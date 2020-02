Plzeň doma deklasovala Příbram 4:0, Bucha nastřílel hattrick

Plzeň - Fotbalisté Plzně ve 22. kole první ligy deklasovali poslední Příbram 4:0 především díky třem brankám záložníka Pavla Buchy. Západočeši vyhráli i druhý zápas jarní části sezony pod slovenským trenérem Adriánem Guľou. První gól vstřelil Lukáš Kalvach po Buchově přihrávce.

Viktoria si pojistila druhé místo v soutěži. Na vedoucí Slavii dál ztrácí 13 bodů, na třetí Jablonec má v neúplné tabulce šestibodový náskok. Příbram utrpěla debakl 0:4 i v druhém jarním utkání, v lize prohrála pošesté za sebou a venku nebodovala ani v jedenáctém zápase této ligové sezony.

Domácí, kteří odstartovali jaro výhrou 3:0 v Opavě, začali proti outsiderovi očekávaným náporem. Ve čtvrté minutě Bucha přiklepl míč Kalvachovi, jehož ránu Kvída tečoval do vlastní branky.

V 17. minutě přidali Západočeši druhý gól. Beauguel v šestnáctce vysunul Buchu a ten zblízka prostřelil brankáře Kočího. Jednadvacetiletý záložník dal za Viktorii premiérový soutěžní gól.

Viktoria si proti týmu s nejhorší obranou soutěže vytvářela další šance. Ránu uzdraveného Limberského vyrazil Kočí a poté Hejda hlavičkoval těsně nad branku.

Do druhé půle vstoupili aktivněji Středočeši, ale Hruškovu branku vážněji neohrozili. Naopak v 54. minutě na druhé straně Kopic po individuálním průniku těsně minul a Brabcovu hlavičku z rohu pak zase vykopl Kočí.

Domácí se třetí branky dočkali v 62. minutě. Hořava vrátil míč Buchovi, který se vyhnul Dramému a technickým pokusem k tyči obstřelil Kočího.

Poté příbramský Šimek před brankou fauloval Řezníka a rozhodčí Hocek po překontrolování situace na videu nařídil pro Plzeň penaltu. Tu v 72. minutě suverénně proměnil Bucha a připsal si premiérový hattrick v nejvyšší soutěži. Reprezentant do 21 let v součtu s podzimním hostováním v Mladé Boleslavi zaznamenal v ligové sezoně už devět branek, z toho pět dal Příbrami.

Hlasy po utkání:

Adrián Guľa (trenér Plzně): "Pro nás velmi dobrý vstup do zápasu. Bylo to aktivní, dostatečně důrazné a tím pádem i efektivní. Chlapcům to velmi pomohlo. Potom přišla taková pasáž, kdy jsme tempo nedokázali do závěru poločasu stupňovat. I tak tam byly dvě velké možnosti ze standardních situací a mohli jsme zápas uzavřít dříve. Důležité bylo, abychom za stavu 2:0 v domácím prostředí viděli chlapce reagovat, jak zápas zvládnou v následující části. Podstatný byl Buchův gól na 3:0. V závěru jsme ještě mohli víc držet míč a zápas si užít ještě víc, protože si to zasloužili naši fanoušci. Ale odehrály se tam velmi silné momenty. Jeden z nich, který velmi oceňuji, je týmovost mužstva. Určený střelec na pokutový kop Beauguel nechá míč hráči, který má dát hattrick. Cenné vítězství, ale stále potřebujeme být pokorní a pracovat dále. Potřebujeme, aby Pavel Bucha byl dále nejen takhle produktivní, ale i takhle prospěšný pro mužstvo svou pracovitostí, akčním radiusem. Těší mě jeho hattrick, ale ještě důležitější je pro mě ta týmovost, která se dnes ukázala."

Roman Nádvorník (trenér Příbrami): "Špatně jsme vstoupili do zápasu. Chtěli jsme co nejdéle hrát s nulou, aby Plzeň trochu znejistěla a neměla to tak jednoduché. To se nám nepovedlo. Z prvního protiútoku jsme nedokázali odkopnout balon ze šestnáctky, špatně jsme vystoupili proti hráči, který měl balon, a ještě tečovanou střelou jsme prohrávali 0:1. Plzeň nás potrestala podruhé v 16. minutě a tím bylo rozhodnuto o zápase, i když pak jsme nějak dohráli první poločas. Druhý poločase jsme si řekli, že zkusíme vysunout obranu výš. Malinko to otevřeme, zkusíme se dostat víc do hry a dát kontaktní gól. Měli jsme tam takový patnáctiminutový úsek hry, kdy to z naší strany nebylo špatné. Bohužel jsme nedotáhli nic do nějaké větší šance. Plzeň nás pak potrestala na 3:0 a tím bylo definitivně rozhodnuto. Plzeň ukázala svoji kvalitu a my zase svoje individuální chyby, které jsme ukázali v obranné fázi."

Viktoria Plzeň - 1. FK Příbram 4:0 (2:0)

Branky: 17., 62. a 72. z pen. Bucha, 4. Kalvach. Rozhodčí: Hocek - Vlček, Vaňkát - Hrubeš (video). ŽK: Šimek (Příbram). Diváci: 9632.

Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Brabec, Limberský (74. Herc) - Bucha, Kalvach, Hořava - Kopic (64. Mihálik), Beauguel (82. Chorý), Kovařík. Trenér: Guľa.

Příbram: Kočí - Kvída, Šimek, Kleščík (46. Cmiljanovič), Nový - Dramé, Tregler - Škoda, Zorvan (77. Kříž), Polidar - Jindráček (46. Soldát). Trenér: Nádvorník.