Plzeň - Fotbalisté Plzně v osmém kole první ligy zdolali nováčka Opavu 1:0 až díky penaltě Patrika Hrošovského z 87. minuty a doma vyhráli i čtvrtý zápas v sezoně. Obhájci titulu se vrátili do čela neúplné tabulky o dva body před Zlín a tři body před Slavii, která má k dobru nedělní duel na půdě Slovácka.

Svěřenci trenéra Pavla Vrby se vítězně naladili na středeční úvodní zápas skupiny Ligy mistrů proti CSKA Moskva. Na lavičce hostů nevyšla soutěžní premiéra trenérovi Ivanu Kopeckému, nástupci Romana Skuhravého.

"Já vždycky věřím mužstvu. Je úplně jedno, jestli je to 88. nebo 90. minuta. To mužstvo ukázalo charakter a chtělo zvítězit. Věděli jsme, že čas běží a je to pro nás komplikovanější a komplikovanější. Nakonec rozhodla situace, kterou nikdo překvapivě neviděl, a byla penalta," řekl Vrba novinářům po svém jubilejním 200. zápase v české lize.

Vrba oproti minulému debaklu 0:4 na Slavii udělal v základní sestavě tři změny. Disciplinárně potrestaného stopera Hubníka zastoupil Hejda a v záloze nastoupili Ekpai s Kopicem místo Petržely a Zemana. Opava nemohla nasadit záložníka Kayambu, kterého Viktoria minulý týden koupila a do konce podzimu ho nechala ve slezském celku hostovat.

Po vyrovnaném a nepříliš záživném úvodu jako první zahrozili ve 24. minutě hosté. Čtyřicetiletý Zavadil z přímého kopu našel Kuzmanoviče, jehož hlavičku brankář Kozáčik vytáhl nad břevno.

Plzeňští postupně získávali převahu. Ekpai po úniku na křídle tvrdou ranou minul branku a Kopicovu střelu z přímého kopu zase vyrazil opavský gólman Šrom. Ve 39. minutě z dobré pozice přestřelil i nejlepší ligový kanonýr Krmenčík.

"Musím svoje hráče pochválit za to, jakým způsobem k tomu přistoupili a plnili pokyny, které jsme si řekli. V prvním poločase jsme se dostali do tří příležitostí, brankář Kozáčik vychytal velkou šanci," uvedl Kopecký.

Domácí i na začátku druhého poločasu častěji drželi míč, ale do zakončení se přes pevnou obranu soupeře dlouho nedostávali. V 73. minutě Krmenčík doklepl míč do opavské branky, ale sudí Berka po poradě s videorozhodčím gól neuznal kvůli ofsajdu.

"Televize to ukáže tak, že je to jasně vidět. Nějaká technika, která to neukáže, nemá smysl. Buď mějme techniku, která bude prokazovat věci, kterou jsou jasné. Nebo když tu techniku nemáme, tak se na to vykašleme," zlobil se Vrba kvůli neuznané brance.

Později po ruce hostujícího Zapalače se Berka šel na videozáznam podívat osobně a nakonec nařídil pro Viktorii penaltu, kterou v 87. minutě bezpečně proměnil Hrošovský.

"Byl jsem určený. Už jsem si říkal, kam bych to kopnul. Zrovna v týdnu jsem trénoval penalty, tak to dneska pomohlo," připustil Hrošovský. "Zdálo se mi, že se mu to odrazilo od ruky. Potom to zkoumali na videu a rozhodli tak, jak rozhodli. Myslím, že jasná penalta," dodal slovenský reprezentant, který dal první gól od loňského srpna.

Domácí v závěru působili trochu nervózním dojmem, přesto nejtěsnější náskok udrželi. Západočeši porazili Opavu v nejvyšší soutěži po čtyřech utkáních a poprvé od roku 1998.

"Pokud nepískne rozhodčí, tak se může stát cokoliv. Věřil jsem, že jsme schopni to ukopat. Nevím, jestli byla penalta, já to neviděl. S tím se nedá nic dělat. Bylo to smolné, ale bolí to," konstatoval Kopecký.

Hlasy po utkání:

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Zápas jsme si zkomplikovali víceméně sami. Hlavně v prvním poločase, kdy jsme dvakrát mohli dát gól. Bohužel jsme nebyli přesní ve finální fázi. Jak Krmenčík, tak Ekpai přestřelili bránu. V druhém poločase náš tlak narůstal, ale nakonec rozhodovaly situace, které nechci ani komentovat. Televize to ukáže tak, že je to jasně vidět. Nějaká technika, která to neukáže, nemá smysl. Buď mějme techniku, která bude prokazovat věci, kterou jsou jasné. Nebo když tu techniku nemáme, tak se na to vykašleme. Já vždycky věřím mužstvu. Je úplně jedno, jestli je to 88. nebo 90. minuta. To mužstvo ukázalo charakter a chtělo samozřejmě zvítězit. Věděli jsme, že čas běží a je to pro nás komplikovanější a komplikovanější. Nakonec naopak zase rozhodla situace, kterou nikdo neviděl překvapivě a nakonec byla penalta."

Ivan Kopecký (trenér Opavy): "Prohrát takovýmhle gólem čtyři minuty do konce z penalty není nic příjemného. Musím svoje hráče pochválit za to, jakým způsobem k tomu přistoupili a plnili pokyny, které jsme si řekli. V prvním poločase jsme se dostali do tří příležitostí, brankář Kozáčik vychytal velkou šanci Kuzmanoviče. Soupeř měl v první i druhé půli hodně balon na kopačkách, měl herní převahu, ale s tím jsme počítali. Soustředili jsme se na dobrou organizaci v defenzivě a rychlé brejky. Pokud nepískne rozhodčí, tak se může stát cokoliv. Věřil jsem, že jsme schopni to ukopat. Nevím, jestli byla penalta, já to neviděl. S tím se nedá nic dělat. Bylo to smolné, ale bolí to."

Viktoria Plzeň - SFC Opava 1:0 (0:0)

Branka: 87. Hrošovský z pen. Rozhodčí: Berka - Vlček, Vitner. ŽK: Hořava - Puškáč, Juřena. Diváci: 9636.

Sestavy:

Plzeň: Kozáčik - Řezník, Pernica, Hejda, Limberský - Hořava (85. Chorý), Hrošovský - Ekpai (71. Kovařík), Čermák (60. Kolář), Kopic - Krmenčík. Trenér: Vrba.

Opava: Šrom - Simerský, Svozil, Hrabina (78. Janetzký) - Schaffartzik, Zavadil - Jursa (88. Jurečka), Kuzmanovič, Zapalač - Puškáč (74. Juřena), Smola. Trenér: Kopecký.