Plzeň - Hokejisté Olomouce zvítězili ve 22. kole na ledě Plzně 2:1 po samostatných nájezdech a potvrdili svoji aktuální formu, když vyhráli páté z posledních šesti utkání. Západočechům se naopak doma nedaří, přes svými fanoušky neuspěli počtvrté v řadě.

Hosté vstoupili do utkání aktivněji a díky chybám v plzeňské rozehrávce si postupně vynutili nápor. Galvas ještě v 6. minutě po individuální akci zakončil bekhendem jen do břevna, ale Indiáni se nepoučili a nepřesnou kombinací nabídli Kohoutům další šance. Ve 12 minutě sice gólman Frodl stačil zastavit vleže dorážku nekrytého Laše, explzeňský útočník ovšem dokázal přihrát Mrázovi, který otevřel skóre.

Olomouci poté zkomplikovalo situaci vyloučení Dujsíka. Během přesilovky nejprve před brankou zapomenutý Kratěna tváří v tvář Lukášovi neuspěl bekhendovým pokusem, ale za chvíli po nahození Jakuba Kindla vyrovnal tečující Indrák.

Po pauze během oslabení dvakrát řádně prověřil Lukáše aktivní Straka a v pokračující olomoucké přesilovce po přihrávce Buriana nebezpečně z mezikruží pálil Nahodil. Následně postupně převzali iniciativu domácí. Při přečíslení tří na dva našel Gulaš Němce, ten ale zblízka Lukáše nepřekonal.

Na druhé straně ve 34. minutě z ojedinělého protiútoku při akci dva na jednoho v rozhodující chvíli sjel Irglovi kotouč z hole. Olomoučtí poctivě bránili a nepouštěli domácí do gólových příležitostí.

Na začátku třetí třetiny Indiáni promarnili početní výhodu a po jejím skončení měli štěstí, že Frodl dokázal vyrazit Nahodilův pokus z úhlu a vzápětí Strapáč minul opuštěnou branku. Směrem dopředu se sice tlačili stále domácí, ale houževnatí hosté hrozili z brejků. Ve 48. minutě odražený puk ve středním pásmu spadl do jízdy Strapáčovi, který však svůj únik zakončil znovu nad.

Poté se přes důslednou olomouckou defenzivu protlačil ke střele z dobré pozice bývalý hráče Mory Eberle, ale Lukáš stačil zasáhnout rozklekem. Hosté se před koncem normální hrací doby s vypětím sil ubránili i při vyloučení Irgla.

V nastavení právě nejzkušenější olomoucký forvard neskóroval při přečíslení dva na jednoho a Kohouti následně nevyužili ani přesilovou hru. Bonusový bod jim nakonec zajistily samostatné nájezdy, v nichž uspěli třikrát. Lukáš inkasoval jen jednou, rozhodující penaltu proměnil Knotek.

Hlasy trenérů po utkání:

Jiří Hanzlík (Plzeň): "Nenacházíme se v dobré fázi sezony, naše výkony nejsou optimální. Hráčům nelze upřít snahu. Dostali jsme se ale do situace, kdy to není ono. Olomouc měla navrch hlavně v soubojích. V nich momentálně zaostáváme a jsou kromě hlavy naším největším problémem. Myslím si, že bohužel hraje roli i fyzický fond. Máme lehké malé hráče, jde o to dát do toho správně srdce. Přitom pohyb máme dobrý. Hokej nás potom stojí strašně sil v bruslení. Olomouc měla větší šance, i ta trestná střílení vypovídají o našem současném mentálním nastavení. Byl to hezký obrázek našeho současného rozpoložení. Soupeři jsou na nás připraveni asi víc, než bývali."

Zdeněk Moták (Olomouc): "Utkání bylo s pohledu výsledku i předvedené hry vyrovnané. Během zápasu měly oba týmy dobrý pohyb. Byl tam dostatek bojovnosti i nasazení. Podali jsme velmi odpovědný výkon. Ve třetí třetině byla škoda, že jsme neproměnili dvě tutové gólové příležitosti. Oba dva gólmani chytali výborně. Také v prodloužení jsme měli dvě až tři brankové situace. Bohužel jsme je nevyužili, když jsme ani netrefili bránu. Druhý bod po nájezdech je pro nás výborný."

HC Škoda Plzeň - HC Olomouc 1:2 po sam. náj. (1:1, 0:0, 0:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 14. Indrák (J. Kindl, Kratěna) - 12. Mráz (Laš), rozhodující nájezd J. Knotek. Rozhodčí: A. Jeřábek, Roman Svoboda - Jindra, Zíka. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. Diváci: 5017.

Plzeň: Frodl - Jones, J. Kindl, Čerešňák, Kvasnička, Kaňák, Vráblík, Allen - Gulaš, V. Němec, Indrák - P. Straka, Kodýtek, Eberle - Kantner, Kratěna, D. Kindl - Pour, Kracík, Stach. Trenéři: Čihák, Jiří Hanzlík a Pejchar.

Olomouc: Lukáš - J. Galvas, Staněk, Švrček, Vyrůbalík, Dujsík, Jaroměřský - Irgl, Strapáč, Burian - V. Tomeček, J. Knotek, Ostřížek - Jergl, Nahodil, Holec - Skladaný, Mráz, Laš. Trenéři: Tomajko a Moták.