Plzeň doma s Olympiakosem rozehraje 2. předkolo Ligy mistrů

Plzeň - Fotbalisté Plzně dnes vykročí do kvalifikace o účast v Lize mistrů. Ve druhém předkole nastoupí proti favorizovanému Olympiakosu Pireus, který od 19:00 přivítají na svém hřišti a příští týden je čeká náročná odveta v Řecku. Viktorii může povzbudit stoprocentní vstup do nového ročníku domácí ligy.

Plzeňští hráči se v letech 2011 a 2013 probojovali z druhého předkola až do hlavní fáze Ligy mistrů, ale poslední tři pokusy Viktorii nevyšly. Naposled Západočeši před dvěma lety vypadli s bukurešťským FCSB a v kvalifikaci LM nevyhráli už sedmkrát za sebou.

Pokud by Plzeň čtyřiačtyřicetinásobného řeckého mistra vyřadila, zajistí si vedle postupu do třetího předkola, kde by ji čekal istanbulský Basaksehir, také základní skupinu Evropské ligy. V opačném případě bude Viktoria muset do třetího předkola EL.

Plzni bude chybět levý obránce David Limberský, který pyká za vyloučení z nepovedené únorové odvety s Dinamem Záhřeb (0:3) v play off Evropské ligy. Kvůli zranění zřejmě nenastoupí ani stoper a kapitán Roman Hubník.

Úvodní souboj českého a řeckého vicemistra má v Plzni výkop v 19:00. Hlavním rozhodčím bude Ital Marco Guida. Televizní přenos nabídne ČT sport.

Statistické údaje před úvodním zápasem 2. předkola fotbalové Ligy mistrů Viktoria Plzeň - Olympiakos Pireus:

Výkop: úterý 23. července, 19:00 (ČT sport).

Rozhodčí: Guida - Carbone - Bindoni (všichni It.).

Předpokládané sestavy:

Plzeň: Hruška - Řezník (Havel), Pernica, Brabec, Hloušek - Hrošovský, Kalvach - Kayamba, Čermák, Kopic - Krmenčík.

Olympiakos: Sá - Elabdellaoui, Semedo, Papadopulos, Tsimikas - Guilherme, Bouchalakis - Podence, Valbuena, Masuras - Guerrero.

Absence: Limberský (trest za ČK), Ekpai, Hubník (oba zranění), Procházka, Řezník (oba nejistý start) - Cuypers, Fortunis, Christodulopulos, Markovič, Vukovič (všichni zranění), Soudani (rekonvalescence), Cissé, Meriah (oba dovolená po mistrovství Afriky).

Bilance (klubová):

ČR (Československo) - Řecko 26 5-6-15 26:38.

1960/61 PMEZ: Hradec Králové - Panathinaikos Atény 1:0, 0:0,

1993/94 UEFA: Slavia Praha - OFI Kréta 1:1, 0:1,

2000/01 UEFA: OFI Kréta - Slavia Praha 2:2, 1:4,

2001/02 LM: Slavia Praha - Panathinaikos Atény 1:2, 0:1,

2001/02 LM: Sparta Praha - Panathinaikos Atény 0:2, 1:2,

2001/02 UEFA: PAOK Soluň - Příbram 6:1, 2:2,

2002/03 UEFA: Liberec - Panathinaikos Atény 2:2, 0:1,

2002/03 UEFA: PAOK Soluň - Slavia Praha 1:0, 0:4,

2006/07 UEFA: Mladá Boleslav - Panathinaikos Atény 0:1,

2007/08 UEFA: Mladá Boleslav - AEK Atény 0:1,

2008/09 LM: Sparta Praha - Panathinaikos Atény 1:2, 0:1,

2009/10 LM: Sparta Praha - Panathinaikos Atény 3:1, 0:3,

2015/16 EL: Tripolis - Sparta Praha 1:1, 0:1,

2016/17 EL: Liberec - PAOK Soluň 1:2, 0:2.

Plzeň v Evropě:

LM/PMEZ 38 17-7-14 63:70 PVP 2 0-0-2 1:7 EL/UEFA 54 25-12-17 85:66 Celkem 94 42-19-33 149:143

Olympiakos v Evropě:

LM/PMEZ 160 56-30-74 191:250 PVP 33 14-6-13 43:47 EL/UEFA 90 41-15-34 134:115 Celkem 283 111-51-121 368:412

Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto.

Zajímavosti:

- Plzeň se poprvé utká v evropských pohárech s řeckým soupeřem, Olympiakos zase čeká soutěžní premiéra s českým protivníkem

- české týmy s řeckými soupeři vyhrály jen 5 z dosavadních 26 pohárových zápasů

- pokud Plzeň z 2. předkola postoupí, získá jistotu minimálně účasti v základní skupině Evropské ligy, v případě vyřazení půjde do 3. předkola EL

- Plzeň si dosud zahrála základní skupinu Ligy mistrů 3x, v letech 2011 a 2013 do ní postoupila z předkol, vloni pak přímo coby vítěz české ligy

- poslední tři účasti v kvalifikaci LM Viktorii účast v hlavní fázi nevynesly, neuspěla v letech 2015, 2016 ani 2017

- Olympiakos skončil v minulé sezoně ve své domácí soutěži stejně

jako Plzeň na 2. místě, na neporažený PAOK Soluň ztratil 5 bodů

- Pireus je historicky nejúspěšnější řecký tým, celkem získal 44 ligových titulů, ten poslední před 2 lety

- Plzeň v předkolech LM nevyhrála 7x za sebou (4 remízy a 3 porážky)

- Olympiakos v předkolech LM či EL naopak neprohrál 10x po sobě (8 výher, 2 remízy)

- Plzeň prohrála jediné z posledních 12 soutěžních utkání a doma je neporažena od loňského listopadového debaklu 0:5 s Realem Madrid ve skupině LM

- Plzeň vyhrála oba ligové zápasy v nové sezoně - doma s Olomoucí 3:1 a v páteční generálce v Liberci 2:1

- Olympiakos ještě nezačal novou sezonu, v letní přípravě neprohrál a ze 7 zápasů 2x zvítězil a 5x remizoval, v úterní generálce řecký tým porazil Nottingham Forest 3:0

- plzeňský trenér Vrba má v předkolech LM bilanci 12 výher, jedna remíza a jedna porážka

- Kopic (Plzeň) skóroval v obou zápasech nového ročníku