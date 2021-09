Plzeň napravila porážku z Pardubic a doma porazila úřadující mistry z Třince

Plzeň - Hokejisté Plzně porazili ve 2. kole extraligy Třinec 3:2 a zvládli domácí premiéru v novém ročníku soutěže. Střelecky aktivnější domácí zajímavé utkání zvládli vítězně, přestože většinu hrací doby drželi vždy pouze jednobrankový náskok. Vítěznou branku zaznamenal v 52. minutě Peter Čerešňák.

Domácí i přes absenci dvou prvních centrů Kodýtka a Musila začali aktivněji, Mertl ale při přečíslení dvou na jednoho gólmana Mazance neprostřelil. Poté únik lotyšské posily Škody Dzierkalse zastavil na poslední chvíli jen za cenu faulu Marinčin a nabídl Indiánům 77 vteřin dlouhou přesilovku pět na tři. Hosté však pozorně bránili a nebezpečný pokus Schleisse z mezikruží stačil Mazanec vyrazit.

"Neměli jsme dobrý vstup. V první třetině jsme měli spoustu vyloučení a nemohli jsme se dostat do tempa. Byli jsme všude o krok pozdě. Prohrávali jsme osobní souboje. Někteří hráči se nedostali do tempa, protože nechodí na oslabení," našel hlavní příčinu třinecké porážky asistent trenéra Marek Zadina.

Ve 14. minutě už domácí uspěli během další početní výhody, když se opakovanou střelou prosadil poprvé v tuzemské nejvyšší soutěži Dzierkals. Oceláři se směrem dopředu pořádně připomněli až krátce po obdrženém gólu, kdy po chytrém uvolnění od Růžičky kapitán Vrána tváří v tvář Furchovi neuspěl s forhendovým blafákem.

Ještě do přestávky uchránil Třinec od další pohromy skvělý Mazanec, který dokázal zlikvidovat zakončení Kantnera z individuálního úniku. Gólman Ocelářů se vytáhl také na začátku prostřední části proti úniku Schleisse ve vlastním oslabení. Z nenápadné akce ovšem udeřilo ve 27. minutě na druhé straně. Po příhře Marcinka vyrovnal na 1:1 ranou bez přípravy z levého kruhu Hrňa. O pouhých 13 vteřin později ale nabídkou zpoza branky vyzval Blomstrand volného Kantnera, jenž zblízka vrátil Plzni vedení.

"Každý gól je důležitý, jsem za něj rád. Bylo důležité rychle zareagovat. Nenechali jsme se zatlačit po obdrženém gólu a další střídání jsme skórovali. Nesrazilo nás to dolů a naopak jsme se zvedli. Dotahovat něco s Třincem by bylo smrtící," uvedl Matyáš Kantner.

Domácí mohli v polovině utkání náskok zvýšit, Mazanec ale podržel úřadující mistry při nájezdu Kuťáka i přesilovkové střele Suchého. Poté hosté přidali a během dlouhého tlaku v útočném pásmu Furcha pořádně protáhl volej Hrehorčáka mířící do odkryté branky. Závěr druhé třetiny znovu patřil dobře bruslícím Indiánům, velké příležitosti ale neproměnili aktivní Kuťák s Budíkem.

Do závěrečné dvacetiminutovky naskočili Oceláři viditelně s cílem častěji zakončovat. Během početní výhody ovšem nekrytý Doudera z prostoru mezi kruhy vypálil vedle. Domácí nespoléhali jen na bránění a hrozili z brejků. Po jednom z nich v 52. minutě dorazil Bulířův pokus pohodlně Čerešňák. Jen 21 vteřin na to už hosté snížili na 2:3 zásluhou bekhendu Marcinka, jen zužitkoval spolupráci s Romanem. Vyrovnat už hosté nestihli ani při dlouhé hře bez brankáře.

"Předtím jsme dali gól na 3:1 a nebyl důvod panikařit. Dali přece jen gól na 2:3. podpořili jsme se na střídačce. Chtěli jsme dál hrát zodpovědně jeden za druhého a nakonec to vyšlo," radoval se Kantner z důležité výhry po porážce 0:4 z Pardubic. "Trenéři jen mírnili stres a paniku. Chtělo se to uklidnit a trochu žít na té střídačce. Podporovali jsme se a hráli jsme jeden za druhého," dodal Kantner a radoval se i z podpory fanoušků přímo na stadionu.

Hlasy trenérů po utkání:

Václav Baďouček (Plzeň): "Vstup jsme měli dobrý, byli jsme aktivní, dohrávali jsme soupeře. Měli jsme přesilovku pět na tři, bohužel nám ale nevyšla. Měli jsme hodně šancí na skórování, ale spadly nám tam jen dva góly. Důležité bylo rychlé znovuzískání vedení prakticky z protiútoku ve druhé třetině. Třetí třetina byla vyrovnaná. Třinec tlačil, ale my jsme to odbojovali dobře. Chci hráčům poděkovat za to, jak rychle zapomněli na nepovedený zápas v Pardubicích. Dnes to byl tým, který bych si představoval. Zranění dvou hráčů před zápasem byla komplikace, ale už jsme na to zvyklí. Těší mě vítězný návrat do Plzně, o který jsme se mohli podělit s fanoušky."

Marek Zadina (Třinec): "Neměli jsme dobrý vstup. V první třetině jsme měli spoustu vyloučení a nemohli jsme se dostat do tempa. Byli jsme všude o krok pozdě. Prohrávali jsme osobní souboje. Někteří hráči se nedostali do tempa, protože nechodí na oslabení. Plzeňští hodně bruslí a hrají agresivně, ale na to jsme se připravovali. Zlomový moment byl ve druhé třetině, když jsme srovnali a za pár vteřin poté jsme dostali druhý gól. Od poloviny zápasu to bylo od nás snesitelné měřítko. Nedostali jsme se ale pořádně na začátku do zápasu. Příště musíme odehrát lepší zápas."

HC Škoda Plzeň - HC Oceláři Třinec 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Branka a nahrávka: 14. Dzierkals (Suchý), 27. Kantner (Blomstrand), 52. Čerešňák (Bulíř, M. Lang) - 27. Hrňa (Marcinko, D. Musil), 53. Marcinko (M. Roman). Rozhodčí: Hodek, Úlehla - Lučan, Kis. Vyloučení: 3:6. Využití: 1:0. Diváci: 3926.

Sestavy:

Plzeň: Furch - Budík, Čerešňák, J. Kindl, Graňák, V. Lang, Kaňák, Kvasnička - Schleiss, Mertl, Dzierkals - M. Lang, Bulíř, Suchý - Kantner, F. Přikryl, Blomstrand – Kuťák, Soukup, Malát. Trenéři: Baďouček a M. Říha ml.

Třinec: Mazanec - Kundrátek, D. Musil, M. Doudera, Marinčin, Adámek, Jaroměřský - Martin Růžička, P. Vrána, A. Nestrašil - Hrňa, Marcinko, Dravecký - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Daňo - Hrehorčák, M. Roman, Kofroň. Trenér: Varaďa.