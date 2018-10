Plzeň - Hokejisté Plzně porazili ve 12. kole extraligy Litvínov 4:1 a připsali si třetí výhru po sobě. Hosté sice na západě Čech brzy vedli, ale střelecky aktivnější domácí dvěma trefami v prostřední části skóre otočili a v závěrečné třetině rozdíl ještě navýšili. Verva inkasovala dvakrát při vlastní přesilovce a počtvrté za sebou nebodovala. Indiány dnes táhli hráči čtvrtého útoku Jan Eberle s Petrem Strakou, první z nich přispěl dvěma góly a nahrávkou, druhý brankou a dvěma asistencemi.

"Dostávali jsme se do šancí, ale měli jsme problémy gólmana překonat. Tlačili jsme se do brány a rozhodla naše trpělivost. Je to jen otázka zakončení. Góly tam pak napadaly a dohráli jsme to celkem v klidu," zhodnotil průběh zápasu jeden z jeho hrdinů v dresu Škody Petr Straka. "Vyhovíme si na ledě a doplňujeme se dobrým pohybem. Jsem rád, že jsme tým nakopli a nasměrovali ho k vítězství," komentoval šestadvacetiletý Straka podíl hráčů čtvrté řady na třech gólech Škody.

Litvínov po sobotní prohře na ledě Sparty začal dobře a po přihrávce Gerháta zpoza branky se již ve druhé minutě prosadil zblízka Trávníček. Plzeňští mohli rychle odpovědět, průnik Denise Kindla ale dokázal Janus zastavit. Litvínovský gólman si v deváté minutě skvěle poradil i se střelou Jakuba Kindla bez přípravy po ideální nabídce od bratra Denise.

Lépe se pohybující domácí postupně převzali iniciativu, Severočeši však hrozili z brejků. Po jednom z nich mohl zvýšit Petružálek a při hře čtyři na čtyři až gólman Frodl zastavil únik Jánského. Na druhé straně během náporu Indiánů před první sirénou stačil Janus vyrazit Jonesovu ránu.

Po pauze tempo opadlo, přesto měli navrch domácí. Neskórovali ani během početní výhody a Gulaš po individuální akci po polovině utkání trefil pravou tyč. Indiáni nakonec vyrovnali až ve vlastním oslabení ve 34. minutě, kdy střelu unikajícího Straky ještě Janus vyrazil, ale Eberle už měl s dorážkou snadnou práci.

"První náš úkol je samozřejmě ubránit oslabení. Když je tam ale šance jít dopředu, tak určitě stojí za to se o něco takového zkusit. Dneska se nám to vyplatilo. Jen jsem tam přijel a doklepl jsme to do brány," popsal Eberle svoji vyrovnávací trefu.

Vzápětí z mezikruží neproměnil šanci aktivní Gulaš. Rozjetí domácí přesto dokonali obrat na 2:1 během přesilovky ve 38. minutě, když Jones nahrál rozjetému Denisi Kindlovi, jenž uspěl forhendovým blafákem. Jeho starší sourozenec Jakub ještě krátce na to z dobré pozice mohl přidat třetí gól, ale dobrou příležitost promarnil.

"Nám se podařilo dát šťastný gól v úvodu. Nějak jsme poté přestáli tlak soupeře, který vznikl jejich dobrým bruslením a rychlou přesnou kombinací. Vývoj utkání se zlomil v naší přesilovce ve druhé třetině, kdy jsme inkasovali, což se nám opakovalo ještě v další přesilovce ve třetí třetině a už jsme nedokázali odpovědět. Nedostávali jsme se ani do gólových šancí a střel," přiznal asistent hostujícího kouče Radim Skuhrovec.

Na začátku závěrečné třetiny hosté sice ubránili oslabení, ovšem záhy po jeho skončení Eberle dorazil do sítě vyraženou Strakovu střelu. Navíc ve 46. minutě vstřelili domácí opět branku ve vlastním oslabení. Eberle dal puk do jízdy Strakovi, který bekhendovým blafákem upravil na 4:1. Viditelně zlomení Severočeši poté promarnili i přesilovou hru pět na tři a Indiáni dohráli zápas v exhibičním pojetí.

"Hraji s dvěma strašně rychlými a talentovanými hráči. Že jsme ve čtvrtém útoku, to nás jen ještě o to víc motivuje. Předvádíme bojovný a bruslivý hokej, dá se říci takové moderní pojetí. Snažíme se tlačit do branky a soupeři s námi mají někdy dost práce. Dnes nám to tam napadalo a jsme za to strašně moc rádi," pochvaloval si spolupráci s Petry Kodýtkem a Strakou devětadvacetiletý kladenský odchovanec Eberle.

Hlasy trenérů po utkání:

Ladislav Čihák (Plzeň): "Chtěli jsme začít aktivně a bohužel přišla smolná branka na začátku třetiny. Snažili jsme se o jednoduchost. Vývoj utkání vypadal tak, že jsme byli na puku a útočili. Dokázali jsme rychle otáčet hru, nebylo to ale pořád účinné. Dlouho jsme čekali na gól. Měli jsme velmi dobrý pohyb, tak se dá říci, že to byla jen otázka času. Gól jsme si zasloužili. Vážím si toho, jak kluci odmakali celých 60 minut, neměli jsme tam de facto žádná hluchá místa. Výborně nám vyšla oslabení, v nichž jsme dvakrát skórovali. Klukům ze čtvrtého útoku se daří už od přípravy. Našli se a makají. Odměna je taková, že rozhodnou zápas."

Radim Skuhrovec (Litvínov): "Odjížděli jsme sem s vědomím toho, že má Plzeň výborný pohyb a umí sehrát přesilovky. To se přesně ukázalo v průběhu zápasu. Nám se podařilo dát šťastnou branku v úvodu. Nějak jsme poté přestáli tlak soupeře, který vznikl jejich dobrým bruslením a rychlou přesnou kombinací. Vývoj utkání se zlomil v naší přesilovce ve druhé třetině, kdy jsme inkasovali branku, což se nám opakovalo ještě v další přesilovce ve třetí třetině a už jsme nedokázali odpovědět. Nedostávali jsme se ani do gólových šancí a střel. Dnes domácí zaslouženě berou tři body. Na nedostatcích naší hry hlavně v koncovce chceme zapracovat už zítra v tréninku. Věřím, že kluci najdou sílu a pohodu z úvodu sezony, protože hokej hrát umí."

HC Škoda Plzeň - HC Verva Litvínov 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 34. Eberle (P. Straka), 38. D. Kindl (Jones, D. Frodl), 42. Eberle (P. Straka, Kodýtek), 46. P. Straka (Eberle) - 2. Trávníček (Gerhát). Rozhodčí: Pešina, Obadal - Ganger, Lederer. Vyloučení: 5:8, navíc J. Černý (Litvínov) 10 min. Využití: 1:0. V oslabení: 2:0. Diváci: 6221.

Sestavy:

Plzeň: D. Frodl - Jones, J. Kindl, Čerešňák, Kvasnička, Kaňák, Vráblík, Pulpán - Gulaš, Nedorost, Stach - Kratěna, Preisinger, Pour - V. Němec, Kracík, D. Kindl - Eberle, Kodýtek, P. Straka. Trenéři: Čihák a Jiří Hanzlík.

Litvínov: Janus - Hunkes, Baránek, Šesták, Suchánek, Romančík, Ščotka - Myšák, V. Hübl, F. Lukeš - J. Černý, Gerhát, Trávníček - Jánský, J. Petružálek, M. Hanzl - Jurčík, Válek, Jícha. Trenéři: Razým a Skuhrovec.