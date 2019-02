Plzeň - Trenér fotbalistů Dinama Záhřeb Nenad Bjelica považuje Plzeň za kvalitní tým s velkou silou na domácím hřišti. Věří však, že pokud chorvatští mistři ve čtvrtečním zápase druhého kola Evropské ligy dokážou realizovat své plány, odvezou si dobrý výsledek do odvety a postoupí.

"Víme moc dobře, že nás čeká hodně kvalitní a silný soupeř, který na domácím hřišti hraje velmi dobře a má velkou podporu svých fanoušků. Pokusíme se udělat všechno pro to, abychom postoupili do dalšího kola. Co bude potom, uvidíme," řekl Bjelica na tiskové konferenci.

Dinamo poprvé v historii postoupilo do vyřazovací fáze Evropské ligy. "Zítřejší zápas má dějinný charakter, protože Dinamo hraje skoro po 50 letech jarní část v Evropě," prohlásil Bjelica. "Všichni se moc těšíme a snažíme se vybalancovat euforii, radost a netrpělivost, aby tým nevyhořel. Pokud se nám podaří realizovat to, co jsme naplánovali, tak zítra dosáhneme dobrého výsledku. Věřím, že se nám to povede," doplnil sedmačtyřicetiletý kouč.

Plzeň od prosincového losu podrobně studoval. "Udělali jsme analýzu a rozbor celého týmu. Máme dostatek informací, předpokládáme, že i Viktoria má dostatek informací o nás. Tak uvidíme zítra na hřišti, komu se lépe povedlo prostudovat soupeřův tým," uvedl Bjelica.

Výběr Pavla Vrby pochválil i kapitán Dinama Arijan Ademi. "Víme, že nás nečeká žádný lehký úkol, protože tým Viktorie je velice kompaktní, hraje pevně a tvrdě. Pokusíme se realizovat svůj plán a dosáhnout úspěchu," konstatoval Ademi.

Plzeň viděl například při prosincové domácí výhře 2:1 nad AS Řím v posledním utkání skupiny Ligy mistrů. "Tam se mi Plzeň hodně líbila. Poznal jsem, že jde o velice kvalitní tým," podotkl makedonský reprezentant.