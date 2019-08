Plzeň hrála 1:1 v Teplicích a potřetí za sebou v lize nezvítězila

Teplice - Fotbalisté Plzně remizovali v šestém kole nejvyšší soutěže v Teplicích 1:1, potřetí za sebou v lize nevyhráli a na vedoucí Slavii mají pětibodové manko. Hosty poslal do vedení v 37. minutě Lukáš Kalvach, ale Jakub Hora v 83. minutě rozhodl o dělbě bodů. Teplice sice podruhé za sebou nezvítězily, k dobru však mají odložený domácí souboj s Mladou Boleslaví.

Plzeň v předcházejících dvou ligových kolech nevstřelila branku, když na hřišti Bohemians 1905 remizovala bez branek a doma podlehla 0:2 Slovácku. Ve čtvrtek navíc vypadla ve 3. předkole Evropské ligy s belgickými Antverpami.

Oproti pohárovému duelu se hosté museli obejít bez záložníka Hrošovského, který proti Antverpám odehrál za Západočechy poslední zápas před odchodem do jiného belgického týmu Genku. Jeho pozici zaujal Janošek. Na rozdíl od čtvrtka chyběl v základní sestavě i Hejda a ani na lavičce nebyl Limberský. V obraně je nahradili Pernica s Hlouškem.

V 19. minutě se zrodila první vážná akce zápasu. Petr Mareš přihrál do vápna a míč proletěl až k Žitnému, který překonal gólmana Hrušku, ale těsně před brankovou čarou vykopl míč Hloušek. S následnou přízemní střelou Vondráška si Hruška poradil bez problémů.

Až ve 34. minutě Plzeň poprvé ohrozila domácí branku. K přímému volnému kopu před vápnem se postavil Janošek, jehož ránu k tyči gólman Grigar vyrazil.

O tři minuty později se Viktoria prosadila. Další přímý kop si vzal na starost Kalvach a z 28 metrů se nádherně trefil pod břevno. Čtyřiadvacetiletý záložník se radoval z první ligové trefy v dresu Plzně a celkově třetí v soutěži.

Osm minut po přestávce nahrál Jindráček do šestnáctky, ale Jakub Mareš zamířil mimo tři tyče. V 72. minutě se Hora ujal přímého kopu z téměř 24 metrů a málem napodobil Kalvacha, jenže Hruška jeho zakončení pod horní tyč vytáhl na roh.

V 83. minutě se domácí dočkali zaslouženého vyrovnání. Petr Mareš poslal do vápna dlouhý centr, na který si naběhl Hora a teplický kapitán zakončením z první překonal Hrušku. Těsně před koncem mohl Viktorii vrátit vedení střídající Mihálik, ale zblízka těsně minul.

Plzeň neprohrála venku v nové ligovém sezoně ani ve třetím zápase, podruhé však remizovala. Teplice nenavázaly na březnovou domácí ligovou výhru nad Plzní 2:1 a po debaklu 1:5 se Slavií nevyhrály doma ani druhé ligové utkání v sezoně. V součtu s minulým ročníkem nezvítězily v soutěži před vlastními diváky popáté za sebou.

Hlasy po utkání:

Stanislav Hejkal (trenér Teplic): "Utkání se vyvíjelo tak, jak jsme očekávali, že Plzeň bude malinko silnější na míči, dokud bude mít síly. Sestavu jsme taky předpokládali. Po odchodu Hrošovského si myslím, že Plzeň zabuduje do mužstva Janoška. Byli dominantnější, otáčeli hru, kombinovali. Trošičku mi vadí, že jsme z první šance nedali gól, to se musí. Plzeň si svojí dominancí na míči v první půli vypracovala trestný kop, který Kalvach nádherně proměnil. Udělal jsem střídání, kolem kterého byla spousta otázek. Střídání jsem měl připravené od 30. minuty, protože jsem viděl, že se Patrikovi (Žitnému) nedaří. Nicméně si myslím, že střídání nám hodně pomohlo, protože Moulis byl hodně aktivní. Dobrý vstup měl po střídání i Trubač, Kučera si o střídání řekl, netrénoval, neměl fyzické síly. Ve druhém poločase se opakovalo to, co v první půli, akorát na naší straně. Byli jsme dominantní, silní na míči, měli jsme šance po centru ze stran a ze standardek . Utkání jsme zaslouženě zremizovali. Chtěli jsme ho vyhrát, ale Plzeň chtěla to samé, v závěru měla dvě šance. Jsem rád za bod a za hru, jakou jsme se ve druhé půli prezentovali."

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Viděli jsme bojovné utkání. Obě dvě mužstva se snažila hrát fotbal, ale bylo to spíše bojovnější, důraznější. Myslím si, že v závěru se projevilo to, že Teplice měly více sil než my. Samozřejmě je pro nás škoda, že jsme za stavu 1:0 ten výsledek neuhráli, měli jsme tam několik brejkových situací a ještě v závěru jsme měli dvě šance. Na druhé straně nás Hruška podržel při přímém kopu, kdy jsme mohli gól dostat mnohem dřív, než jsme dostali."

FK Teplice - Viktoria Plzeň 1:1 (0:1)

Branky: 83. Hora - 37. Kalvach. Rozhodčí: Berka - Kubr, Kříž - Orel (video). ŽK: Kodeš, J. Mareš - Brabec, Hloušek, Krmenčík, Mihálik. Diváci: 5241.

Teplice: Grigar - Vondrášek, Jeřábek, Shejbal, P. Mareš - Hora, Kodeš, Jindráček (78. Vyhnal), Kučera (54. Trubač), Žitný (41. Moulis) - J. Mareš. Trenér: Hejkal.

Plzeň: Hruška - Havel, Pernica, Brabec, Hloušek - Kalvach, Janošek (66. Chorý) - Kayamba (76. Mihálik), Hořava, Kopic - Krmenčík (85. Beauguel). Trenér: Vrba.