Plzeň hraje v Teplicích, Sparta hostí Ostravu

Praha - Po čtvrtečních nepovedených odvetách třetího předkola Evropské ligy, kdy vypadli fotbalisté Plzně, Sparty i Mladé Boleslavi, pokračuje šestým kolem nejvyšší soutěž. Viktoria se představí v Teplicích, Letenští hostí Ostravu a tým z města automobilů hraje rovněž v neděli v Jablonci. Už dnes večer ligového lídra a obhájce titulu Slavii čeká zápas v Českých Budějovicích.

Plzeň sice proti Antverpám doma předvedla diametrálně odlišný výkon než v předchozím prohraném utkání se Slováckem (0:2), ale ani vítězství 2:1 po prodloužení svěřencům Pavla Vrby nestačilo k postupu kvůli úvodní porážce 0:1 z Belgie.

"Myslím, že zápas s Antverpami nám ukázal, že jsme velmi silní. Je třeba na to navázat a věřím, že se nám to povede už další ligový zápas. Věřím i v to, že jsme v kabině psychicky dostatečně silní, že se dokážeme na Teplice připravit," uvedl plzeňský asistent Marek Bakoš.

Viktoria v první lize vyhrála v Teplicích jediný z posledních sedmi duelů. "Každý ligový tým je na svém trávníku velmi sebevědomý, stejně tak i Teplice budou na nás připravené. Je to velmi silný tým, párkrát se jim podařilo nás překvapit. Musíme se na ně dobře připravit, psychicky i fyzicky zregenerovat a hurá na ně," prohlásil Bakoš.

Sparta v Turecku podlehla Trabzonsporu 1:2, nenapravila domácí remízu 2:2 a potřetí za sebou ji čeká podzim bez pohárů. Výběr trenéra Václava Jílka v minulém ligovém kole prohrál přestřelku v Mladé Boleslavi 3:4 a ztrácí na vedoucí Slavii už šest bodů.

"Nesmíme dovolit, aby to s námi teď zamávalo, jdeme nějakou cestou a ta musí pokračovat. Musíme se přepnout na ligu, která je stejně důležitá. Chceme v ní uspět a musíme se hned zkoncentrovat na těžký zápas s Ostravou. Je potřeba se dobře připravit, musíme ho zvládnout," řekl záložník či obránce Sparty Michal Sáček.

Mladá Boleslav podobně jako Plzeň doplatila v odvetě 3. předkola EL na neproměňování šancí, s bukurešťským FCSB prohrála 0:1 gólem z nastavení a nezužitkovala nadějnou bezbrankovou remízu z Rumunska. Jablonec doma sice v lize vyhrál devětkrát za sebou, ale Středočechy porazil v jediném z posledních devíti utkání v nejvyšší soutěži.

"Zažívají asi to, co jsme zažili my s Pjunikem (vyřazení ve 2. předkole EL), když jsme byli zklamaní. Mladá Boleslav má natolik zkušené hráče, že se z toho oklepou, a fotbalový život běží dál. Mají nějaké cíle, takže tady budou chtít navázat na šňůru, kterou mají v lize," konstatoval jablonecký trenér Petr Rada, který odkoučuje 350. ligový zápas.

Ve čtvrtém nedělním duelu se poslední Karviná pokusí o premiérovou výhru v sezoně proti předposlednímu Liberci. Ten prohrál poslední čtyři kola a pod tlakem je nový trenér Pavel Hoftych.

V sobotu jsou na programu tři utkání. Slovácko po vítězství v Plzni hostí Příbram, kterou v lize porazilo sedmkrát za sebou. Bohemians 1905 v Ďolíčku vyzvou Olomouc. "Klokani" vyhráli jediný z posledních 10 vzájemných ligových soubojů. Opava po třech porážkách za sebou přivítá Zlín, jenž venku osmkrát v řadě nebodoval.

