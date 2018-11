Praha - Fotbalisté Plzně nastoupí v nedělním utkání 17. kola první ligy doma proti Olomouci a pokud zvítězí, můžou minimálně do pondělí snížit na druhém místě tabulky náskok Slavie na jediný bod. Ztrátu na vedoucí dvojici by ráda zmírnila i Sparta, která se už v sobotu představí na Slovácku.

Letenský celek v minulém kole nezvládl zápas s Jabloncem a po bezbrankové remíze mu druhá Plzeň odskočila na pět bodů a první Slavia dokonce na devět. "To, že ztrácíme na čelo je špatné, ale proti Slovácku se pro nás nic nemění. Zápas musíme brát jako každý jiný a vyhrát," řekl v rozhovoru pro klubovou televizi trenér Sparty Zdeněk Ščasný.

Třinácté Slovácko proti Spartě nastoupí povzbuzené nečekanou výhrou 3:0 nad Ostravou, ke které ho dovedl nový trenér Martin Svědík. "Pro Slovácko nebyl nový trenér jen impulz, změnili způsob hry a nehrají na počet přihrávek, jsou agresivnější, víc napadají a hrají přímočařeji dopředu," uvedl Ščasný, který už navíc může počítat s klíčovým záložníkem Guélorem Kangou, jenž v předchozích dvou kolech chyběl kvůli trestu za žluté karty.

Zápas Plzně se čtrnáctou Olomoucí bude duelem celků, kterým se v posledních zápasech v lize příliš nedaří. Obhájci titulu dvakrát za sebou remizovali 1:1, zatímco Sigma vyhrála jen jeden z posledních pěti zápasů a naposledy utrpěla debakl 0:4 s Mladou Boleslaví.

"Dostali jsme facku, která nás po těžké cestě nahoru poslala o nějakých pět pater dolů. Musíme teď znovu ukázat trochu charakteru a odolnosti a pokusit se překvapit v Plzni," řekl trenér Sigmy Václav Jílek. "Bude to teď v závěru podzimu zkouška našeho charakteru a mentality," dodal.

Viktorii by mohlo nastartovat důležité vítězství 2:1 nad CSKA Moskva v Lize mistrů, díky němuž se udržela ve hře o Evropskou ligu. "Do posledních zápasů v lize je obrovská výhoda, když mužstvo dostane takový impulz," uvedl trenér Plzně Pavel Vrba. "Olomouc je taková zvláštní tím, že momentálně je ve složité situaci, ale co se týká fotbalu, tak vždycky byla známá tím, že hraje velice dobře kombinačně a organizovaně," dodal.

Nepříznivou sérii bude chtít ukončit Ostrava, která se po třech porážkách za sebou propadla na šestou příčku. Lepšího soupeře si Baník pro restart přát nemohl, protože Příbram nevyhrála už šest zápasů. "S hráči jsme si promluvili, každý si k tomu řekl svoje. Doufáme, že jsme si to vyříkali natolik důrazně, že utkání v Příbrami zvládneme lépe i bodově," uvedl asistent ostravského trenéra Jan Somberg.

V dalších zápasech osmá Mladá Boleslav přivítá v sobotu poslední Karvinou, která už sedmkrát za sebou nevyhrála. V neděli pak desáté Bohemians 1905 čeká derby s předposlední Duklou. Klokani čekají na vítězství už pět duelů, naopak celek z Julisky v posledních dvou kolech získal čtyři body a pokaždé udržel čisté konto.

Hlasy před víkendovými zápasy 17. ligového kola

--------

Jozef Weber (trenér M. Boleslavi): "V letošním posledním domácím zápase se chceme rozloučit se svými příznivci výhrou, ale snadné to nebude, neboť od Karviné pod novým trenérem očekávám hodně bojovný a disciplinovaný výkon."

Norbert Hrnčár (trenér Karviné): "Bylo by pěkné, kdybychom pokračovali v tradici úspěšných výsledků na hřišti Mladé Boleslavi. Ale čeká nás fyzicky velice náročný zápas, protože Boleslav v Olomouci výrazně vyhrála a bude tím povzbuzená. Nic jednoduché nás tam nečeká. Samozřejmě si musíme dát pozor na Komličenka, ale Boleslav není jen o něm. Musíme být ostražití a doufám, že se takticky připravíme natolik, abychom obstáli."

