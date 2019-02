Plzeň - Hokejisté Plzně porazili ve 43. kole extraligy Vítkovice 4:2, připsali si čtvrtou výhru za sebou a posunuli se na druhé místo tabulky. Vyrovnaný duel rozhodly přesilové hry. Domácí v nich skórovali dvakrát včetně vítězné branky Jana Kováře v 58. minutě.

Rušnou první třetinu zahájila šance Straky, který při přečíslení ztroskotal v dobré pozici na gólmanu Dolejšovi. Hosté se směrem dopředu osmělili až při vyloučení Indráka, nekrytý Tybor ale zblízka nepřekonal plzeňskou jedničku Frodla.

V 8. minutě udeřilo na druhé straně, když rychlou akci Straky dokončil ideálně najetý Pulpán. Obránce domácích, který hrál čtyřstý extraligový duel, se prosadil přesnou střelou pod horní tyč. O 33 vteřin později ovšem z vítkovického brejku pohodlně srovnal na 1:1 po Kucserově přesném pasu Zdráhal, jenž tak ozdobil svůj dvoustý zápas v nejvyšší soutěži.

Oba týmy rychle otáčely hru a příležitosti se rychle střídaly. Po spolupráci s Nedorostem nepřehodil klečícího Dolejše Indrák. Vyznamenal se i Frodl, který pravým betonem nedovolil po přečíslení dvou na jednoho skórovat Stránskému.

Po pauze se herní tempo uklidnilo a domácí se ujali vedení ve 25. minutě během početní výhody. Po šikovných nabídkách Gulaše sice v gólových pozicích postupně selhali Pour, Nedorost a Němec. Skvěle chytajícího Dolejše prostřelil po dravém průniku před branku až Indrák.

Hosté mohli vzápětí také v přesilovce odpovědět, nekrytý Zdráhal ale svižnou střelou trefil jen pravou tyč. Obrany na obou stranách se zpřesnily a až po polovině utkání vystrašil Dolejše nepřesný přesilovkový pokus aktivního Indráka z mezikruží. Podobně agilní Zdráhal se na druhé straně prokličkoval až před Frodla, zakončil ovšem příliš slabě.

Závěr druhé třetiny ovládli Indiáni, přes drtivý nápor však dvě minuty neúspěšně obléhali vítkovickou branku. V největší příležitosti stačil Dolejš reflexivně vyrazit mimo střelu Poura.

Na začátku závěrečné třetiny ovšem Květoň šikovně vypálil přes obránce a vyrovnal na 2:2. Indiáni zareagovali ve 44. minutě nebezpečným volejem Gulaše a vzápětí Pulpán nahozením od modré čáry orazítkoval břevno. Vítkovické srážela nedisciplinovanost. Přesto ve vlastním oslabení zahrozil únikem Szturc, jinak se hosté s vypětím všech sil ubránili. Pour s Gulašem totiž netrefili odkrytou Dolejšovu branku.

Podobně přečkali dvě vítkovické přesilovky v rychlém sledu také domácí a zápas rozhodl technický přestupek hostů. Trest za příliš mnoho hráčů na ledě potrestal v čase 57:25 Jan Kovář přesnou ranou zápěstím z levého kruhu. Při vítkovické power play navíc na konečných 4:2 pohodlně upravil Gulaš.

Hlasy trenérů po utkání:

Jiří Hanzlík (Plzeň): "Náš výkon byl dnes rozpačitý, v první třetině bych ho označil dokonce za lehkovážný. Celých šedesát minut jsme se do toho nedokázali úplně dostat. Poslední měsíc jsme měli formu, dnešní výkon tomu ale neodpovídal. Měli jsme tam horší a lepší pasáže. Přesto jsou to pro nás cenné tři body, když jsme v takovém rozpoložení dokázali zvítězit."

Jakub Petr (Vítkovice): "Plzeň dostala na konci výhodu přesilovky, využila ji. My jsme předtím podobnou příležitost nevyužili, proto domácí vyhráli. To musíme zlepšit, podobné situace budou rozhodovat v play off. Pochválit ale musím Daniela Dolejše, který zachytal parádně a jsme rádi, že u nás prodloužil smlouvu."

HC Škoda Plzeň - HC Vítkovice Ridera 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 8. Pulpán (P. Straka, Kodýtek), 26. Indrák, 58. Jan Kovář (Moravčík), 60. Gulaš - 9. P. Zdráhal (Kucsera), 42. D. Květoň. Rozhodčí: A. Jeřábek, M. Petružálek - Gerát, D. Hynek. Vyloučení: 6:6. Využití: 2:0. Diváci: 5901.

Sestavy:

Plzeň: D. Frodl - Vráblík, Pulpán, L. Kaňák, Moravčík, Allen, P. Hořava - Gulaš, Jan Kovář, Pour - Eberle, Kodýtek, P. Straka - D. Kindl, Preisinger, V. Němec - Indrák, V. Nedorost, Kantner - Kolda. Trenéři: Čihák, Jiří Hanzlík a Pejchar.

Vítkovice: Dolejš - Trška, Výtisk, Šidlík, Gregorc, Hrabal, D. Krenželok - Dej, Lev, Olesz - Tybor, Roman, Schleiss - Szturc, Poletín, D. Květoň - P. Zdráhal, Š. Stránský, Kucsera. Trenéři: Petr a Trnka.