Statistické údaje před zápasy 6. kola první fotbalové ligy: 1. FC Slovácko (6.) - 1. FK Příbram (8.) Výkop: sobota 17. srpna, 17:00. Rozhodčí: Zelinka - Hock, Leška. Bilance: 33 18-6-9 46:25. Poslední zápas: 5:1. Předpokládané sestavy: Slovácko: Trmal - Reinberk, Hofmann, Kadlec, Divíšek - Havlík, Daníček - Petržela, Šašinka, Navrátil - Zajíc. Příbram: Boháč - Tregler, Kodr, Šimek, Antwi - Alvir, Rezek, Soldát, Zeman - Polidar - Škoda. Absence: Franič, Juroška, Dvořák (všichni zranění) - Voltr (trest za ČK), Kingue, Květ, Nový (všichni zranění). Disciplinární ohrožení: Navrátil (3 ŽK) - nikdo. Nejlepší střelci: Zajíc (2) - Škoda (3). Zajímavosti: - Slovácko v lize porazilo Příbram 7x za sebou od prohry v březnu 2015 a v posledních 6 vzájemných zápasech inkasovalo jediný gól - Slovácko vyhrálo posledních 5 domácích ligových duelů s Příbramí - Slovácko minule zvítězilo 2:0 v Plzni a vyhrálo poslední 2 kola, navíc bez inkasovaného gólu - Slovácko si v dosavadních 2 domácích zápasech sezony připsalo porážku a výhru - Slovácko prohrálo jediný z posledních 7 domácích ligových zápasů - Příbram už 4 kola střídá venkovní porážku a domácí výhru - Příbram v sezoně prohrála obě venkovní utkání, navíc bez vstřelené branky a mimo svůj stadion vyhrála jediný z posledních 12 ligových zápasů (včetně baráže) - Franič (Slovácko) oslaví v den utkání 26. narozeniny, Kodrovi (Příbram) bude v den zápasu 23 let SFC Opava (11.) - Fastav Zlín (10.) Výkop: sobota 17. srpna, 17:00. Rozhodčí: Rejžek - Kotalík, Šimáček. Bilance: 8 3-1-4 8:11. Poslední zápas: 0:2. Předpokládané sestavy: Opava: Fendrich - Hrabina, Simerský, Svozil, Žídek - Schaffartzik, Zavadil - Mondek, Jursa, Zapalač - Dedič. Zlín: Dostál - Hlinka, Buchta, Azackij - Mašek, Jiráček, Podio, Janetzký, Bartošák - Džafič, Poznar. Absence: Jurečka (trest za ČK), Manzia, Knejzlík (oba zranění) - Matejov, Čanturišvili (oba nejistý start), Vraštil (zranění). Disciplinární ohrožení: nikdo. Nejlepší střelci: Dedič (2) - Poznar, Mašek, Janetzký (všichni 1). Zajímavosti: - Zlín vyhrál poslední 4 vzájemné ligové zápasy - Opava 3x za sebou prohrála - Opava vyhrála 4 z posledních 5 domácích ligových zápasů - Zlín 4 kola po sobě střídá venkovní porážku a domácí výhru - Zlín prohrál venku v lize 8x za sebou a v posledních 3 zápasech tam neskóroval - Zlín v lize 27x za sebou neremizoval - Zlín má s 3 vstřelenými brankami spolu s Teplicemi nejhorší útok ligy - Zavadil (Opava) si může připsat 250. start v české lize - trenér Opavy Kopecký odkoučuje 50. ligový zápas Bohemians Praha 1905 (13.) - Sigma Olomouc (9.) Výkop: sobota 17. srpna, 19:30. Rozhodčí: Lerch - Vaňkát, Ratajová. Bilance: 30 5-13-12 27:45. Poslední zápas: 0:1. Předpokládané sestavy: Bohemians: Valeš - Hůlka, Köstl, Pokorný - Bartek, Vacek, Jindřišek, Podaný - Hronek, Keita, Vodháněl. Olomouc: Reichl - Sladký, Beneš, Jemelka, Kerbr - Pilař, Plšek, Greššák, Houska, Falta - Yunis. Absence: Dostál, Krch, Le Giang, Puškáč, Vondra (všichni zranění) - Vepřek, Zahradníček, Buchta (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: nikdo. Nejlepší střelci: Hronek, Keita, Vacek - Plšek (všichni 2). Zajímavosti: - Bohemians vyhráli jediný z posledních 10 vzájemných ligových duelů - Bohemians v posledním vzájemném utkání v dubnu ve čtvrtfinále domácího poháru