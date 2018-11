Plzeň - Fotbalisté Plzně v Lize mistrů i podruhé podlehli favorizovanému Realu Madrid. Svěřenci Pavla Vrby po minulé venkovní porážce 1:2 dnes doma s obhájcem trofeje utrpěli debakl 0:5.

Během dvaceti minut prvního poločasu se dvakrát trefil Karim Benzema a jednou Casemiro s Garethem Balem. Po změně stran uzavřel skóre Toni Kroos. Čeští šampioni vyrovnali svoji nejtěžší porážku v LM, stejným výsledkem venku prohráli s Bayernem Mnichov (2013) a v říjnu s AS Řím.

Plzeň ve skupině G zůstala i po čtvrtém kole poslední s jedním bodem a definitivně ztratila šanci na postup do osmifinále, protože AS Řím zvítězil na hřišti CSKA Moskva 2:1 a má stejně jako Real devět bodů. Ruský tým, který v příštím utkání elitní soutěže 27. listopadu přivítá Viktorii, má čtyři body.

Plzeň nastoupila i s útočníkem Chorým, který při svém debutu v elitní soutěži nahradil zraněného Krmenčíka. Hvězdný záložník Modrič překvapivě chyběl v základní sestavě Realu, v brance hostů byl Courtois místo Navase.

Viktoria začala aktivně a v osmé minutě málem otevřela skóre. Hrošovský nacentroval do šestnáctky a Nacho nepovedeným odkopem napálil břevno vlastní branky.

Španělský favorit se pomalu dostával do tempa a ve 20. minutě poprvé udeřil. Benzema se elegantně zbavil Procházky i Řezníka a po zemi prostřelil Hrušku mezi nohama. Už za tři minuty po Kroosově rohu zvýšil hlavou nepokrytý Casemiro.

Plzeň několik náznaků nedotáhla a hosté na konci poločasu potrestali chyby soupeře dalšími dvěma góly. Ve 37. minutě volný Benzema přesně hlavičkoval po přistrčení od Balea a za tři minuty si madridští útočníci role vyměnili a velšský reprezentant se trefil pohotovou střelou.

Domácí začali i druhou půli slibně. Kopic se dvakrát dostal do zakončení, ale v obou případech ho vychytal Courtois. Jeho branku po hodině hry minul Hrošovský a nenavázal na svůj gól z Madridu.

Naopak vítězové posledních tří ročníků LM byli i v 67. minutě chladnokrevní. Střídající Vinícius po rychlém brejku předložil míč Kroosovi a ten přehodil Hrušku, který se za míčem opět jen bezmocně ohlédl.

Plzeňští v závěru měli i štěstí, protože Bale nejprve skóroval z ofsajdu a poté napálil břevno. Západočeši tak v pohárech přišli o sérii bez porážky, která se zastavila na sedmi zápasech. Vyprodaná Doosan Arena přesto domácí fotbalisty ocenila potleskem.

Hlasy po utkání:

Santiago Solari (trenér Realu): "Šli jsme do zápasu plně koncentrovaní a bylo to vidět. V úvodu jsme měli trochu štěstí, ale jinak mi dnešní zápas přišel z naší strany velmi pěkný. Dali jsme překrásné góly. Máme tu hráče, aby dávali hodně gólů, a dneska to předvedli. Hráli jsme dobře. Samozřejmě když vyhrajete v pohárech venku 5:0, nemůžu být jinak než spokojený a šťastný. Hráči si tohle zasloužili a nyní už přeskakujeme k dalšímu zápasu. Nepřemýšlím o své budoucnosti, fotbal je o přítomnosti. Vím, že je to určité klišé, ale důležitý je pro mě jen příští zápas."

Aleš Čermák (záložník Plzně): "Na začátku jsme měli náznaky jako v Madridu, ale pak Real ukázal kvalitu. V podstatě z každé střely dali gól a bylo po zápase. Benzema udělal první gól, pak jsme dostali dva ze standardky. Nemyslím si, že bychom polevili, ale oni prostě ze všeho dali gól. Škoda, že jsme inkasovali ze standardek a že jsme neproměnili na začátku něco z našich šancí. Byla ale skvělá atmosféra."

Jan Kopic (záložník Plzně): "Bylo to o kvalitě soupeře. Do 20. minuty to bylo vyrovnané, ale muselo by nám tam něco padnout. Pak dostaneme tři branky ze standardek, to se nesmí stát. Do druhé půle jsme šli s tím hlavně nedostat další čtyři branky. Oni už nás pak nechali hrát a tolik nás nedostupovali. Chtělo to dát gól, aby nám to zvedlo psychiku. Já dělal vše pro to, abych se dal dohromady a nenechal si dvakrát utéct možnost hrát s Realem. Akorát to mohlo dopadnout lepším výsledkem."

Lukáš Hejda (obránce Plzně): "Podle výsledku to byl jiný výkon od Realu než před dvěma týdny. Nepodcenili nic, hráli agresivněji, dali do půle čtyři góly a bylo po zápase. Tři góly byly ze standardky, to je vždy laciné, ale Real si vytvářel šance i ze hry. Chtěli jsme hrát i dopředu, abychom jen nebránili, ale kvalita soupeře byla někde jinde. O půli jsme si řekli, že to nesmíme nějak otevřít, aby z toho nebyl chaos."

Tomáš Chorý (útočník Plzně): "Utržili jsme porážku, kterou jsme před našimi fanoušky nechtěli, ale Real ukázal svou kvalitu a sílu. My mohli zápas alespoň zdramatizovat, ale to se nepovedlo. Zkušenost zahrát si proti nejlepšímu týmu na světě je neskutečná. Nedávno jsem hrál s Vyškovem a teď s Realem Madrid. Rozdíl to je obrovský. Ale převládá zklamání, protože takový výsledek jsme nechtěli. Před zápasem jsem si promítal, jak asi budu hrát na hráče, které jsem dosud znal jen z televize. Na hřišti už jsem to ale nevnímal. Bohužel jsme inkasovali rychle zbytečné góly a to nás srazilo."

Zdroj: O2TV Sport.

Viktoria Plzeň - Real Madrid 0:5 (0:4)

Branky: 20. a 37. Benzema, 23. Casemiro, 40. Bale, 67. Kroos. Rozhodčí: Aytekin - Beitinger, Foltyn - Siebert, Stegemann (všichni Něm.). ŽK: Nacho (Real). Diváci: 11.483 (vyprodáno).

Sestavy:

Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Hubník, Limberský - Procházka, Hrošovský - Havel (38. Petržela), Čermák (61. Hořava), Kopic - Chorý (80. Řezníček). Trenér: Vrba.

Real: Courtois - Odriozola, Ramos (59. Sánchez), Nacho, Reguilón - Kroos (83. Isco), Casemiro, Ceballos - Vázquez, Benzema (62. Vinícius), Bale. Trenér: Solari.