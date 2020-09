Plzeň doma porazila Brno a počtvrté v ligové sezoně vyhrála

Plzeň - Fotbalisté Plzně v pátém kole první ligy doma porazili nováčka Brno 4:1 a po čtvrté výhře v sezoně se vrátili na třetí místo tabulky. Zbrojovka v nejvyšší soutěži s Viktorií prohrála pošesté za sebou a zůstává poslední s jediným bodem. Svěřenci trenéra Adriana Guľy se vítězně naladili na čtvrteční venkovní zápas čtvrtého předkola Evropské ligy s izraelskou Beer Ševou.

Za domácího favorita se v prvním poločase trefili Aleš Čermák a Jan Kopic po dvou asistencích Pavla Buchy. Po změně stran zvýšili Jean-David Beauguel z penalty a střídající Tomáš Hořava, před jeho brankou snižoval brněnský náhradník Jan Hladík.

Viktoria nastoupila od začátku s šesti změnami oproti základní sestavě ze čtvrtečního duelu třetího předkola Evropské ligy proti Sönderjyske, který vyhrála 3:0.

Domácím vyšel perfektně úvod. Bucha přihrál v šestnáctce volnému Čermákovi a ten už ve druhé minutě snadno otevřel skóre. Ofenzivní záložník potvrdil, že se mu proti Zbrojovce daří, při minulém vzájemném ligovém zápase v dubnu 2018 se blýskl hattrickem.

Viktoria dominovala a sahala po druhém gólu. Beauguel ale ve skluzu zamířil vedle a za chvíli znovu přestřelil. Z nadějné dorážky netrefil branku ani Kopic. Brno si první větší šanci vytvořilo ve 30. minutě, kdy Štepanovského střelu vyrazil brankář Hruška.

Minutu před pauzou přidali Západočeši pojistku. Po dalším zaváhání hostující obrany Bucha hlavou přistrčil míč Kopicovi a ten samostatný únik zakončil střelou o tyč. Těsně před pauzou Beauguel po závaru vykopl míč z brankové čáry.

Čermák mohl vstřelit rychlý gól i ve druhém poločase, ale Šustr jeho ránu vykopl. Beauguel po následném rohu hlavičkoval těsně vedle. Druhý tým minulé ligové sezony přidal třetí branku v 55. minutě. Gajič ve vápně přišlápnul Kopice a rozhodčí Ginzel po přezkoumání situace na videu nařídil penaltu, kterou šťastně proměnil Beauguel. Francouzský útočník si připsal čtvrtý gól v ligové sezoně a dotáhl nejlepší střelce soutěže.

Z ojedinělé šance Zbrojovky v 68. minutě snížil Hladík, jenž po individuální akci nadvakrát překonal Hrušku. Viktoria ani v pátém ligovém utkání sezony neudržela čisté konto.

Hned za tři minuty si domácí vzali tříbrankové vedení zpět. Ba Loua ve spolupráci střídajících hráčů vyzval Hořavu a ten se prosadil povedenou ranou z voleje. V 85. minutě musel nuceně ze hřiště plzeňský kapitán a stoper Brabec, který si poranil kotník. Viktoria doma v lize zvítězila podesáté za sebou.

Hlasy po utkání:

Adrian Guľa (trenér Plzně): "Cenné vítězství, velmi solidní první poločas navzdory nižší produktivitě. Výborný vstup, tempo, intenzita, rychlost přechodu. Jsem rád, že se ukázala připravenost hráčů, kteří dostali šanci od začátku. Pro nás je to podstatná informace. Důležité vítězství i sympatický výkon soupeře, který se nevzdal až do závěru zápasu. Nedovolil nám to nějak extra kontrolovat držením míče, stále se snažil hrát. Závěr jsme měli hrát ještě víc do produktivity nebo většího držení míče. Ale bylo tím, že se soupeř nebyl odevzdaný a nic nám nedaroval až do poslední minuty."

Miloslav Machálek (trenér Brna): "Záleželo nám na vstupu do utkání, který nám nevyšel. Inkasujeme ve druhé minutě, což srazilo i sebevědomí našich hráčů. Obrovský rozdíl v agresivitě obou mužstev. Domácí dominovali, mohli vyhrát výraznějším rozdílem. Vytvořili jsme si asi jenom jednu příležitost. Byli jsme velice málo aktivní a nebyli poctiví směrem dozadu. To se netýká jen obránců, ale celého mužstva. Chybí nám lídr typu Dreksy, který stále laboruje se zraněními. To je asi jediný borec, který si dokáže defenzivní práci trošku ukočírovat. V tom máme problémy a budeme na tom pracovat."

Viktoria Plzeň - Zbrojovka Brno 4:1 (2:0)

Branky: 2. Aleš Čermák, 44. Kopic, 55. Beauguel z pen., 71. Hořava - 68. Hladík. ŽK: Přichystal (Brno). Rozhodčí: Ginzel - Melichar, Poživil - Proske (video). Diváci: 1911 (limit 2000 diváků na stadionu).

Plzeň: Hruška - Řezník, Pernica, Brabec (85. Hejda), Kovařík - Kalvach (85. Káčer), Aleš Čermák (64. Hořava), Bucha - Kayamba, Beauguel (72. Ondrášek), Kopic (64. Ba Loua). Trenér: Guľa.

Brno: Šustr - Šural (46. Černín), Hlavica, Gajič, Štepanovský (77. Šumbera) - Reiter, Vaněk, Sedlák (77. Jambor), Pachlopník (61. Koudelka) - Přichystal, Růsek (61. Hladík). Trenér: Machálek.