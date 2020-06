Plzeň hraje opravdu skvěle, je to pro nás velký test, řekl Trpišovský

Praha - Trenér slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský považuje nedělní šlágr 28. kola první ligy s druhou Plzní za velký test po změnách, které jeho tým v zimě prodělal. Současné výkony Západočechů na něj zapůsobily, uznává i jejich kouče Adriana Guľu, s nímž se velmi dobře zná. Cítí, že Pražané mohou udělat možná rozhodující krok k obhajobě titulu. Pokud zvítězí, zvýší v čele tabulky dvě kola před koncem základní části náskok před Viktorií už na 11 bodů.

"Koronavirová pauza byla dlouhá. Teď máme za sebou tři kola a před sebou velký zápas. Je to přímá konfrontace a hodně se na to těšíme. Teď je každý zápas důležitý, je to pořád za tři body, je důležité zvládat svoje utkání. I když tohle je trochu zápas o šest bodů. Pro nás je to velký test po změnách, které byly v zimě a po té pauze," řekl Trpišovský v nahrávce pro média. "Samozřejmě cítíme a víme, že v neděli můžeme udělat hodně důležitý krok k vytouženému cíli, který máme," dodal.

Plzeň po zimním příchodu slovenského trenéra a bývalého kouče Žiliny Guľy vyhrála všech sedm jarních kol a snížila náskok Slavie na osm bodů. Viktorii nezbrzdila ani koronavirová přestávka.

"Musím říct, že hrají opravdu skvěle, hlavně po pauze. Mají velké držení míče, v minulém zápase přes 800 přihrávek, což jsem možná v české lize ještě ani neviděl. Nepouštějí soupeře moc do šancí. Jejich styl byl vždy takový dominantní, ale teď bych řekl, že i přidali na pohybu. Celkově jsou ve velké pohodě a výsledky jsou zasloužené. Sestava se jim ustálila, nemají žádné zraněné hráče, hrají v tom nejsilnějším. Daří se jim, na Spartě i s Boleslaví podali výborný výkon," uvedl Trpišovský.

Slavia po koronavirové pauze zastavila šňůru několika nepovedených výsledků a vyhrála všechna tři kola, navíc neinkasovala. "Hodně nám pomohlo ustálení sestavy a také pauza. Přece jen přišlo strašně moc hráčů a přestávka nám dala možnost s nimi pracovat, měli možnost si zvyknout na Slavii. Trochu se nám vyprofilovaly role v kabině, to vždy chce čas. Pomohlo nám, že se uzdravil David Zima, že jsme v tom složení mohli trénovat. Tým teď hraje hodně zodpovědně dozadu," řekl Trpišovský.

Nemyslí si, že půjde o souboj dvou rozdílných stylů. "Jak na Plzeň koukám, koukal jsem na Žilinu a jak Adriana znám, ten styl je dost podobný tomu, co jsme praktikovali ve Slavii v minulých sezonách. On tam má určité nuance v zakládání a pohybu hráčů. Ale myslím, že ten fotbal je založený na hodně podobných principech. Oba týmy chtějí mít velké držení míče, chtějí hrát atraktivně, dopředu, to je tam podobné," mínil Trpišovský.

"Plzeň v poslední době zvýšila kvalitu presinku, postavení je vyšší. My v tom musíme najít svoji výhodu. Myslím, že zápas nebudou rozhodovat styly, ale rozpoložení daných týmů v tu chvíli, nějaký individuální výkon, který se může někomu povést," dodal bývalý kouč Liberce.

Slavia doma porazila Plzeň šestkrát za sebou, v neděli se ale nebude moci opřít o fanoušky, protože zápasy se kvůli koronaviru hrají bez diváků. "V těchto velkých zápasech dělá atmosféra zápas ještě větší. V takhle velkém zápase jsou diváci obrovská pomoc. Nám se tady v minulosti na Plzeň dařilo, vyhrávali jsme a byla fantastická kulisa. Teď to bude obrovský rozdíl, z našeho pohledu ztrácíme výhodu domácího prostředí," uvedl Trpišovský.

Velmi dobře se zná s koučem Guľou. "Ještě když jsem byl v Liberci a on v Žilině, potkali jsme se jednou na dovolené v Dubaji, kde jsme byli ve stejném hotelu. Už předtím jsme si párkrát volali i díky Honzovi Nezmarovi, který se s ním zná. Bavili jsme se o nějakých hráčích. Asi před dvěma lety jsem byl i na jeho přednášce na doškolení trenérů. Pro mě je to skvělý trenér, v současnosti stoprocentně patří mezi nejlepší, je to i dobrý chlap a člověk. Uznávám ho," dodal Trpišovský.