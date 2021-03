Plzeň i letos kvůli koronaviru uspořádá květnové Slavnosti svobody virtuálně

Plzeň - Plzeň i letos kvůli koronaviru přesune tradiční Slavnosti svobody do on-line prostředí. Oslavy 76 let od osvobození města armádou USA se uskuteční 6. až 9. května. Reportáže, rozhovory, přenos vzpomínkového aktu či hudební vstupy se budou vysílat ze studia v Měšťanské besedě. Na loňské 75. výročí připravilo město velkolepé oslavy. Kvůli pandemii je ale muselo zrušit a místo toho nabídnout on-line vysílání, které sledovalo 45.000 lidí. Neuskutečněné akce chtěla Plzeň zařadit do programu letos, řekl novinářům primátor Martin Baxa (ODS).

"My jsme v loňském roce slibovali, že v letošním roce uskutečníme oslavy v plném rozsahu tak, jak byly přichystány k 75. výročí. Ale ani ve snu nás nenapadlo, že i po roce nám to epidemická situace neumožní, nebo dokonce, že bude ještě horší. Což nás neodradilo. Slavnosti svobody uskutečníme. Je úplně vyloučené, že bychom na to jako město rezignovali, že bychom se nechali odradit nepříznivou epidemickou situací, která panuje v současné době," řekl Baxa.

Slavnosti zahájí 6. května pietní akt u památníku Díky, Ameriko! Jeho podoba bude záviset na aktuálních epidemických podmínkách a vládních opatřeních. Minimálně k pomníku položí květiny zástupci města a velvyslanectví USA a Belgie. Studio zprostředkuje přímý přenos z aktu a také živé rozhovory s americkými a belgickými veterány. V pátek 7. května a v sobotu 8. května bude studio vysílat od 17:00 do 20:00. V přenosech se zaměří na činnost klubů vojenské historie, připomene historické události a nabídne vysílání dokumentů a rozhovorů. Program doplní hudební vstupy.

"Vrcholem bude 9. květen, kdy by se měl v neděli za normálních podmínek konat Konvoj svobody. I kdyby se situace zlepšila, nepředpokládáme, že by se mohl konvoj konat v podobě, na jakou jsme zvyklí. Stále si udržujeme nepatrnou naději na to, že alespoň něco by se odehrát mohlo," doufá Baxa.

Studio začne vysílat v 11:00. V tradiční době zahájení konvoje, ve kterém v minulých letech jelo přes sto vojenských historických vozidel a který podél jeho trasy po Klatovské třídě sledovalo ke 20.000 lidí. Úvod vysílání bude věnován historii pořádání oslav a záběrům z minulých konvojů. Studio odvysílá hudební vystoupení, reportáže a leteckou přehlídku vojenských historických letadel. "V jednání je možnost zapojit do tohoto programu i armády ČR a USA," řekla vedoucí odboru prezentace a marketingu Jana Komišová.

Na slavnosti je připravena také venkovní soutěžní stezka Cesta ke svobodě, která provede zájemce po místech spojených s osvobozením Plzně. Pokud by se uvolnila epidemická opatření, je město připraveno v sadovém okruhu vystavit několik kusů historické vojenské techniky, doplnil Baxa.