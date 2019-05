Plzeň doma deklasovala Spartu 4:0 a udržela naději na titul

Plzeň - Fotbalisté Plzně ve třetím kole pětizápasové nadstavby doma deklasovali Spartu 4:0 a připravili Pražanům nejtěžší porážku v samostatné lize. Viktoria udržela naději na obhajobu mistrovského titulu, v neúplné tabulce ztrácí dva body na vedoucí Slavii, která dnes od 20 hodin hostí Jablonec.

Jeho svěřenci si také definitivně zajistili konečné druhé místo, na třetí Spartu si vypracovali jedenáctibodový náskok. Už v prvním poločase skórovali Tomáš Hořava a Jan Kovařík, jenž se prosadil i po změně stran. Čtvrtou branku vstřelil Jan Kopic. Letenští po sérii tří výher pod koučem Michalem Horňákem poprvé zaváhali.

Plzeňský obránce Brabec poprvé hrál proti mateřskému klubu. Krajní záložník Kayamba netradičně figuroval na pozici podhrotového hráče. Uzdravený středopolař Kolář se poprvé od října objevil na lavičce Viktorie.

Hostující záložník Kanga, který byl pro minulý zápas s Libercem suspendován kvůli porušení týmového kodexu, začal mezi náhradníky. Poprvé od března dostal v obraně Sparty šanci dvacetiletý stoper Plechatý, jeho šestnáctiletý spoluhráč Hložek nastoupil na hrotu útoku.

Do první velké šance se dostali v desáté minutě domácí. Kovařík dlouhým nákopem vyslal do úniku Kayambu, který však tváří v tváří Hečovi neuspěl a trefil jen sparťanského brankáře.

Plzeňští stupňovali tlak a ve 23. minutě otevřeli skóre z rohového kopu. Kovaříkův centr Beauguel prodloužil před branku, kde se nadvakrát prosadil nepokrytý Hořava. Sparta inkasovala poprvé od nástupu kouče Horňáka, její série neprůstřelnosti trvala 328 minut.

"Pořád říkám klukům, že góly ze standardek dostává hloupé mužstvo. Standardka se musí ubránit. Jestliže z ní dostaneme první gól, který nastartuje soupeře, je to obrovská chyba. Musíme se tomu vyvarovat hlavně do budoucna," upozornil Horňák.

Pražané se téměř k ničemu nedostali a dvě minuty před pauzou znovu inkasovali po dalším zaváhání obrany. Kopic z pravé strany poslal míč přes celé pokutové území a volný Kovařík snadno překonal Heču.

Sparta do druhé půle nasadila Kangu i Čiviče a vytvořila si první větší příležitost, když Karlssonovu povedenou ranou protáhnul gólmana Hrušku. Pak ale opět převzali iniciativu domácí. V 59. minutě Hrošovský vyslal po křídle Kovaříka a ten po zemi obstřelil hodně vyběhnutého Heču.

"Nejdřív jsem to chtěl lobovat, ale pak jsem si všimnul, že byl i mimo vápno, takže by to stejně nemohl ani nějak chytit. Rozhodl jsem se, že to bude lepší obstřelem, to je jistější. Lob je samozřejmě těžší kop," popsal Kovařík. Za další dvě minuty si Kopic vyměnil míč s Beauguelem a zblízka přidal čtvrtý gól.

Pátému zamezil Heča, který Kopice v další velké příležitosti vychytal. Sparťanský brankář ještě před koncem zneškodnil pokus Hrošovského po individuální akci.

Plzeňský tým doma se Spartou v nejvyšší soutěži neprohrál poosmé za sebou a rivalovi vrátil březnový debakl 0:4 z Letné. "My jsme měli Spartě co vracet a dneska se nám to podařilo. Jsem rád, že novináři po dnešku nebudou psát, že nemáme kondici," podotkl Vrba.

Hlasy po utkání:

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Byl to zajímavý fotbal. Z naší strany byla spousta šancí. Dali jsme čtyři góly, což je samozřejmě super. Ale myslím, že ten fotbal měl tempo a my jsme ten zápas zvládli velice dobře. Momentálně víme, že můžeme skončit minimálně druzí, což si myslím, že pro Plzeň není úplně špatné umístění. Na druhou stranu ještě furt koukáme výš a uvidíme, jak dopadne dnešní zápas Slavia - Jablonec. My jsme měli Spartě co vracet a dneska se nám to podařilo. Jsem rád, že novináři po dnešku nebudou psát, že nemáme kondici."

Michal Horňák (trenér Sparty): "Nehráli jsme dobře. Dá se říct, že už od prvního gólu se jsme měli hlavu dole. Bohužel jsme tam měli jednu vynucenou změnu, což bylo zranění Drchala. Druhá změna v sestavě byla, že jsme zase chtěli vidět v zápasové praxi mladého Plechatého. Možná to mělo i velký vliv na výkon. V žádném případě to ale nebylo tak, že by nám Plechatý zařídil porážku. My jsme se tři dny připravovali na to, že tady chceme vyhrát a uspět za každou cenu. Někteří hráči tady hrají o angažmá. V žádném případě jsme sem nejeli s tím, že máme třetí místo v kapse, což sice byla pravda, ale asi šlo vidět, že soupeř měl tu motivaci větší a výsledkově nás přejel."

Viktoria Plzeň - Sparta Praha 4:0 (2:0)

Branky: 43. a 59. Kovařík, 23. Hořava, 61. Kopic. Rozhodčí: Marek - Blažej, Vlček - Adam (video). ŽK: Hejda (Plzeň). Diváci: 8842.

Sestavy:

Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Brabec, Limberský - Hořava, Hrošovský - Kopic (89. Havel), Kayamba, Kovařík (87. Pačinda) - Beauguel (77. Chorý). Trenér: Vrba.

Sparta: Heča - Zahustel (46. Kanga), Plechatý, Costa, Hanousek - Karlsson (65. Tetteh), Sáček, Hašek (46. Čivič), Frýdek, Chipciu - Hložek. Trenér: Horňák.