Michal Šmarda (asistent trenéra Slovácka): "Cesta k úspěchu s takovým soupeřem, jakým je Sparta, vede přes maximální koncentraci a nasazení. Čeká nás jeden z nejslavnějších klubů, proto o motivaci bude postaráno. Chtěli bychom navázat na náš výkon z posledního zápasu v Ostravě. Doufám, že přijdou diváci, neboť utkání bude mít velký náboj a také patřičnou atmosféru. Prosadit se chceme svou aktivní hrou. Což znamená dostávat se do prostorů, kde se utkání rozhoduje a odkud můžeme dát gól. Před brankou soupeře musíme být silní a důrazní. Naopak v obranné fázi musíme hrát zodpovědně a koncentrovaně."

Zdeněk Ščasný (trenér Sparty): "To, že ztrácíme na čelo je špatné, ale zápas se Slováckem musíme vyhrát. Zápas s ním ale musíme brát jako každý jiný. Víme, že Slovácko odehrálo skvělý zápas v Ostravě, ale pro nás se nemění vůbec nic. Pro Slovácko nebyl nový trenér jen impulz, změnili způsob hry a nehrají na počet přihrávek, jsou agresivnější, víc napadají a hrají přímočařeji dopředu. Změna se jim povedla, tak uvidíme, jak to bude probíhat v našem zápase. Trápí mě produktivita v útoku. Proti Jablonci to nebyla žádná oslava fotbalu, ale silného soupeře jsme nepustili do šancí a nebyl předpoklad, že se dostaneme do deseti šancí. My jsme měli čtyři plus penaltu, ale v takových zápasech, kdy se dostanete do málo šancí, tak se ukáže síla mužstva. Tam musíte minimálně jednu šanci proměnit, když nemluvím o penaltě, a musíte 1:0 vyhrát. A tam pokulháváme. Máme v tom velký deficit a potřebujeme víc gólových hráčů."

Martin Hašek (trenér Bohemians): "Hráči se nám vracejí po zranění a měli by být lépe připraveni než v minulém utkání. Potřebujeme ho zvládnout. Protože možnosti, jak napravit podzim, nám ubývají a už zbývají jen tři. Potřebujeme podporu fanoušků, aby s námi byli, i když se nám nedaří."

Roman Skuhravý (trenér Dukly): "Těším se na atmosféru v Ďolíčku. Čeká nás soupeř, kterému vyhovuje brejkový způsob hry a přechod do útočné fáze přes Yusufa a klíčového hráče v záloze Martina Haška. Na to se chceme připravit. Máme další příležitost získat důležité body, a tak by měla vypadat naše koncentrace a odhodlanost. Moc si přeji dobrou hru."

Josef Csaplár (trenér Příbrami): "V posledních zápasech ukazujeme velký morál, jen bych chtěl vidět více kvality. Já ale nikdy ze svých nároků neslevím a budeme si to chtít rozdat i s Ostravou. Povzbuzením je, že i v oslabené sestavě jsme si schopni šance vytvářet. Jen potřebujeme nedostávat hloupé góly."

Jan Somberg (asistent trenéra Ostravy): "S hráči jsme si promluvili, každý si k tomu řekl svoje. Poslední dva zápasy nám nevyšly výsledkově ani herně, doufáme, že jsme si to vyříkali natolik důrazně, že utkání v Příbrami zvládneme lépe i bodově. Čekáme a budeme připraveni, že budou velice aktivní a důrazní. Příbram teď sází na mladé hráče, z těch starších už jich moc nehraje. Mladí kluci jsou běhaví, velmi aktivní a agresivní, chtějí se ukázat."

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Jsem rád, že jsme zápas v Moskvě zvládli a udrželi se ve hře o Evropskou ligu. I do těch posledních zápasů v lize je obrovská výhoda, když mužstvo dostane takový impulz. Olomouc je taková zvláštní tím, že momentálně je ve složité situaci, ale co se týká fotbalu, Sigma vždycky byla známá tím, že hraje velice dobře kombinačně a organizovaně. Zažil jsem i tady zápas, kdy jsme s nimi prohráli 0:4. Je to hodně zajímavé mužstvo. My jsme minule doma ztratili body a budeme chtít napravit to, co se nám s Příbramí nepodařilo."

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Od Boleslavi jsme zase dostali facku, která nás po těžké cestě nahoru poslala o nějakých pět pater dolů. Musíme teď znovu ukázat trochu charakteru a odolnosti a pokusit se překvapit v Plzni. Bude to teď v závěru podzimu zkouška našeho charakteru a mentality. Já pořád tvrdím, že mužstvo kvalitu má, a je jen otázka, jestli to v tom daném utkání dokáže dostat ze sebe."

