minutách 2:0, přesto si připsal čtvrtý neúspěch v řadě a osmou porážku z posledních devíti vystoupení. Čekání na první tříbodovou výhru od poloviny listopadu si tak Jihomoravané protáhnou až do nového kalendářního roku. Škoda vyrovnala ještě do druhé přestávky, ve třetí třetině pak třemi góly rozhodla. Po dvou gólech dali v dresu vítězů útočníci Tomáš Mertl a Petr Kodýtek.

Hosté vstoupili do utkání aktivněji a již ve čtvrté minutě musel gólman Pavlát zlikvidovat šanci Süsse z rychlého protiútoku. Domácí se marně pokoušeli překonat dobře organizovanou obranu soupeře ve středním pásmu a naopak hráči Komety hrozili z rychlých brejků. V deváté minutě sice Horký zblízka Pavláta neprostřelil, ale vzápětí po ideální přihrávce Holíka už nejlepší brněnský střelec pohodlně skóroval bekhendem do odkryté branky.

Indiáni nedokázali s hosty držet krok ani bruslařsky a od další pohromy po střele volného Fleka je uchránil jen zákrok Pavláta. Dvě minuty před první sirénou už ale plzeňský gólman nemohl zareagovat na rychlou kombinaci, na jejímž konci Kučeřík chytře přihrál Koblížkovi a ten zvýšil na 2:0.

Na začátku prostřední části přes slibnou střelu Holíka hosté promarnili přesilovou hru a iniciativu přebrali probuzení domácí. Nebezpečnou teč Kodýtka a bekhendovou kličku Suchého ještě Furch přežil bez úhony, ale ve 28. minutě při vyloučení Holíka už gólman Komety nemohl zasáhnout proti ráně Schleisse bez přípravy z levého kruhu.

Hosté najednou znervózněli a plzeňský nápor pokračoval. Furch v polovině utkání zlikvidoval gólové příležitosti Mertla a Rekonena. Ve 33. minutě si však oba spravili chuť, když po akci finského útočníka vyrovnal zblízka na 2:2 pohotově zakončující Mertl. Domácí najednou vyhrávali většinu osobních soubojů a hráči Komety se štěstím udrželi nerozhodný stav do druhé přestávky.

Ve 42. minutě však Mertl po průniku do útočného pásma dokonal svižnou střelou z mezikruží obrat na 3:2. Rychle mohl odpovědět Raška, jenže zblízka pálil mimo. Hosté následně zjednodušili hru, ale šanci si nevypracovali. Naopak v 53. minutě po přihrávce Schleisse Kodýtek tváří v tvář Furchovi zajistil domácím dvoubrankový náskok a při brzké hře hostů bez brankáře upravil na konečných 5:2 necelých pět minut před koncem znovu Kodýtek.

Hlasy trenérů po utkání:

Petr Kořínek (Plzeň): "Po minulém zápase v Liberci jsme měli delší poradu, ale v první třetině bylo z naší strany absolutně všechno špatně. Řekli jsme si k tomu něco v kabině a od druhé třetiny už to byl týmový výkon tak, jak bychom si to představovali. Ubráněné oslabení na začátku druhé třetiny nás nastartovalo a postavilo na nohy. Od té doby jsme v zápasu byli lepší než soupeř. Jsem moc rád, že se nám poslední zápas v roce podařil za tři body. Trápíme se s koncovkou. Předchozí zápasy tam z naší strany chyběl větší tlak do brány. Pracujeme na tom a dnes nám to tam od druhé třetiny napadalo. Musíme si každý zápas pro ty branky jít."

Jaroslav Modrý (Brno): "Dvacet minut jsme byli takovým týmem, jak jsme si představovali. Zatlačili jsme soupeře, mužstvo pracovalo a byli jsme odměněni dvěma góly. Ve druhé třetině jsme si v přesilovce komplikovali život a tím jsme Plzeň nastartovali. Tam jsme ztratili utkání. Oni rychle otáčeli hru a my jsme měli málo šancí. Náš tým je v takovém rozpoložení, že je těžké získat body. Každý detail je znát. Tenhle moment to celé přetočil na plzeňskou stranu. Nepřestali jsme věřit, že bychom to mohli zvládnout, ale šlapali jsme vodu. Byli jsme na patách, místo abychom byli na špičkách. Musíme si vzít pracovní boty s helmou a musíme pracovat. Ti kluci hokej hrát nezapomněli a je na našem trenérském týmu, abychom jim pomohli."

HC Škoda Plzeň - HC Kometa Brno 5:2 (0:2, 2:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 28. Schleiss (Rekonen, Zámorský), 33. Mertl (Rekonen, Zámorský), 42. Mertl (Kremláček, M. Lang), 53. Kodýtek (Schleiss), 56. Kodýtek (Hrabík, A. Dvořák) - 10. Horký (Holík), 18. Koblížek (Kučeřík, Flek). Rozhodčí: Jeřábek, Sýkora - Komárek, Gerát. Vyloučení: 1:1. Využití: 1:0. Diváci: 5583.

Plzeň: Pavlát - Zámorský, Malák, Kaňák, Houdek, Kremláček, Kvasnička - Hrabík, Kodýtek, Schleiss - Pour, Malát, Suchý - Rekonen, Mertl, M. Lang - Adamec, Bitten, A. Dvořák. Trenér: Kořínek.

Brno: D. Furch - Kundrátek, Ščotka, Holland, Kučeřík, Gulaši, Hrbas - Horký, Holík, Flek - Kollár, Raška, Zaťovič - Koblížek, Strömberg, Kratochvíl - Dufek, Malý, Süss. Trenér: P. Martinec.