Plzeň doma zdolala Karabach 2:1 a postoupila do skupiny Ligy mistrů

Plzeň - Fotbalisté Plzně si počtvrté v historii zahrají skupinu Ligy mistrů. Úřadující čeští šampioni v domácí odvetě závěrečného play off porazili Karabach 2:1 po obratu ve druhém poločase. Úvodní zápas v Baku skončil bezbrankovou remízou.

Hosty ve 38. minutě poslal do vedení Filip Ozobič. V 58. minutě srovnal Jan Kopic a za čtvrt hodiny rozhodl střídající Jan Kliment. Západočeši neprohráli 31. soutěžní utkání po sobě.

Viktoria za postup do hlavní fáze elitní soutěže, kde už startovala v letech 2011, 2013 a 2018, dostane bonus 15,64 milionu eur (asi 386 milionů korun) plus další finance za desetiletý koeficient (pravděpodobně cca 28 milionů korun) a televizní práva. Český zástupce bude v Champions League po třech letech, naposledy se v ní představila pražská Slavia. Losování skupin proběhne ve čtvrtek.

Domácího kapitána Hejdu, který nemohl nastoupit kvůli karetnímu trestu, na pozici stopera nahradil Jemelka. Na pravé straně obrany od začátku dostal šanci Holík.

Plzeňští začali aktivně a už ve druhé minutě Kalvach po odraženém míči minul branku. Karabach úvodní tlak ustál a začal také útočit. Po čtvrt hodině hry Zoubir zakončil individuální akci nepřesnou střelou.

Hosté ve 38. minutě otevřeli skóre. Kady z přímého kopu nacentroval do šestnáctky, Mosquera odvrátil míč jen k volnému Ozobičovi a ten přesnou ranou z voleje nedal brankáři Staňkovi šanci. Západočeši dohrávali úvodní poločas, který na rohové kopy ovládli 6:2, v útlumu. Žluté karty dostali záložník Sýkora i oba stopeři Jemelka s Pernicou.

Také do druhého dějství vstoupili lépe hráči Karabachu a Kadyho ránu vytáhl brankář Staněk, jenž v úvodním duelu předvedl několik výborných zákroků. Hostující hráči pak začali stále častěji polehávat na hřišti, takže z tribun se ozýval ohlušující pískot.

Domácí jakoby zdržování Karabachu ještě víc nabudilo a v 58. minutě vyrovnali. Jemelka rozehrál přímý kop, vyběhnutý gólman Magomedalijev míč nejistě vyboxoval ke Kopicovi a ten trefil odkrytou branku.

Čtvrt hodiny nato Plzeňští otočili skóre. Holíkův přetažený centr vrátil do šestnáctky Mosquera a Kliment zblízka prostřelil Magomedalijeva.

Karabach si v závěru sice vytvořil tlak, ale plzeňská obrana si s ním poradila a hostům nenabídla větší šance na srovnání. České týmy tak neprohrály ani 12 pohárový souboj s ázerbájdžánskými soupeři.

Viktoria vyhrála šestý soutěžní zápas v sezoně 2:1. Západočeši od příchodu trenéra Bílka loni v květnu tímto výsledkem triumfovali už v 17. soutěžním duelu.

Hlasy po utkání:

Michal Bílek (trenér Plzně): "Obrovská radost, předkola jsme zvládli výborně. Z šesti utkání pět vítězství, myslím, že postup je zasloužený. Vytvořili jsme si v úvodu několik rohů, bohužel jsme se do zakončení nedostali. Pak jsme neuhlídali jednu standardku a soupeř dal gól. Nebylo to vůbec jednoduché, hrozně si cením toho, že se mužstvo nepoložilo. Zvedli jsme se a dotáhli do vítězného konce. Jsme maximálně spokojeni. Podařilo se nám to, o čem jsme snili, co jsme si přáli. Je obrovský úspěch, že Plzeň bude hrát skupinu Ligy mistrů."

Gurban Gurbanov (trenér Karabachu): "Bohužel jsme neprošli dál. Přešli jsme přes tři předkola, ta cesta byla úžasná. Dnešní zápas byl podobně těžký jako ty v předchozích předkolech. Škoda, že jsme neudrželi vedení. Hráči jsou nesmírně zklamaní, udělali maximum, ale bohužel to nestačilo."

Jan Kopic (záložník Plzně): "Po dobrém začátku jsme poztráceli pár balonů, soupeř se dostal do hry a do konce poločasu kontroloval hru. Pak jsme dostali smolný gól ze standardky. Při tom mém gólu nešli do vápna ani stopeři, já se posunul za Chorase (Chorého). Gólman špatně vyběhl, neodhadl to. Vyrazil to před sebe, já viděl, že tam gólman není. Kopl jsem to levačkou, viděl jsem, že tam dobíhá hráč. Myslel jsem si, že to vyhlavičkuje, ale byl nějaký malý. Takže z toho byl gól. I po vyrovnání jsme pořád tlačili a vyústilo to v druhý gól.“

Libor Holík (obránce Plzně): "Vstoupili jsme do toho skvěle. Pak byla pasáž, kdy Karabach držel míč. Škoda toho inkasovaného gólu ze standardky, ale jinak celý tým šlapal celý zápas. Jsem strašně rád, že jsme to dokázali. Tohle jsou zápasy, kvůli kterým to děláte."

Zdroj: Premier Sport 2.

Viktoria Plzeň - FK Karabach 2:1 (0:1)

Branky: 58. Kopic, 73. Kliment - 38. Ozobič. Rozhodčí: Dias - Tavares, Soares - Martins (video, všichni Portug.). ŽK: Pernica, Sýkora, Jemelka, Tijani, Kopic - Gugešašvili. Diváci: 10.963. První zápas: 0:0, postoupila Plzeň.

Sestavy:

Plzeň: Staněk - Holík, Pernica, Jemelka, Havel - Bucha, Kalvach - Kopic (90.+4 Čihák), Sýkora (46. Kliment, 74. Jirka), Mosquera - Chorý (85. Dedič). Trenér: Bílek.

Karabach: Magomedalijev - Vesovič, Mustafazade, B. Hüsejnov, Bajramov - Garajev, Almeida (54. Jankovič) - Kady, Ozobič (70. Šejdajev), Zoubir - Wadji (81. Owusu). Trenér: Gurbanov.