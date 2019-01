Plzeň - Hokejisté Plzně porazili ve 36. kole extraligy Hradec Králové 4:0 a připsali si pátou výhru z posledních šesti utkání. Domácí uspěli i díky dvěma využitým přesilovkám. Hosté naopak ve svých šancích neskórovali a plzeňský gólman Dominik Frodl vychytal čtvrtou nulu v sezoně. V domácím dresu se blýskl dvěma trefami Vojtěch Němec.

Po opatrném úvodu přinesla vzruch hra ve čtyřech na obou stranách. Nejprve v dobré pozici neprostřelil z levého kruhu gólmana Maxwella Straka a z protiútoku se dostal do samostatného úniku Bičevskis, ale proti jeho zakončení stačil zasáhnout Frodl. V páté minutě svým vyloučením Gulaš nabídl Hradci přesilovku čtyři na tři, ale bránící trojice odolala.

Hra se poté otevřela a explzeňský Chalupa nenápadnou střelou trefil levou tyčku. Vzápětí si vytvořila tlak elitní plzeňská řada. Maxwell ovšem zastavil šanci Denise Kindla i Jonese. Zaskvěl se i jeho protějšek Frodl, kterého po dalším hradeckém úniku nepřekonal tváří v tvář Dragoun. Naopak 14 vteřin před první sirénou individuální akci Gulaše úspěšně dokončil dorážkou Němec.

Po pauze mohl vyrovnat Chalupa, po dlouhé kličce však minul odkrytou branku. Ve 24. minutě na brankovišti ani nadvakrát neskóroval volný Vopelka. Následně převzali iniciativu domácí, na jejichž pohyb reagovali hosté fauly.

Během čtyřminutového trestu Cingela Východočechy před pohromou ještě uchránila branková konstrukce po střelách Kodýtka s Jonesem. Ve 27. minutě ale nabídl Indiánům přesilovku pět na tři vyloučením Bičevskis a po Kovářově ideální přihrávce pohodlně zvýšil na 2:0 Kratěna.

Šanci odpovědět zahodil v oslabení při přečíslení dvou na jednoho slabě zakončující Dragoun a od poloviny utkání se hosté jen bránili plzeňskému náporu. S vypětím všech sil přečkali gólové příležitosti Němce se Strakou, před druhou přestávkou je neprobral ani oddechový čas.

Na začátku závěrečné třetiny neproměnil svůj únik Straka, ale během následné početní výhody po přesné nabídce Kracíka zpoza branky skóroval podruhé v utkání z mezikruží Němec. Hradečtí zareagovali odvážnější hrou směrem dopředu.

Neujal se však ani přesilovkový pokus Koukala. Domácí už poté kontrolovali své vedení a navíc v 58. minutě po přihrávce Kantnera svým prvním gólem v ročníku upravil Pour na konečných 4:0.

Hlasy trenérů po utkání:

Jiří Hanzlík (Plzeň): "Z naší strany byla velmi špatná první třetina. Byly tam zbytečné ztráty puků a zlobilo nás naše obranné pásmo jako už dlouhodobě. Prohráváme první souboj a od toho se to odvíjí. Tam zápas mohl vzít jiný směr. Jen díky Frodlovi a gólem v poslední minutě to pro nás dopadlo dobře. Naopak od druhé třetiny bych chtěl tým pochválit. Za poslední dlouhou dobu navíc byly naše přesilovky jednoznačně nejlepší. Strávili jsme je v útočném pásmu, puk lítal z hokejky na hokejku a dostávali jsme se do střeleckých příležitostí. Chtěl bych ale ještě jako už poněkolikáté vyzdvihnout výkon Dominika Frodla."

Petr Svoboda (Hradec Králové): "Hodnotí se mi to dnes těžce, protože vstup jsme neměli špatný. Měli jsme gólové příležitosti. Nevyužili jsme bohužel naše šance a inkasovaný gól do šatny nás hodně poznamenal. Do druhé třetiny Plzeň vlétla a dostala nás pod drtivý nápor. V některých fázích jsme měli šance i my a bylo to nahoru dolů. Po hloupém faulu jsme vyloučením pomohli soupeři ke druhému gólu a pak už to bylo pro nás těžké. Šance jsme ještě měli, ale bohužel jsme dnes nenašli recept na gólmana Frodla, který chytal velmi dobře. Bez vstřeleného gólu nemůžeme pomýšlet na bodový zisk."

HC Škoda Plzeň - Mountfield Hradec Králové 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 20. V. Němec (Gulaš, N. Jones), 27. Kratěna (Jan Kovář, Kodýtek), 42. V. Němec (Kracík), 58. Pour (Kantner, Kvasnička). Rozhodčí: Šír, Pavlovič - Jindra, Zíka. Rozhodčí: Šír, Pavlovič - Jindra, Zíka. Vyloučení: 6:7. Využití: 2:0. Diváci: 5359.

Plzeň: D. Frodl - Pulpán, Čerešňák, N. Jones, Allen, Kaňák, Vráblík, Kvasnička - Gulaš, Jan Kovář, D. Kindl - Eberle, Kodýtek, P. Straka - Kratěna, Kracík, V. Němec - Kantner, Preisinger, Pour. Trenéři: Čihák, Jiří Hanzlík a Pejchar.

Hradec Králové: Maxwell - Zámorský, Linhart, Graňák, Cibulskis, F. Pavlík, Rosandič, Nedomlel - Paulovič, Koukal, Smoleňák - Vincour, Cingel, Lessio - M. Chalupa, Bičevskis, Miškář - Vopelka, Dragoun, Rákos. Trenéři: T. Martinec, P. Svoboda a Krátoška.