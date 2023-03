Plzeň jen remizovala s Olomoucí 1:1 a zůstala na druhém místě tabulky

Plzeň - Fotbalisté Plzně ve 22. kole první ligy jen remizovali s Olomoucí 1:1 a v jarní části sezony už potřetí zaváhali. Obhájci titulu zůstali na druhém místě neúplné tabulky o bod za Slavií, která má k dobru nedělní zápas v Českých Budějovicích. Za týden Pražané v Edenu hostí Viktorii. Západočechy dnes poslal do vedení v 63. minutě Pavel Bucha, po pěti minutách vyrovnal Mojmír Chytil. Domácí v závěru dvakrát trefili tyč.

Olomouc remizovala i v šestém utkání jarní části nejvyšší soutěže a polepšila si na páté místo. Plzeň neprohrála se Sigmou v 18. ligovém duelu po sobě, čtvrtý z posledních šesti vzájemných zápasů ale skončil nerozhodně.

"Je to samozřejmě nepříjemné. Myslím, že jsme měli vyhrát hlavně za druhý poločas, kde jsme byli lepší, vytvořili jsme si tlak i brankové příležitosti. Bohužel v jarní části nás koncovka trošku trápí," řekl plzeňský trenér Michal Bílek na tiskové konferenci. "S bodem velká spokojenost, nicméně jsme si vědomi, že dneska při nás stálo štěstí," doplnil hostující kouč Václav Jílek.

Do první větší šance se dostala v 10. minutě Plzeň. Vlkanova nacentroval do šestnáctky a Hejda hlavičkoval o kousek mimo. Na opačné straně po brejku Růsek zblízka nepřekonal domácího brankáře Staňka.

Západočeši byli aktivnější, ale trápili se v koncovce. Vedle zakončovali Chorý, Sýkora nebo Vlkanova hlavou. Olomoucký gólman Tadeáš Stoppen při druhém ligovém startu v kariéře nečelil v úvodní půli jediné střele na branku.

"V první půli jsme chtěli soupeře dostat hned od začátku pod tlak. Ne úplně se nám to podařilo. V některých pasážích to bylo v pořádku, jindy jsme mohli být důslednější a vyvinout větší tlak. První půle byla vyrovnaná," mínil Bílek.

Krátce po změně stran hostující Chytil křížnou střelou minul, Sýkora zase pohotovou ranou vypálil nad břevno olomoucké branky. V 63. minutě Plzeňští otevřeli skóre. Střídající Mosquera nacentroval na Chorého, který hlavou připravil míč Buchovi a ten střelou k tyči překonal Stoppena. Čtyřiadvacetiletý záložník si připsal třetí gól v ligové sezoně.

Vzápětí Stoppen ve velké šanci vychytal střídajícího Vydru. Sigma odpověděla už za pět minut po inkasovaném gólu. Sláma našel v šestnáctce volného Chytila, jenž střelou z voleje nedal Staňkovi šanci. Nejlepší týmový střelec zaznamenal devátou branku v tomto ročníku nejvyšší soutěže.

"Celkově ta akce byla velmi dobře sehraná, už ten dlouhý balon v náběhu na Jirku Slámu. Víme o něm, že má kopací techniku velice dobrou. Řešení Chytila bylo naprosto správné, zachoval chladnou hlavu. Už jsem viděl spoustu situací, kdy tady z toho branka nepadla," uvedl Jílek.

Čtvrt hodiny před koncem mohl Viktorii po přihrávce střídajícího Vydry vrátit náskok Chorý, ale přízemní ranou trefil tyč. Domácí nasadili do hry i dalšího útočníka Durosinmiho, přesto se do velkého tlaku dostali až v nastaveném čase. Bucha však napálil jen tyč a ve slibné příležitosti neuspěl ani Chorý.

"Plzeň si vytvořila hodně střeleckých pokusů, ale na branku jich až zas tolik nešlo. Lítalo to hlavně kolem, dvě tyčky. Měli jsme štěstí, a to je v takovém zápase potřeba," podotkl devatenáctiletý brankář Stoppen. "Výkon byl poměrně dobrý, bylo vidět na klucích, že chtějí utkání vyhrát. Touha tam byla, ale bohužel," dodal Bílek.

Hlasy po utkání:

Michal Bílek (trenér Plzně): "Utkání jsme měli vyhrát, protože jsme byli lepší. Hlavně ve druhé půli jsme měli velký tlak, vytvořili jsme si několik tutových brankových příležitostí. Nastřelili jsme dvě tyčky, Matěj Vydra šel sám na bránu, byly tam další závary. Bohužel efektivita není taková, jak bychom si představovali. Je to samozřejmě nepříjemné. Myslím, že hlavně za druhý poločas jsme měli vyhrát. V jarní části nás koncovka trošku trápí. Výkon byl poměrně dobrý, bylo vidět na klucích, že chtějí utkání vyhrát. Touha tam byla, ale bohužel. Co bude se Slavií? To je za týden, uvidíme."

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Je to trošku anomálie, šestý jarní zápas a šestá remíza. Co se týče vývoje i šancí na obou stranách, tak jsme tady byli asi nejdál případnému zisku tří bodů. Dneska si soupeř vytvořil relativně hodně brankových situací a štěstí jsme měli my. Na druhou stranu musím říct, že reakce hlavně na vedoucí gól soupeře byla od nás velmi dobrá, rychlé vyrovnání. Do závěru jsme byli i docela kompaktní. Měli jsme svoje situace, ale nebyli jsme schopni je dohrát. S bodem velká spokojenost, nicméně jsme si vědomi, že dneska při nás stálo štěstí."

Viktoria Plzeň - Sigma Olomouc 1:1 (0:0)

Branky: 63. Bucha - 68. Chytil. Rozhodčí: Starý - Kubr, Slavíček - Machálek (video). ŽK: Staněk - Chytil, Breite, Vaněček, Stoppen. Diváci: 8341.

Sestavy:

Plzeň: Staněk - Holík, Hejda, Jemelka, Havel (84. Durosinmi) - Bucha, Květ - Kopic (78. Jirka), Sýkora (60. Vydra), Vlkanova (46. Mosquera) - Chorý. Trenér: Bílek.

Olomouc: Stoppen - Zifčák (65. Zorvan), Pokorný, Poulolo (55. Greššák), Sláma - Breite, Ventúra (55. Pospíšil) - Vodháněl (56. Zmrzlý), Růsek, Navrátil - Chytil (90.+2 Vaněček). Trenér: Jílek.