Statistické údaje před zápasy 17. kola první ligy: -------- FK Mladá Boleslav (8.) - MFK Karviná (16.) Výkop: sobota 1. prosince, 15:00 (O2 TV Sport). Rozhodčí: Nenadál - Arnošt, Horák. Bilance: 5 1-2-2 7:8. Poslední zápas: 4:3. Předpokládané sestavy: M. Boleslav: Šeda - Pauschek, Chaluš, Hůlka, Mareš - Takács, Hubínek - Ladra, Matějovský, Přikryl - Komličenko. Karviná: Berkovec - Čolič, Krivák, Janečka, Letič - Smrž, Mertelj - Lingr, Moravec, Galuška - Guba. Absence: Džafič (trest za 4 ŽK), Fabián (zranění) - Budínský (trest za ČK), Panák (zranění), Ba Loua (administrativní důvody), Wágner (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Konaté - Letič, Panák, Ramírez, Smrž (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Komličenko (15) - Budínský (5). Zajímavosti: - Karviná prohrála jediný z 5 vzájemných ligových zápasů - v srpnu 3:4 - Karviná v lize 4x za sebou prohrála a na vítězství čeká 7 kol - Karviná v posledních 4 ligových zápasech inkasovala 11 gólů - M. Boleslav je 6 domácích ligových zápasů neporažena - M. Boleslav v posledních 4 ligových zápasech inkasovala jediný gól - Komličenko (M. Boleslav) dal v posledních 11 ligových zápasech 13 branek - V zápasech M. Boleslavi padá v průměru 3,9 gólu na zápas, nejvíce v lize - trenér M. Boleslavi Weber v minulosti vedl Karvinou - Wágner (Karviná) působil v M. Boleslavi 1. FC Slovácko (13.) - Sparta Praha (3) Výkop: sobota 1. prosince, 17:00 (O2 TV Sport). Rozhodčí: Příhoda - Flimmel, Kubr. Bilance: 33 5-3-25 23:63. Poslední zápas: 0:1. Předpokládané sestavy: Slovácko: Trmal - Juroška, Krejčí, Hofmann, Reinberk - Janošek, Daníček - Navrátil, Havlík, Kalabiška - Zajíc. Sparta: Nita - Wiesner, Radakovič, Costa, Čivič - Chipciu, Kanga, Stanciu, Frýdek, Plavšič - Pulkrab. Absence: M. Kadlec - Ben Chaim, V. Kadlec, Zahustel (všichni zranění), Tetteh (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Kuchta - Čivič, Frýdek, Costa, Plavšič, Radakovič, Tetteh (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Kuchta (4) - Tetteh (8). Zajímavosti: - Sparta v posledních 3 ligových zápasech na Slovácku nevyhrála (2 remízy a prohra) - Slovácko vyhrálo nad Spartou v jediném z posledních 22 ligových utkání - Sparta vyhrála jen 2 z posledních 7 ligových zápasů - Sparta venku z posledních 4 ligových utkání 3x prohrála výsledkem 0:1 - Slovácko minule při ligovém debutu trenéra Svědíka zvítězilo v Ostravě 3:0 - Slovácko doma v lize 5x za sebou prohrálo a 278 minut tam nedalo gól - Slovácko z posledních 3 kol vyhrálo 2x výsledkem 3:0 - Slovácko jako jediný tým v ligové sezoně ještě neremizovalo - Sparta má s 12 inkasovanými brankami nejlepší obranu ligy společně se Slavií - sparťané Heča, Čivič a Tetteh působili na Slovácku Bohemians Praha 1905 (10.) - Dukla Praha (15.) Výkop: neděle 2. prosince, 15:00 (O2 TV Sport). Rozhodčí: Jílek - Kotalík, Pečenka. Bilance: 15 7-4-4 18:17. Poslední zápas: 1:0. Předpokládané sestavy: Bohemians: Fryšták - Dostál, Krch, Šmíd, Schumacher - F. Hašek, M. Hašek, Švec, Bartek - Nečas - Hilál. Dukla: Rada - Douděra, Raspopovič, Ostojič, Souček - Miloševič - Podaný, Tetour, Bilovský, Bezdička - Djuranovič. Absence: Juliš, Bederka (oba zranění), Vondra (rekonvalescence), Reiter (nejistý start) - Ďurica (disciplinární trest), Hanousek, Holenda (oba zranění). Disciplinární