Plzeň je po obratu ve 4. předkole Konferenční ligy

Viktoria Plzeň - The New Saints (Wales), odvetné utkání 3. předkola fotbalové Evropské konferenční ligy, 12. srpna 2021 v Plzni. Radost hráčů Plzně z gólu. ČTK/Chaloupka Miroslav

Plzeň - Fotbalisté Plzně po obratu postoupili do závěrečného play off o Evropskou konferenční ligu. Svěřenci trenéra Michala Bílka v dramatické odvetě 3. předkola doma porazili The New Saints 4:1 po premiérovém penaltovém rozstřelu v pohárech. Po 90 minutách i prodloužení Západočeši zvítězili 3:1, čímž dotáhli úvodní nečekanou ztrátu 2:4 z Cardiffu.

Velšské outsidery poslal do vedení už ve čtvrté minutě Louis Robles. Krátce po změně stran vyrovnal Pavel Bucha, v 85. minutě otočil skóre Tomáš Chorý a v nastavení Jean-David Beauguel zařídil Viktorii prodloužení. V něm gól nepadl, ale v rozstřelu uspěli všichni čtyři domácí exekutoři, zatímco na straně TNS skóroval jediný hráč.

Plzeňští si ve 4. předkole Konferenční ligy o účast ve skupině zahrají s lepším z dvojice Osijek - CSKA Sofia. Jejich odvetný duel začal dnes ve 21:15, bulharský tým doma vyhrál 4:2.

Plzeň chtěla začít velkým náporem, místo toho už ve čtvrté minutě inkasovala. Daniel Davies nacentroval do šestnáctky, Hudson hlavou posunul míč na Roblese a ten zblízka nadvakrát překonal brankáře Hrušku. Západočeši dostali gól i v sedmém soutěžním utkání sezony.

Rychle vyrovnat mohl Beauguel, ale v dobré pozici vysoko přestřelil. Po další Šulcově přihrávce zase Ba Loua tváří v tvář ztroskotal na gólmanovi Harrisonovi.

Domácí působili hodně nervózně a v úvodní půlhodině už měli žlutou kartu Mosquera, Ba Loua i Ndiaye. Bílek ve 30. minutě stáhl ze hry Mosqueru a zraněného Ndiayeho, které nahradili Chorý s Janoškem.

Navzdory tomu si Plzeňští do konce první půle žádnou větší příležitost nevypracovali, přestože drželi míč většinu času. Při odchodu ze hřiště se z tribun místy ozýval i pískot.

Krátce po změně stran Chorý po akci Ba Louy a Janoška minul branku. V 56. minutě už po elegantním uvolnění v šestnáctce a přesné ráně srovnal Bucha.

Západočeši sice ožili, ale dlouho nedokázali překonat pevný obranný blok velšského soupeře. TNS naopak v 75. minutě zahrozili z brejku a Hruška vyrazil na břevno pokus McManuse, autora hattricku z prvního zápasu.

Plzeň podobně jako v Cardiffu udeřila dvakrát v závěru. V 85. minutě Chorý skóroval hlavou z rohu a v první minutě nastavení zvýšil Beauguel, který se trefil po otočce v pokutovém území. Francouzský útočník dal branku ve čtvrtém soutěžním utkání po sobě.

Domácí od začátku prodloužení měli drtivou převahu a nebezpečné závary, ale The New Saints s vypětím sil odolávali. Ve druhé patnáctiminutovce Chorého gól nejprve neplatil kvůli ofsajdu a Harrison poté střelu plzeňského útočníka vyrazil na tyčku.

V rozstřelu Hruška vyrazil pokus Marriotta a jeho spoluhráč Smith minul branku. Viktoria proměnila všechny penalty, když Harrisona postupně překonali Beauguel, Bucha, Chorý i Káčer. Jediným úspěšným exekutorem hostů byl Redmond. Plzeň vyhrála šesté ze sedmi soutěžních zápasů v tomto ročníku.

Viktoria Plzeň - The New Saints 3:1 (3:1, 0:1) po prodloužení, na penalty 4:1

Branky: 56. Bucha, 85. Chorý, 90.+1 Beauguel - 4. Robles. Penaltu proměnili: Beauguel, Bucha, Chorý, Káčer - Redmond. Penaltu neproměnili: Marriott, Smith (oba TNS). Rozhodčí: Stegemann - Schaal, Bandurski (všichni Něm.). ŽK: Mosquera, Ba Loua, Ndiaye - Harrison, Redmond, Routledge, Ebbe. Diváci: 6079 (omezený počet). První zápas: 2:4, postoupila Plzeň.

Plzeň: Hruška - Havel (68. Falta), Pernica, Brabec, Hybš (68. Kayamba) - Ndiaye (30. Janošek) - Ba Loua (113. Káčer), Bucha, Šulc (77. Čermák), Mosquera (30. Chorý) - Beauguel. Trenér: Bílek.

TNS: Harrison - D. Davies, K. Davies, Hudson, Marriott - Smith, Routledge (108 Clark), Redmond - Robles (89. Baker), McManus (80. Ebbe), Cieslewicz (65. J. Williams). Trenér: Limbrick.