vyhráli 1:0 - v posledních 6 vzájemných ligových zápasech nevyhrál domácí tým - Bohemians neporazili doma Olomouc v lize 5x po sobě - Bohemians vyhráli jediný z posledních 6 ligových zápasů a z posledních 3 kol získali jediný bod - Bohemians všechny dosavadní 4 body v sezoně získali doma, kde ve 2 zápasech neinkasovali - Bohemians mají s 9 inkasovanými góly nejhorší obranu ligy - Olomouc prohrála jediné z posledních 4 kol - Olomouc v minulém kole poprvé po 17 ligových zápasech remizovala - Olomouc prohrála 5 z posledních 6 venkovních ligových utkání - Fryšták (Bohemians) oslaví den po zápase 32. narozeniny Sparta Praha (7.) - Baník Ostrava (4.) Výkop: neděle 18. srpna, 15:00. Rozhodčí: Ginzel - Flimmel, Novák. Bilance: 51 30-11-10 92:45. Poslední zápas: 3:0. Předpokládané sestavy: Sparta: Nita - Sáček, Costa, Hancko, Hanousek - Krejčí - Hložek, Kanga, Hašek, Plavšič - Tetteh. Ostrava: Budinský - Fillo, Šindelář, Procházka, Fleišman - Reiter, Jánoš, Hrubý, De Azevedo - Kuzmanovič, Smola. Absence: Frýdek, Zahustel, Dočkal, Drchal, Panák, Kadlec, Pulkrab (všichni zranění), Lischka, Ben Chaim, Vindheim (všichni rekonvalescence) - Lalkovič, Pazdera, Stronati (všichni zranění). Disciplinární ohrožení: nikdo. Nejlepší střelci: Kanga (4) - Kuzmanovič, Smola (oba 3). Zajímavosti: - Sparta prohrála jediný z posledních 8 ligových zápasů s Ostravou a poslední 3 vyhrála (všechny v minulé sezoně) - Sparta prohrála jediný z posledních 11 domácích ligových zápasů s Ostravou a poslední 4 vyhrála (pokaždé v nich dala 3 góly) - Sparta v minulém kole podlehla 3:4 v M. Boleslavi a už potřetí v ligové sezoně nezvítězila - Sparta vyhrála 5 z posledních 6 domácích ligových zápasů (pokaždé bez inkasované branky) - Sparta dnes hraje odvetu 3. předkola Evropské ligy na půdě Trabzonsporu - Ostrava vyhrála 3 z posledních 4 kol - Ostrava vyhrála oba venkovní zápasy ligové sezony - trenér Páník (Ostrava) odkoučuje 150. duel v české lize - Holzer (Ostrava) oslaví v den utkání 24. narozeniny FK Jablonec (2.) - FK Mladá Boleslav (5.) Výkop: neděle 18. srpna, 17:00. Rozhodčí: Klíma - Blažej, Caletka. Bilance: 30 7-11-12 29:38. Poslední zápas: 0:1. Předpokládané sestavy: Jablonec: Hrubý - Holík, Jugas, Plechatý, Krob - Hübschman, Považanec - Jovovič, Matoušek, Sýkora - Doležal. M. Boleslav: Šeda - Křapka, Takács, Pudil, Túlio - Fulnek, Hubínek, Matějovský, Bucha - Komličenko, Mešanovič. Absence: Kubista, Curikov, Pleštil (všichni zranění), Štěpánek (rekonvalescence), Břečka, Kratochvíl (oba nejistý start) - Král, Wiesner (oba zranění), Komličenko (nejistý start). Disciplinární ohrožení: nikdo. Nejlepší střelci: Sýkora - Mešanovič (oba 4). Zajímavosti: - Jablonec porazil M. Boleslav v jediném z posledních 9 ligových utkání a v minulé sezoně s ní prohrál oba duely bez vstřelené branky - M. Boleslav vyhrála 3 z posledních 4 ligových duelů v Jablonci - Jablonec prohrál jediný z posledních 6 ligových zápasů - Jablonec doma v lize 9x za sebou zvítězil - Jablonec má s 11 brankami nejlepší útok v lize - M. Boleslav vyhrála 3 ze 4 kol a v posledních 2 ligových zápasech dala pokaždé 4 branky - M. Boleslav má k dobru odložené utkání v Teplicích - M. Boleslav v jediném venkovním ligovém duelu sezony prohrála na hřišti Bohemians 1905 0:3, je to její jediná soutěžní porážka v sezoně - M. Boleslav dnes hraje doma odvetu 3. předkola Evropské ligy proti FCSB - trenér Jablonce Rada odkoučuje 350. zápas v české lize, ve středu mu bude 61 let - kouč M. Boleslavi Weber v Jablonci končil hráčskou kariéru a poté tam dělal asistenta trenéra - Wágner (M. Boleslav) si může připsat 250. ligový start MFK Karviná (16.) - Slovan Liberec (15.) Výkop: neděle 18. srpna, 17:00. Rozhodčí: Adámková - Mokrusch, Hájek. Bilance: 6 1-2-3 4:7. Poslední zápas: 2:1. Předpokládané sestavy: Karviná: Hrdlička - Ndefe, Kouřil, Rundič, Čonka - Hanousek, Lingr - Vukadinovič, Janečka, Putyera - Petráň. Liberec: Nguyen - Mikula, Kačaraba, Karafiát, Hybš - Breite, Oscar - Malinský, Mara, Potočný - Musa. Absence: Dreksa, Moravec - Fukala (všichni zranění). Disciplinární ohrožení: nikdo - Breite, Potočný (oba 3 ŽK). Nejlepší střelci: Petráň - Potočný (oba 2). Zajímavosti: - Karviná v posledním vzájemném duelu vyhrála 2:1, v předchozích 5 ligových zápasech s Libercem ale nezvítězila - Karviná jako poslední tým v sezoně ještě nezvítězila, v minulých 2 kolech remizovala - Karviná v posledních 7 ligových zápasech bez baráže nevyhrála - Liberec na úvod ligy vyhrál v Ostravě, ale poté 4x za sebou prohrál vždy o gól - Liberec prohrál 6 z posledních 7 ligových zápasů - Liberec v posledních 2 kolech neskóroval - Liberec prohrál 3 z posledních 4 venkovních ligových duelů - trenér Karviné Straka odkoučuje 150. zápas v české lize - rozhodčí Adámková bude popáté řídit jako hlavní sudí ligový zápas, v posledních 2 duelech udělila červenou kartu FK Teplice (14.) - Viktoria Plzeň (3.) Výkop: neděle 18. srpna, 19:00. Rozhodčí: Berka - Kubr, Kříž. Bilance: 38 12-11-15 48:50. Poslední zápas: 2:1. Předpokládané sestavy: Teplice: Grigar - Vondrášek, Jeřábek, Shejbal, P. Mareš - Ljevakovič, Kodeš - Žitný, Hora, Moulis - J. Mareš. Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Brabec, Hloušek - Hrošovský, Kalvach - Kayamba, Hořava, Kopic - Krmenčík. Absence: Hyčka (rekonvalescence) - Ekpai, Hubník (oba zranění), Beauguel, Čermák (oba rekonvalescence). Disciplinární ohrožení: nikdo. Nejlepší střelci: J. Mareš, Vondrášek, Žitný (všichni 1) - Kopic, Krmenčík (oba 2). Zajímavosti: - Teplice v březnu doma nad Plzní zvítězily 2:1, předtím ale v lize soupeře neporazily 10x za sebou - Plzeň vyhrála v Teplicích jediný z posledních 7 ligových zápasů - Teplice vyhrály jediný z posledních 10 ligových zápasů - Teplice v jediném domácím utkání sezony utrpěly debakl 1:5 od Slavie a poslední 4 ligové zápasy na svém stadionu nevyhrály - Teplice mají na kontě o odložený zápas s M. Boleslaví méně - Teplice mají s 3 vstřelenými góly spolu se Zlínem nejhorší útok ligy - Plzeň v lize 2x za sebou nevyhrála a nedala gól - Plzeň venku v posledních 3 soutěžních zápasech nevyhrála a nedala gól - Plzeň dnes čeká odvetný domácí zápas 3. předkola Evropské ligy proti Antverpám Tabulka: 1. Slavia 5 4 1 0 8:1 13 2. Jablonec 5 3 1 1 11:4 10 3. Plzeň 5 3 1 1 8:6 10 4. Ostrava 5 3 0 2 9:6 9 5. Mladá Boleslav 4 3 0 1 9:7 9 6. Slovácko 5 3 0 2 5:8 9 7. Sparta 5 2 1 2 10:8 7 8. Příbram 5 2 1 2 6:7 7 9. Olomouc 5 2 1 2 4:5 7 10. Zlín 5 2 0 3 3:4 6 11. Opava 5 2 0 3 4:8 6 12. České Budějovice 5 1 2 2 5:6 5 13. Bohemians 5 1 1 3 7:9 4 14. Teplice 4 1 1 2 3:7 4 15. Liberec 5 1 0 4 4:7 3 16. Karviná 5 0 2 3 4:7 2