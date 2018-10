Plzeň - Fotbalisté Plzně porazili poslední Slovácko 1:0 a vyhráli i sedmý domácí zápas v prvoligové sezoně. Obhájci titulu poskočili do čela tabulky o bod před Slavii, která má k dobru pondělní malé pražské derby s Duklou. Zápas 13. kola ve 36. minutě gólově otevřel Milan Havel, v 67. minutě zvýšil z penalty Slovák Roman Procházka, chvíli poté snížil Vlastimil Daníček, ale víc hosté nezvládli a protáhli sérii porážek v nejvyšší soutěži na osm utkání.

Plzeň nastoupila v totožné sestavě jako v úterním zápase Ligy mistrů na stadionu Realu Madrid, v brance Slovácka si prvoligovou premiéru odbyl teprve dvacetiletý Trmal.

Mladý gólman si první zákrok připsal ve třetí minutě proti Petrželově ráně z úhlu. O chvíli později se Havel prodral hostující obranou a předložil míč Petrželovi, ale ten zblízka minul odkrytou branku. Trmal poté vyrazil Krmenčíkovu ránu po rohu.

Domácí měli místy drtivý tlak a svírali Slovácko na jeho polovině. Po půl hodině hry opět zazářil Trmal, který vytáhnul Krmenčíkovu hlavičku. Hosté si nevěděli rady a často jen odkopávali míče.

Favorit se dočkal ve 36. minutě. Míč po rohovém kopu propadnul k Havlovi a ten ho povedenou ranou z hranice šestnáctky napálil přesně do horního růžku. Pro krajního hráče to byl premiérový soutěžní gól v sezoně.

Slovácko se po změně stran zlepšilo a několikrát zahrozilo. Blízko vyrovnání byl po rychlé akci Rezek, ale jeho tečovaná střela skončila těsně vedle. Na druhé straně Juroška v pokutovém území fauloval Krmenčíka a nařízenou penaltu v 67. minutě proměnil Procházka.

Probuzení hosté se ani po druhém gólu nevzdali a už za dvě minuty snížili. Navrátilův centr Řezník hlavou nešťastně posunul na volného Daníčka, který měl dostatek času i prostoru propálit brankáře Hrušku. Slovácko v lize skórovalo po 365 minutách.

Viktorii mohl vrátit klid Havel, jenže zblízka netrefil branku. Na druhé straně selhal Zajíc a samostatný únik zakončil jen nepřesnou střelou. Plzeňští v závěru těsný náskok udrželi a se soupeřem z Uherského Hradiště neprohráli ve 21. ligovém utkání za sebou.

Hlasy po utkání:

Pavel Vrba (trenér Plzně): "V prvním poločase, když to přeženu, to mohlo být třeba 3:0, 4:0. V druhém poločase, kdyby naopak nám dalo čtyři góly Slovácko, tak jsme asi moc neřekli. Samozřejmě byl to zápas dvou poločasů. V prvním poločasu kontrola míče a mezihra slušné. Nevím, čím to bylo, ale ve druhém poločase jsme byli nedůrazní, nedůslední. Soupeř toho využíval v osobních soubojích. My jsme měli v závěru hodně práce, abychom to vítězství udrželi. Zápas jsme si zkomplikovali sami. Z těch tří čtyř brejků, které jsme měli do otevřené obrany, jsme měli být ve finální fázi přesnější a důraznější. Možná bychom to dohrávali ve větším klidu. Ale my to neproměnili a soupeř potom byl velice nebezpečný a několikrát jsme měli i štěstí."

Petr Vlachovský (trenér Slovácka): "První půle nám nevyšla, byla jednoznačná. Plzeň měla hodně šancí, podržel nás brankář Trmal. Nedařila se nám přechodová fáze dopředu, získali jsme míč a bohužel ho hned ztratili. Druhá půle byla úplně o něčem jiném. Drželi jsme dobře míč, dobře kombinovali a byli nebezpeční směrem dopředu. Škoda toho závěru, protože tři poslední příležitosti jsme měli my, a ne Plzeň. Myslím, že ta šance Tomáše Zajíce byla nějak 15 minut od konce. Byl to samostatný nájezd na branku. Je to velká škoda, protože by pak soupeři zbývalo málo času na vítězství. Je to škoda, ale je to takový náš evergreen. Šance poměrně máme, ale prostě je neproměňujeme. Samozřejmě nás to mrzí, protože nás to stálo případný bod."

Viktoria Plzeň - 1. FC Slovácko 2:1 (1:0)

Branky: 36. Havel, 67. Procházka z pen. - 69. Daníček. Rozhodčí: Marek - Antoníček, Vitner. ŽK: Rezek, Hofmann (oba Slovácko). Diváci: 7235.

Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda (44. Pernica), Hubník, Limberský - Procházka, Hrošovský - Havel, Čermák (79. Řezníček), Petržela - Krmenčík (90. Chorý). Trenér: Vrba.

Slovácko: Trmal - Juroška, Hofmann, Krejčí, Reinberk - Daníček - Navrátil (70. Kalabiška), Machalík (81. Hellebrand), Havlík, Rezek - Kuchta (46. Zajíc). Trenér: Vlachovský.