ohrožení: Hilál, Šmíd (oba 3 ŽK) - Tetour (7 ŽK), Chlumecký, Djuranovič, Ďurica, Podaný (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Hilál (5) - Schranz (4). Zajímavosti: - Bohemians vyhráli poslední 2 vzájemné ligové duely bez inkasované branky - Bohemians v samostatné lize doma prohráli jediné ze 7 utkání s Duklou - Bohemians doma čekají na ligovou výhru 7 zápasů od července - Bohemians vyhráli jediné z posledních 9 ligových utkání - Dukla poslední 2 kola neprohrála a neinkasovala - Dukla má se 14 vstřelenými góly nejhorší ofenzivu soutěže - Dukla venku vyhrála jediný z posledních 9 ligových zápasů - obránce Bohemians Šmíd hrával za Duklu, její útočník Holenda působil v týmu "Klokanů" 1. FK Příbram (12.) - Baník Ostrava (6.) Výkop: neděle 2. prosince, 15:00 (O2 TV Sport). Rozhodčí: Berka - Boček, Vitner. Bilance: 37 13-8-16 42:51. Poslední zápas: 0:3. Předpokládané sestavy: Příbram: Kočí - Nový, Kodr, Tregler, Antwi - Průcha, Květ - Hlúpik, Rezek, Voltr - Fantiš. Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Stronati, Šindelář, Fleišman - Holzer, Jánoš, Hrubý, Jirásek - Baroš, J. Šašinka. Absence: Soldát (trest za ČK), Boháč, Slepička, Mingazov (všichni zranění), Holek (rekonvalescence) - Fillo, Granečný (oba trest za 4 ŽK), Diop (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Antwi, Nitrianský, Soldát - Diop, O. Šašinka (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Fantiš, Slepička - Baroš, Diop (všichni 4). Zajímavosti: - Příbram bodovala v 5 z posledních 7 utkání s Ostravou, poslední 2 vzájemné zápasy ale vyhrál Baník - Příbram vyhrála 3 z posledních 4 domácích ligových zápasů s Ostravou - první vzájemný zápas v sezoně rozhodl hattrickem Baroš, v kariéře dal Příbrami už 7 ligových branek - Příbram v 6 kolech za sebou nevyhrála při skóre 4:21, Středočeši prohráli 6 z posledních 9 ligových zápasů - Příbram má s 39 inkasovanými góly nejhorší obranu ligy - v zápasech Příbrami padá v průměru 3,75 gólu na zápas, větší průměr má jen Mladá Boleslav (3,9) - Ostrava v lize prohrála 3x za sebou a zvítězila v jediném z posledních 6 kol - Tregler (Příbram) den před zápasem oslaví 23. narozeniny Viktoria Plzeň (2.) - Sigma Olomouc (14.) Výkop: neděle 2. prosince, 17:00 (O2 TV Sport). Rozhodčí: Julínek - Podaný, Dobrovolný. Bilance: 39 22-5-12 49:39. Poslední zápas: 1:0. Předpokládané sestavy: Plzeň: Hruška - Řezník, Pernica, Hubník, Kovařík - Procházka, Hrošovský - Havel, Čermák, Kopic - Chorý. Olomouc: Buchta - Sladký, Jemelka, Vepřek - Zahradníček, Plšek, Kalvach, Houska, Lalkovič - Dvořák, Nešpor. Absence: Hejda (trest za ČK), Limberský, Kolář, Krmenčík (všichni zranění) - Hála, Polom (oba zranění), Pilař (dohoda klubů), Falta (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Petržela - Dvořák, Kalvach, Nešpor (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Krmenčík (7) - Nešpor (4). Zajímavosti: - Plzeň v lize 9x za sebou s Olomoucí neprohrála (z toho 8 výher) - Olomouc v lize nedala Plzni gól v posledních 5 zápasech a celkem 531 minut od března 2014 - Plzeň doma v lize porazila Olomouc 4x v řadě - v posledních 4 vzájemných ligových utkáních padly jen 3 góly - Plzeň 7x za sebou v lize neprohrála, v posledních 2 kolech však remizovala 1:1 - Olomouc čeká na vítězství 3 kola - Plzeň v úterním zápase Ligy mistrů v Moskvě porazila CSKA 2:1 - hráči Plzně Hořava, Hubník, Chorý a Řezníček působili v Olomouci, její obránce Sladký je odchovancem Viktorie, Pilař na Hané hostuje a podle dohody klubů nemůže nastoupit - Hrošovský (Plzeň) může odehrát 150. zápas v české lize FK Jablonec (4.) - Fastav Zlín (5.) Výkop: pondělí 3. prosince, 17:00 (O2 TV Sport). Rozhodčí: Machálek - Moláček, Hrabovský. Bilance: 25 12-9-4 38:23. Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: Jablonec: Hrubý - Holeš, Hovorka, Lischka, Hanousek - Hübschman - Jovovič, Trávník, Považanec, Sobol - Doležal. Zlín: Dostál - Hnaníček, Buchta, Gajič - Podio - Matejov, Libor Holík, Jiráček, Bartošák - Vyhnal, Beauguel. Absence: Masopust, Acosta (oba zranění), Kratochvíl (nejistý start) - Poznar, Železník (oba zranění). Disciplinární ohrožení: Doležal, Trávník - Hnaníček, Hronek, Matejov, Podio (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Trávník (8) - Beauguel (9). Zajímavosti: - Jablonec v posledních 9 vzájemných ligových duelech neprohrál (6 výher, 3 remízy) - Jablonec vyhrál poslední 4 domácí ligové zápasy se Zlínem a pokaždé minimálně o 2 góly - Zlín naposledy v lize porazil Jablonec v dubnu 2008 (3:0 venku) - Jablonec v lize 8x za sebou neprohrál - Zlín prohrál jediné z posledních 5 kol - Zlín venku prohrál jen 2 z posledních 8 ligových utkání - Vyhnal (Zlín) skóroval v posledních 3 ligových zápasech - Hronek a Jiráček (oba Zlín) působili v Jablonci SFC Opava (9.) - Slavia Praha (1.) Výkop: pondělí 3. prosince, 18:00 (O2 TV Sport). Rozhodčí: Pechanec - Paták, Myška. Bilance: 17 0-5-12 12:37. Poslední zápas: 1:3. Předpokládané sestavy: Opava: Šrom - Hrabina, Simerský, Svozil, Žídek - Kayamba, Jursa, Zavadil, Zapalač - Kuzmanovič, Smola. Slavia: Kolář - Coufal, Ngadeu, Kúdela, Bořil - Souček - Stoch, Hušbauer, Sýkora, Zmrhal - Olayinka. Absence: Puškáč - Tecl, Hromada, Alvir (všichni zranění), Van Buren, Pokorný (oba rekonvalescence). Disciplinární ohrožení: Kuzmanovič, Puškáč, Svozil, Zavadil - Hušbauer, Kúdela, Olayinka, Souček (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Smola (4) - Stoch (10). Zajímavosti: - Slavia v samostatné lize neprohrála ani jedno ze 17 utkání s Opavou (z toho 12 výher) a v posledních 3 zvítězila - Opava doma se Slavií z 8 utkání 4x remizovala a 4x prohrála - Opava po návratu z azylu na zrekonstruovaný domácí trávník vyhrála oba ligové zápasy - Opava v lize z posledních 4 zápasů pouze jednou prohrála - Opava ve středečním osmifinále poháru doma prohrála s jiným pražským týmem Spartou po penaltách - Slavia neprohrála 6 kol po sobě (5 výher a remíza) - Slavia je s 19 body nejlepším týmem ligy na hřištích soupeřů - Slavia má se 40 góly nejlepší útok ligy a s 12 inkasovanými brankami spolu se Spartou i nejlepší obranu - Bořil (Slavia) může odehrát 200. ligový zápas Tabulka: 1. Slavia 16 13 1 2 40:12 40 2. Plzeň 16 11 3 2 23:14 36 3. Sparta 16 9 4 3 28:12 31 4. Jablonec 16 9 3 4 33:14 30 5. Zlín 16 9 3 4 24:14 30 6. Ostrava 16 8 3 5 21:15 27 7. Liberec 16 6 6 4 16:14 24 8. Mladá Boleslav 16 6 3 7 32:30 21 9. Opava 16 5 2 9 20:25 17 10. Bohemians 1905 16 4 5 7 18:25 17 11. Teplice 16 4 4 8 17:24 16 12. Příbram 16 4 4 8 21:39 16 13. Slovácko 16 5 0 11 18:29 15 14. Olomouc 16 4 3 9 16:30 15 15. Dukla 16 4 2 10 14:31 14 16. Karviná 16 3 2 11 20:33 11