Plzeň na závěr sezony vyhrála v Opavě 3:1 a zajistila si evropské poháry

Opava - Fotbalisté Plzně v závěrečném 34. kole první ligy zvítězili v Opavě 3:1 a zajistili si páté místo v tabulce, které znamená účast v kvalifikaci Evropské konferenční ligy. Hosté rozhodli už v prvním poločase po gólech Aleše Čermáka, Pavla Buchy a Milana Havla. Sestupující Slezané pouze zmírnili porážku díky Aleši Nešickému.

Ve 13. minutě bývalý opavský hráč Kayamba obešel Hrabinu, nacentroval do pokutového území a Čermák přesnou hlavičkou otevřel skóre. Na druhé straně se v šestnáctce dokázal otočit s míčem Helešic, ale jeho střela postrádala razanci.

Vyrovnání měl na hlavě Nešický, jenže po centru Didiby zamířil jen těsně vedle. A tak ve 34. minutě udeřila opět Viktoria. Šulc utekl po levé straně, předal míč Beauguelovi, jenž nabil Buchovi, a ten zdvojnásobil plzeňský náskok.

Krátce nato se dočkali i domácí. Nešický si vyměnil balon s Helešicem, Brabec šel do skluzu pozdě, prvně jmenovaný se ocitl sám před Staňkem, kterého se štěstím prostřelil. Plzeňští si ale ještě před koncem první půle vzali dvoubrankový náskok zpátky poté, co se Havel ve vzduchu srazil s Hrabinou, přesto hlavou dokázal poslat míč do brány.

Zkraje druhé půle mohl snížit opavský útočník Holík, jenže jeho přízemní ránu si pohlídal plzeňský gólman Staněk. Vzápětí pálil nebezpečně Kayamba, ale rozvlnil jen boční síť brány.

Viktoria kontrolovala hru, její čtvrtý gól však nepřidali Beauguel ani střídající Mihálik. Západočeši v nejvyšší soutěži porazili Opavu pošesté za sebou.

SFC Opava - Viktoria Plzeň 1:3 (1:3)

Branky: 39. Nešický - 13. Čermák, 34. Bucha, 43. Havel. Rozhodčí: Lerch - Dobrovolný, Flimmel - Julínek (video). ŽK: Hnaníček, Hellebrand - Hybš, Ba Loua. Diváci: 622 (omezený počet).

Opava: Digaňa - Didiba, Hnaníček, Kulhánek - Tiéhi - Hrabina (45.+2 Mondek, 72. Kramář), Darmovzal, Večerka (62. Juřena), Nešický, Helešic - Holík (62. Hellebrand). Trenér: Skácel.

Plzeň: Staněk - Havel, Hejda, Brabec, Hybš - Bucha, Kalvach, Čermák (77. Mihalík) - Kayamba (63. Ba Loua), Beauguel (84. Ondrášek), Šulc (63. Falta). Trenér: Bílek.