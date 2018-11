Praha - S komfortním náskokem jdou do úterních odvet osmifinále play off hokejové Ligy mistrů oba zbývající čeští zástupci. O postup se mohou připravit prakticky jen sami velmi nepovedeným výkonem. Plzeň si přivezla z Bolzana výhru 6:1, doma nastoupí od 17 hodin. Brno čeká odveta na ledě Tappary Tampere po vítězství 5:1 před svými diváky, na severu Evropy začne hájit náskok o hodinu později.

Hráči Škody se v posledních utkáních trápí v extralize, což dokreslila v neděli domácí porážka 1:2 se Zlínem, a prohráli s tuzemskými soky pět ze šesti zápasů. V Lize mistrů však zůstávají jediným neporaženým celkem této sezony. Bilance Západočechů čítá sedm zápasů a sedm výher.

Ani odvetu neberou Indiáni přes více než slibný výsledek z prvního utkání na lehkou váhu. "Mám v hlavě, že bych nechal odpočívat jednoho, ale maximálně dva hráče. Stáhneme si Poura a Kvasničku a bude hrát Kantner. Jinak jdeme do odvety v plné sestavě. A chceme jít za postupem," řekl trenér Ladislav Čihák.

"Máme to rozehrané dobře. Můžeme se od toho úterního zápasu odrazit. Musíme hrát jako teď a snažit se zlepšit v koncovce. Každé vítězství tým nabudí. Musíme vyhrát vícekrát v řadě a tím se odrazíme. Moc se nám nedaří a trenéři mění sestavu. Nic jiného nezbývá. Musíme se na ledě snažit plnit přesně jejich pokyny, to je náš úkol," prohlásil útočník Jan Eberle.

Rovněž Brňané přistupují k odvetě s plnou vážností a nehodlají nic podcenit. Úřadující český šampion se představí v kompletní sestavě, do zápasu nasadí čtyři kompletní pětky.

"Doma jsme si vybudovali slušný náskok. Ale soupeř je velice silný. Chceme samozřejmě postoupit, ale k tomu bude potřeba odehrát velice kvalitní utkání. Zvládnout ho tak, abychom splnili cíl a postoupili do čtvrtfinále," uvedl trenér Kamil Pokorný, který výsledek z prvního vzájemného zápasu nepřeceňuje.

"První zápas nám extrémně dobře vyšel. Pokud budeme hrát v odvetě podobně, tak máme šanci na úspěch. V hokeji dostanete ale tři branky a nevíte ani jak. Uděláme všechno pro to, aby se něco takového nestalo," dodal Pokorný.

Tappaře se ve finské lize, kde v jarním play off došla až do finále, daří, vyhrála posledních pět utkání. Naopak český mistr v domácí nejvyšší soutěži porazil z uplynulých čtyř zápasů jen Pardubice a poslední dva duely prohrál v Třinci v prodloužení a v neděli v Hradci Králové.

Brno i Plzeň jsou ve stejné polovině "pavouku" play off. Pokud by oba týmy zvládly nejen tuto sérii, ale i nadcházející, měl by český hokej jistotu zastoupení v závěrečném boji o European Trophy pro vítěze, neboť Kometa se Škodou by se v semifinále postavily proti sobě.