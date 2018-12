Praha - Hokejisté Plzně touží v úterní odvetě čtvrtfinále play off Ligy mistrů zužitkovat slibnou pozici, kterou si před utkáním na západě Čech vybudovali na ledě Skelleftey. Při remíze 3:3 je posune dál jakákoli výhra. Výrazně složitější je situace úřadujícího českého šampiona Brna, neboť Kometa podlehla doma Frölundě 1:4. V Plzni padne úvodní buly v 17 hodin, na severu Evropy se začne o hodinu později.

I po devátém vystoupení Škody v tomto ročníku Ligy mistrů platí, že je jediným neporaženým celkem. Pokud Indiáni výtečnou bilanci prodlouží a zaokrouhlí, mohou se těšit na boj o finále. Jejich soupeř vzejde právě ze zápolení v Göteborgu mezi Frölundou a Brnem.

Semifinále hrály v minulém ročníku Třinec a Liberec. Ani jeden z těchto klubů však nedokázal napodobit Spartu, jež v únoru 2017 prohrála finále právě s Frölundou až gólem v prodloužení.

"Chceme postoupit a nastoupíme v nejsilnější sestavě. Bude to hodně kvalitní utkání. Musíme zhodnotit zranění po extralize, ale chceme naskočit kompletní, abychom dobře reprezentovali Plzeň," řekl trenér Ladislav Čihák.

Počítá i s Jakubem Kindlem a Milanem Gulašem, reprezentanty nominovanými na turnaj Channel One Cup. "Mluvil jsme o nich s trenérem Milošem Říhou a jeho asistentem Robertem Reichlem, oba budou hrát," potvrdil Čihák.

Kindl věří, že jeho tým může v úterý čerpat z nedělního úspěchu v západočeském derby. "Šest gólů jako proti Varům jsme už v lize nedali hodně dlouho. Pomůže nám to psychicky a jsme v dobré fázi před čtvrtfinále Ligy mistrů. Jdeme na to v úterý naplno. Proti nám bude kvalitní tým, ale my teď doma necháme na ledě úplně všechno, abychom postoupili dál. Je to zpestření a dobrá příležitost pro všechny. Zároveň je to i zážitek a jde nám to v této soutěži od prvního zápasu, čehož chceme využít," prohlásil Kindl.

Plzeň na tom mohla být ještě o něco lépe, neboť na soupeřově ledě vedla už 3:0. Jenže domácí před týdnem potvrdili kvalitu a dokázali vyrovnat. "Švédové jsou výborní na puku a hlavně u nich na tom širokém hřišti toho dokázali využít a házeli si to tam do jízdy. Dokážou rozehrát, strašně těžko se to pak chytalo. Útočníci musí obráncům pomáhat. Na to si musíme dát pozor a popasovat se s tím," varoval útočník Petr Straka.

Menší naděje než Plzeň má ve čtvrtfinálové odvetě na ledě Frölundy brněnská Kometa, která před týdnem prohrála doma 1:4. "V hokeji je možné ledacos, nevzdáváme to, ale jsme si vědomi náskoku soupeře," řekl před soubojem s dvojnásobným vítězem soutěže brněnský trenér Kamil Pokorný.

Brňané cestují do Švédska opět s kombinovaným kádrem. Nejede útočník Tomáš Plekanec, který není na soupisce pro Ligu mistrů, doma zůstává i Martin Erat a řada dalších hráčů. "Uvolnili jsme reprezentanty pro národní týmy, kterých má Kometa spoustu nejen v A-týmech Česka a Slovenska, ale i v mládežnických výběrech," připomněl Pokorný. "Šanci opět dostanou hráči z třebíčské farmy a naši junioři," upřesnil kouč. V brance by měl začít Karel Vejmelka, krýt záda mu bude Libor Kašík.

Kometa měla dnes volno a na sever Evropy se vydá speciálem z brněnského letiště až v den zápasu, hned po něm zase poletí zpátky. "Budeme tak mít v reprezentační přestávce dostatek času na kvalitní přípravu na další fázi sezony," dodal Pokorný.

Ve druhé části "pavouka" je po prvních duelech vše otevřené. Severské celky budou v domácím prostředí dohánět jednobrankové manko: Kärpät Oulu proti Salcburku (2:3) a Malmö proti Mnichovu (1:2).