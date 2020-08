Plzeň měla v týmu pozitivní nález na koronavirus

Plzeň - V týmu fotbalistů Plzně se krátce před začátkem sezony objevil pozitivní nález na koronavirus. Viktoria to bez bližších podrobností oznámila na svém webu. Dalším testům se hráči podrobí ve čtvrtek, v pátek by měli zahájit ligu s Opavou a v příštím týdnu nastoupit v druhém předkole Ligy mistrů v Nizozemsku proti Alkmaaru.

"Klub ihned začal intenzivně komunikovat s krajskou hygienickou stanicí a vyčká na další postup. O tom, zda je v ohrožení páteční ligový zápas s Opavou, je v tuto chvíli předčasné spekulovat, vše ukážou až následující hodiny," uvedl mluvčí Plzně Václav Hanzlík.

"Celý tým čekají hned ve čtvrtek další testy. Pokud budou negativní, neměl by být dle nových pravidel nijak paralyzován chod celého týmu," dodal Hanzlík.

Pozitivně testovaný hráč je podle LFA bez příznaků nemoci. "V tuto chvíli se LFA i samotný klub budou řídit nově domluvenými pravidly o karanténních opatřeních a vyčkají dalšího postupu krajské hygienické stanice. Až na základě dalších opatření rozhodne řídící orgán o případném odložení utkání prvního kola mezi Plzní a Opavou, kterým by měl být zahájen nový soutěžní ročník v pátek 21. srpna," uvedla LFA.

Až do začátku tohoto týdne platilo, že v případě pozitivního testu u některého z hráčů musel do dvoutýdenní karantény celý tým. V pondělí se však po jednání rady vlády pro zdravotní rizika pravidla zmírnila. Plošná karanténa při nákaze covidem-19 bude zrušena ve všech sportech na všech úrovních, pokud ostatní členové týmu absolvují testy s negativním výsledkem.

Slávisté kvůli pozitivnímu testu jednoho z hráčů museli na začátku minulého týdne předčasně ukončit soustředění v Rakousku a vrátili se do Česka, kde byli všichni členové výpravy několik dnů v domácí izolaci. Pražané podstoupili plošné testování a v pátek absolvovali další kolo testů. Po negativních výsledcích se mohli v omezené míře vrátit do tréninku. Negativně u všech slávistů až na nakaženého hráče, který je v karanténě, dopadly i úterní testy.

Úřadující mistr dostal od hygieny svolení odehrát v neděli úvodní utkání prvoligové sezony v Českých Budějovicích za předpokladu, že v sobotu dopadne negativně i čtvrté kolo odběrů.

Slávisté by podle předešlých pravidel a při čtrnáctidenní karanténě byli mimo hru až do pondělí. Způsobilí by tak byli o den později, než by měli odehrát první kolo nového ligového ročníku.

Pražané měli v kádru jednoho nakaženého hráče i před květnovým restartem minulé sezony stejně jako Mladá Boleslav. Později se nedohrála nadstavbová skupina o záchranu kvůli pozitivním případům v Karviné a následně v Opavě.

Všechna mužstva včetně realizačních týmů nově musejí absolvovat test na koronavirus před každým prvoligovým zápasem.

V druhé lize bylo kvůli koronaviru v týmu Chrudimi odloženo na neurčito sobotní utkání prvního kola s Jihlavou. Pondělní kontrolní testy v mužstvu sice nepřinesly žádný pozitivní nález a Východočeši se ve středu mohou vrátit do tréninku, karanténní opatření však potrvají až do pondělí. Z nařízení hygienické stanice nesmí tým přijít do kontaktu s jiným celkem. Chrudim už nemohla o uplynulém víkendu odehrát zápas domácího poháru.