Praha - Fotbalisté Plzně ve 12. kole první ligy jen remizovali 2:2 na hřišti Bohemians Praha 1905, když dvakrát dotahovali ztrátu. Hosté nejprve na penaltu Jusúfa Hilála odpověděli vlastním gólem Tilla Schumachera, po trefě Jana Závišky zařídil dělbu bodů Roman Procházka, který byl u obou inkasovaných gólů.

Obhájce titulu Plzeň tak ztratila body potřetí v sezoně, přesto vede neúplnou tabulku o bod před Slavií, která ale má k dobru nedělní zápas v Liberci. Navíc se Viktoria nenaladila ideálně na úterní duel Ligy mistrů na půdě Realu Madrid. Bohemians bodovali potřetí za sebou a jsou osmí.

Ačkoli se potkaly dva týmy, v jejichž zápasech dosud padalo nejméně branek, hrálo se v Ďolíčku hodně ofenzivně. A to i zásluhou domácích, kteří byli v úvodu výrazně aktivnější. Už po 70 vteřinách chyboval stoper Hejda a domácí Záviška z úhlu pelášil na branku, trefil však jen boční síť.

Plzeň zahrozila Řezníkovým centrem, který směřoval do branky, ale brankář Valeš ho vytáhl. Hostům pak vyšel brejk a Krmenčík se dostal do podobné šance, ze které skóroval za národní tým proti Slovensku, tentokrát ale volil ránu nahoru a přestřelil.

Jinak ale hrozili hlavně domácí. Po rohovém kopu se odražený míč dostal k Záviškovi, toho vychytal gólman Hruška. Následovala Hilálova střela z hranice vápna a Hruška míč vyrazil.

Ve 22. minutě plzeňský Procházka v rohu vápna zbytečně podkopl Haška přímo před zraky sudího Pechance, ten nařídil pokutový kop a Hilál ho zkušeně proměnil. Hašek si při pádu poranil zřejmě rameno, a i když poločas se sebezapřením dohrál, do druhé půle ho nahradil Mašek.

Plzeň poté začala více hrát a ve 34. minutě srovnala. Stoper Hubník vyslal dlouhý pas za obranu, Krmenčík dostal hodně prostoru, míč si zpracoval a vystřelil. Valeš sice vyrazil, ale jen pod nohy Schumachera, který si dal vlastní gól.

V závěru poločasu mohl domácím vrátit vedení Záviška, ale ani ve třetí šanci neuspěl, jelikož opět zasáhl plzeňský hrdina Hruška.

Ve druhé půli se Hilál zatáhl do zálohy a na hrotu operovali rychlonozí Mašek se Záviškou. Více ze hry ale měla Plzeň. V 60. minutě se po kombinaci dostal k zakončení stoper Hejda, ale trefil jen vzdálenější tyč. Krátce nato pálil z dálky Hořava, ale brankář Valeš byl u tyče včas.

Jenže udeřili domácí. Reiter obešel Procházku, ve vápně se dostal k míči opět Záviška a tentokrát už šancí nepohrdl: střelou do protipohybu gólmana zařídil vedení. To ale nevydrželo ani dvě minuty. Zemanův roh propadl až k Procházkovi, který znovu srovnal.

Plzeň se poté snažila o vítěznou trefu, ale domácí se už ubránili a získali cenný bod.

Hlasy po utkání:

Martin Hašek (trenér Bohemians): "Celý podzim máme personální problémy, chybí nám hráči, teď díky repre pauze jsme byli schopni sestavit jedenáctku, která byla připravena kondičně. A chtěli jsme hrát velmi náročný fotbal a chtěli jsme soupeře uštvat a usprintovat. I proto byla zvolena sestava, škoda, že chyběli Filip Hašek a Nečas, s nimi bychom byli ještě nebezpečnější. Z několikáté šance jsme šli do vedení, ale zranil se nám Martin Hašek. Něco mu vypadlo v rameni a zase naskočilo. Bolelo ho to, ale nemohlo se to zhoršit. Proto jsem ho na hřišti držel, protože jsem věděl, že bez něj budeme mít problémy. Věřil jsem, že ho dají doktoři v poločase dohromady, ale má zranění na několik týdnů. Stáhli jsme Hilála, který pár let zpátky hrával záložníka, ale ještě jsme to nikdy nezkoušeli. Takže nám tam hráli stoper a útočník. Už jsme neměli ambici to vyhrát. Po krásné akci jsme ale šli do vedení a já začal o výhře zas přemýšlet, ale vydrželo mi to snad 30 vteřin, než soupeř vyrovnal. Za bod musíme být rádi, ale zůstává ve mně pocit, že jsme mohli pomýšlet i na víc."

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Spokojený jsem s tím, že i když jsme dvakrát prohrávali, tak jsme byli schopni uhrát bod. Oba inkasované góly byly laciné. Penalta po úplně zbytečném faulu na rohu vápna. Druhý gól se Bohemka vykombinovala z prostoru, kde jsme měli dostatek hráčů. Co mi vadilo, že jsme v závěru nebyli klidnější na míči a nevytvořili jsme si přesnější finální fázi. Měli jsme být mnohem účelnější. Ale zda budeme s bodem spokojeni nebo nespokojeni, se ukáže až na konci. Máme dva kvalitní gólmany, na začátku sezony dostal šanci Kozáčik, teď jsme zvolili variantu s Hruškou a zvládá to dobře, takže není důvod to měnit. Bohemka se snaží o vysoký presink, což nás čeká na Realu. A to s mnohem větším důrazem a vyšší kvalitou."

Bohemians Praha 1905 - Viktoria Plzeň 2:2 (1:1)

Branky: 24. Hilál z pen., 64. Záviška - 34. vlastní Schumacher, 66. Procházka. Rozhodčí: Pechanec - Kříž, Koval. ŽK: Bartek - Zeman, Petržela. Diváci: 5000.

Sestavy:

Bohemians: Valeš - Dostál, Krch, Šmíd, Schumacher - Reiter (84. Vaníček), M. Hašek ml. (46. Mašek), Bederka, Bartek (79. Švec) - Záviška - Hilál. Trenér: M. Hašek st.

Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Hubník, Limberský - Procházka, Hrošovský - Petržela, Hořava (67. Chorý), Zeman (79. Čermák) - Krmenčík (85. Řezníček). Trenér: Vrba.