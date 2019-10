Plzeň i díky čistému hattricku Eberleho porazila Třinec 6:1

Plzeň - Hokejisté Plzně rozdrtili v dohrávce 13. kola extraligy Třinec 6:1 a připsali si třetí domácí výhru za sebou. Čistým hattrickem během první třetiny se blýskl Jan Eberle, jemuž třikrát asistoval Petr Kodýtek. Ve třetí třetině pojistil výhru Indiánů dvěma góly a přihrávkou Milan Gulaš, jenž bodoval i ve dvanáctém zápase ročníku. Hosté naopak neuspěli venku potřetí za sebou, když nedokázali smazat manko z úvodní části a neprosadili se ani v přesilových hrách.

Ráz celého zápasu určila již šestá minuta, kdy Eberle ranou bez přípravy trefil mezeru mezi Bartošákovými betony. Živější Indiáni nepouštěli Oceláře do šancí, navíc ve 12. minutě překvapil Bartošáka bekhendovým nahozením znovu Eberle a trenéři hostů poslali do branky Kváču. Třinečtí se na chvíli probudili, v ponechané výhodě Marcinko selhal před odkrytou brankou a v následné přesilové hře Vrána zblízka neprostřelil gólmana Frodla.

Závěr první třetiny patřil opět domácím. Náhradník Kváča si sice poradil se sérií střel ze střední vzdálenosti, v 18. minutě ho už ale překonal Eberle, který po rychlé akci a přihrávce Kodýtka dokonal čistý hattrick.

Na začátku prostřední části hosté nevyužili další přesilovku, ale díky Kváčovi také přečkali přečíslení osamocených Mertla se zakončujícím Eberlem. Na druhé straně v 25. minutě důrazný Marcinko dorazil do sítě Hrňův pokus a přes trenérskou výzvu Plzně snížil na 1:3. Třinečtí vycítili příležitost na kontaktní gól a otevřeli hru. Toho využívali domácí k brejkům, nedokázali však přesně zakončit tři přečíslení dvou na jednoho za sebou, když se zejména proti Vlachovu voleji vyznamenal skvělým zákrokem Kváča.

Ve 34. minutě mohl Indiány uklidnit Eberle, při samostatném úniku však tváří v tvář Kváčovi nepotvrdil střeleckou formu. Plzeňští aktivním pojetím postupně otupili třinecké vzepětí, navíc krátce před druhou sirénou Frodl zlikvidoval příležitost Michala Kovařčíka.

Na začátku závěrečné dvacetiminutovky Oceláři nepotrestali ani čtvrté a páté vyloučení domácích a naopak ve vlastním oslabení zahrozil únikem Mertl.

V 51. minutě po prvním trestu Ocelářů skóroval po křížné přihrávce Gulaše Rob a o 17 vteřin později Rothův faul pomstil z trestného střílení Gulaš trefou na 5:1. Plzeňský kapitán viditelně otřeseného soupeře ještě dorazil šestým gólem po nahození od levého mantinelu. Malou náplast na třinecký debakl na závěr připravil Musil výhrou v bitce proti Houdkovi.

Hlasy trenérů po utkání:

Jiří Hanzlík (Plzeň): "Kluci k zápasu výborně přistoupili. Na rozdíl od některých utkání předtím jsme dokázali udržet výkon a koncentraci celých šedesát minut. První třetina tomu dala ráz, paradoxně jsme ve druhé třetině mohli zápas rozhodnout z několika přečíslení dřív a uklidnit ho. Důležité bylo, že jsme nedostali gól za stavu 3:1 při třineckých přesilovkách, a definitivně nás uklidnil čtvrtý gól. Bylo to celkově výborně odehrané utkání."

Marek Zadina (Třinec): "Myslím, že ráz dnešního utkání se odvíjel od první třetiny, ve které jsme inkasovali tři branky do osmnácté minuty, potom už je hrozně těžké to v Plzni odvracet. Ve druhé třetině jsme se zvedli a měli dostatek šancí. Nevyužili jsme pět přesilovek, tam jsme to mohli zdramatizovat. Bohužel jsme nedali a naopak Plzeň tu svoji proměnila, pak nám to tam napadalo. Poslední zápasy se do šancí dostáváme, ale góly nedáváme. Věřím, že se chytíme a začne nám to tam padat. Hezké góly nedáváme, tak musíme teď pracovat více v brankovišti, kde se rozhoduje."